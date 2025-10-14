English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारताने जिंकली सीरिज, वेस्ट इंडीजवरील विजयानंतर WTC Points Table मध्ये बदल, नंबर 1 वर कोण?

WTC Points Table : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात पारपडलेली दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज टीम इंडियाने जिंकली आहे. या विजयानंतर वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये काही बदल झाले याविषयी जाणून घेऊयात.    

पूजा पवार | Updated: Oct 14, 2025, 02:32 PM IST
भारताने जिंकली सीरिज, वेस्ट इंडीजवरील विजयानंतर WTC Points Table मध्ये बदल, नंबर 1 वर कोण?
(Photo Credit : Social Media)

WTC Points Table : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (India VS West Indies) यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सिरीज खेळवण्यात आली असून यातील दुसरा सामना हा दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर पार पडला. दिल्ली मागील 5 दिवसांपासून सुरु असलेल्या टेस्ट सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) वेस्ट इंडिजवर 7 विकेटने विजय मिळवला आहे. यापूर्वी देखील टीम इंडियाने अहमदाबाद येथे झालेला पहिला टेस्ट सामना जिंकला होता. ज्यामुळे भारताने सीरिज खिशात घातली आहे. टीम इंडियाच्या सिरीज विजयानंतर वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप 2025-2027 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये बदल झाले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

WTC Points Table मध्ये बदल : 

टीम इंडियाने वेस्ट इंडिज विरुद्ध टेस्ट सीरिज 2-0 ने जिंकली ज्याचा फायदा भारताला वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप 2025-2027 मध्ये मिळाला आहे. टीम इंडिया पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर ३ वरच आहे मात्र त्यांच्या विजयी टक्केवारीत बदल झालाय. दुसरा टेस्ट सामना जिंकण्यापूर्वी भारताचा विजयाचा टक्का 55.56 होता आणि त्यांचे 40 गुण होते, परंतु आता दिल्ली कसोटीत वेस्ट इंडिजचा पराभव केल्यानंतर भारताचा विजयाचा टक्का 61.90 पर्यंत वाढला आहे.

कोण नंबर 1 वर?

आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप 2025-27 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये सध्या टॉपवर ऑस्ट्रेलियाचा संघ आहे. त्यांच्या विजयाची टक्केवारी ही 100 आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर श्रीलंकेचा संघ असून त्यांनी दोन पैकी १ सामना जिंकून 16 पॉईंट्स मिळवले असून त्यांच्या विजयाची टक्केवारी 66.67 आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर टीम इंडिया असून त्यांनी 7 पैकी 4 सामने जिंकले आहेत, तर २ सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आणि १ सामना ड्रॉ झाला. टीम इंडियाचे 52 गुण आहेत आणि त्यांचा विजयाचा टक्का 61.90 आहे. चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या इंग्लंडने पाचपैकी दोन सामने जिंकले आहेत आणि त्यांचे 26 गुण आहेत आणि त्यांचा विजयाचा टक्का 43.33 आहे. तर पाचव्या क्रमांकावर बांगलादेशचा संघ आहे. 

कशी आहे WTC ची पॉईंट्स सिस्टम?

सामना जिंकल्यावर : 12 पॉईंट्स 
सामना टाय झाल्यावर : 6 पॉईंट्स 
सामना ड्रा झाल्यावर : 4 पॉईंट्स 
सामना पराभूत झाल्यावर : 0 पॉईंट्स 

दिल्ली टेस्टच्या पहिल्या दिवशी टीम इंडियाने जबरदस्त फलंदाजी केली. यावेळी कर्णधार शुभमन गिल आणि यशस्वी जयस्वालने शतक लगावले. भारतीय संघाने टेस्टच्या दुसऱ्या दिवशी 5 विकेटवर 518 धावा करून पहिली इनिंग घोषित केली होती. त्यानंतर तर वेस्ट इंडिजची पहिली इनिंग 248 धावांवर आटोपली. वेस्ट इंडिजच्या संघाने तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवशी भारताविरुद्धच्या दुसऱ्या डावात फॉलोऑन खेळला यात त्यांनी भारताच्या धावा पूर्ण करून अतिरिक्त 121 धावांची आघाडी घेतली. त्यामुळे टीम इंडियाला दुसरा टेस्ट सामना जिंकण्यासाठी 121 धावांचं आव्हान मिळालं आहे. हे आव्हान टीम इंडियाने पाचव्या दिवशी 7 विकेट राखून पूर्ण केलं.

FAQ : 

भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्ध दुसरा टेस्ट सामना कसा जिंकला?
उत्तर: दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर झालेल्या दुसऱ्या टेस्ट सामन्यात टीम इंडियाने वेस्ट इंडिजला ७ विकेटने पराभूत केले. भारताने पहिल्या डावात ५१८/५ धावांवर घोषित केले, तर वेस्ट इंडिजची पहिली इनिंग २४८ धावांवर संपली. फॉलोऑनमध्ये वेस्ट इंडिजने १२१ धावांची आघाडी घेतली, ज्याचा पाठलाग भारताने पाचव्या दिवशी ७ विकेट राखून पूर्ण केला.

 टेस्ट सिरीजचा एकूण निकाल काय आहे?
उत्तर: भारताने दोन सामन्यांची टेस्ट सिरीज २-० ने जिंकली. पहिला सामना अहमदाबाद येथे जिंकला होता, तर दुसरा दिल्लीत विजय मिळवला. यामुळे भारताने सिरीज खिशात घातली आहे.

WTC २०२५-२०२७ पॉईंट्स टेबलमध्ये भारताची स्थिती काय?
उत्तर: भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. दुसऱ्या टेस्ट जिंकण्यापूर्वी विजयाचा टक्का ५५.५६% आणि ४० गुण होते. आता ७ पैकी ४ सामने जिंकले (२ पराभव, १ ड्रॉ), ५२ गुण आणि ६१.९०% विजयाचा टक्का आहे.

 

About the Author
Tags:
ind vs wimarathi newswtc points tableCricket News

इतर बातम्या

'वडिलांचं वय मुलाच्या वयापेक्षा कमी' राज ठाकरेंनी...

महाराष्ट्र बातम्या