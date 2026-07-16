/भारताचे खेळाडू Commonwealth games 2026 सज्ज! या नियमांमुळे भारताचे मेडल्स होणार कमी...

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 काही दिवसांमध्ये सुरु होणार आहे, यामध्ये भारताचे काही दिग्गज खेळाडू हे सहभागी होणार आहेत. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 येथे स्पर्धेचे आयोजन केले जाणार आहे. काही दिवसांपूर्वी दिल्लीमध्ये एक भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने ग्लासगो राष्ट्रकुल खेळांसाठी रवाना होणाऱ्या देशाच्या खेळाडूंच्या तुकडीला भव्य निरोप दिला. या समारंभामध्ये भारतीय खेळाडू खेळांच्या उद्धाटन समारंभामध्ये बक्षीस वितरण आणि स्पर्धांमध्ये परिधान करणार असलेल्या अधिकृत किट आणि जर्सीचे अनावरणही करण्यात आले. आता होणाऱ्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारतामध्ये हे खेळ कधी पाहता येणार आणि कोणते खेळाडू सहभागी होणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती देणार आहोत.
भारताचे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये पॅरा-ॲथलीटसह 124 स्पर्धकांचा एक मजबूत संघ पाठवला जाणार आहे. हा संघ ॲथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, ज्युडो, जिम्नॅस्टिक्स, सायकलिंग, लॉन बाऊल्स आणि स्विमिंग या 10 खेळांमध्ये भारतासाठी स्पर्धा करणार आहे. तर पॅरा-ॲथलेटिक्स देखील ही स्पर्धा खेळणार आहेत, यामध्ये पॅरा-व्हीलचेअर बास्केटबॉल, पॅरा-पॉवरलिफ्टिंग, पॅरा-जलतरण आणि पॅरा-ट्रॅक सायकलिंग या खेळांमध्ये पॅरा-ॲथलेटिक्स खेळताना दिसणार आहेत.
भारतामध्ये कॉमनवेल्थ गेम्सच्या खेळाला सुरुवात भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1.30 वाजता होणार आहे, तर संध्याकाळच्या खेळांना सुरुवात ही 7.30 वाजता होणार आहे. हे खेळ रात्री 11.30 पर्यत सुरु असणार आहेत. भारतामध्ये हे खेळ क्रिडा प्रेमींना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहेत. तर या सामन्याची ऑनलाइन स्ट्रिमिंग ही चाहत्यांना सोनी लिव्ह अॅपवर पाहायला मिळणार आहे.
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दर चार वर्षांनी एकदा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ही स्पर्धा खेळवली जाते आणि भारतीय खेळाडू या स्पर्धेमध्ये अनेक पदकांची कमाई करतात. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ही स्पर्धा 23 जुलै ते 2 ऑगस्ट यादरम्यान खेळवली जाणार आहे. असे म्हंटले जात आहे की, यावेळी भारताची पदकतालिकेतील कमाई नेहमीपेक्षा कमी असेल. हे क्रीडा स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच ठरले होते पण असे का होणार आहे यासंदर्भात सविस्तर स्पष्टीकरण आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. भारताच्या कमी पदकसंख्येचे कारण म्हणजे राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील खेळांची कमी झालेली संख्या. साधारणपणे, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सुमारे 20 खेळांचा समावेश असतो, पण यावेळी ही संख्या 10 पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. वगळण्यात आलेले बहुतेक खेळ असे आहेत, ज्यात भारतीय खेळाडूंनी सातत्याने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे.
ग्लासगो गेम्सच्या कार्यक्रमात ॲथलेटिक्स, जलतरण, ट्रॅक सायकलिंग, वेटलिफ्टिंग, 3X3 बास्केटबॉल, लॉन बाऊल्स, नेटबॉल, आर्टिस्टिक जिम्नॅस्टिक्स, ज्युडो आणि बॉक्सिंग यांचा समावेश आहे. वेटलिफ्टिंग, ॲथलेटिक्स आणि बॉक्सिंगमध्ये भारताची पदकतालिकेत वाढ अपेक्षित आहे. इतर खेळांमधील भारताची कामगिरी तितकी प्रभावी नाही.