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भारताचे खेळाडू Commonwealth games 2026 सज्ज! या नियमांमुळे भारताचे मेडल्स होणार कमी...

खेळांच्या उद्धाटन समारंभामध्ये बक्षीस वितरण आणि स्पर्धांमध्ये परिधान करणार असलेल्या अधिकृत किट आणि जर्सीचे अनावरणही करण्यात आले. आता होणाऱ्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारतामध्ये हे खेळ कधी पाहता येणार आणि कोणते खेळाडू सहभागी होणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती देणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 16, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:09 PM IST
भारताचे खेळाडू Commonwealth games 2026 सज्ज! या नियमांमुळे भारताचे मेडल्स होणार कमी...
Image Credit: Social Media

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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