Jwala Gutta: ज्वाला गुट्टाने केले 30 लीटर ब्रेस्ट मिल्क दान, 'या' खास कारणासाठी उचलले हे खास पाऊल

Jwala Gutta donates 30 liters breast milk Know Reason: भारतीय बॅडमिंटनला अनेक पदकं मिळवून देणारी स्टार खेळाडू ज्वाला गुट्टा आई झाल्यानंतर आता एका वेगळ्याच कारणासाठी चर्चेत आली आहे. आईपणाचा आनंद घेत असताना तिनं घेतलेला एक निर्णय आज देशभरातील मातांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. ज्वाला गुट्टा दररोज शासकीय रुग्णालयाला आपलं स्तनदूध दान करत असून गेल्या काही महिन्यांत तिनं तब्बल 30 लिटर दूध दान केलं आहे. या उपक्रमामुळे असंख्य नवजात शिशूंना जीवनदान मिळालं आहे.
एप्रिल 2021 मध्ये अभिनेत्री विष्णु विनोदसोबत विवाहबंधनात अडकलेल्या ज्वालाला चार वर्षांनी मातृत्व लाभलं. आई झाल्यानंतर आपल्या बाळाला दूध पाजून उरलेलं दूध ती थेट रुग्णालयाला दान करते. गेल्या चार महिन्यांपासून हा उपक्रम सातत्याने सुरू आहे. ज्यांच्या आई नाहीत किंवा ज्यांना स्तनपान शक्य नाही, अशा नवजात लहानग्यांना या दानातून अमूल्य पोषण मिळतं. भारतात एखाद्या खेळाडूनं असा सामाजिक उपक्रम सुरू करणं ही पहिलीच वेळ आहे. तज्ञांच्या मते, मातृदूध बालकांसाठी अमृतासमान असतं. त्यातून लहानग्यांना शारीरिक व मानसिक विकासासाठी आवश्यक पोषक घटक मिळतात. तसेच त्यांच्यातील रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. त्यामुळे ज्वाला गुट्टानं सुरू केलेला हा दानधर्म अनेक कुटुंबांसाठी वरदान ठरला आहे.
ज्वालाच्या कारकिर्दीकडे पाहिलं तर तिचं योगदान भारतीय बॅडमिंटनसाठी अमूल्य आहे. २०१० आणि २०१४ च्या कॉमनवेल्थ स्पर्धांमध्ये तिनं सुवर्ण पदक पटकावलं. महिलांच्या डबल्समध्ये अश्विनी पोनप्पासोबतची तिची जोडी दीर्घकाळ जागतिक टॉप-10 मध्ये होती. श्रुती कुरियनसोबतही तिनं अनेक राष्ट्रीय विजेतेपदं मिळवली. याशिवाय 2011 च्या BWF विश्वचषकात कांस्य पदक तर 2014 च्या थॉमस आणि उबेर कपमध्ये आणखी एक ब्रॉन्झ मिळवत तिनं भारताचा झेंडा उंचावला.
कोर्टावर आपल्या दमदार खेळाने देशाला अभिमान वाटवणारी ही खेळाडू आता कोर्टाबाहेरही मोठं काम करत आहे. छोट्या नवजात बाळांच्या जगण्यासाठी आई झालेली ज्वाला स्वतःचं मातृत्व वाटत आहे. समाजाला दिलेली ही देणगी तितकीच मोठी आहे जितकी मोठी पदकं तिनं देशासाठी जिंकली होती. म्हणूनच ज्वालाची ही कहाणी खऱ्या अर्थाने विजेत्याची आहे.