/संतापजनक! पाकिस्तानी फॅन्सकडून भारताच्या महिला क्रिकेटरची स्लेजिंग, क्रांती गौडला केलं टार्गेट

Womens Asia Cup 2026 IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात महिला आशिया कप 2026 चा ग्रुप स्टेज सामना पार पडला. या सामन्यात हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने जबरदस्त कामगिरी करून प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या पाकिस्तान संघाला 55 धावांवर ऑल आउट केले. त्यानंतर अवघ्या 9 व्या ओव्हरमध्ये 3 विकेट गमावून टार्गेट पूर्ण केलं आणि भारतीय संघाने 7 विकेटने पाकिस्तान विरुद्ध सामना जिंकला. भारतीय गोलंदाजांनी जबरदस्त कामगिरी करून पाकिस्तानच्या संघाला 55 धावांवर ऑलआउट करून गुडघ्यावर आणले, मात्र एवढं होऊन सुद्धा पाकिस्तानी फॅन्स स्टेडियममध्ये भारताची महिला क्रिकेटर क्रांती गौडला स्लेज करताना दिसले. सध्या पाकिस्तानी फॅन्सचा हा व्हिडीओ व्हायरल होत असून यावर भारतीय फॅन्स संताप व्यक्त करत आहेत.
महिला आशिया कप 2026 चा भारत - पाक सामना पाहण्यासाठी अनेक क्रिकेट फॅन्स दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर आले होते. पाकिस्तानी महिला संघाने टॉस जिंकून फलंदाजी निवडली. यावेळी पाकिस्तानी महिला खेळाडू भारतावर भारी पडतील अशी अपेक्षा होती, मात्र काही वेळातच भारतीय गोलंदाजांनी फॅन्सचा हा भ्रम मोडला आणि पाकिस्तानच्या फलंदाजांना एकामागोमाग एक करून मैदानाबाहेर धाडले. भारताची गोलंदाज श्री चारिणीने 3, प्रेमा रावतने 3, दीप्ती शर्माने 2 तर शेफाली वर्माने 1 विकेट घेतली. अशा प्रकारे भारतीय संघाने पाकिस्तानला 55 धावांवर ऑलआउट केले. मात्र या दरम्यान सामना पाहण्यासाठी आलेल्या काही पाकिस्तानी फॅन्सनी निंदनीय वर्तन करून बाउंड्रीवर फिल्डिंग करणाऱ्या क्रांती गौडला टार्गेट केलं. पाकिस्तानी फॅन्स क्रांतीला 'मुलगा, मुलगा' म्हणून हाक मारत होते.
सध्या एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय ज्यात पाकिस्तानी फॅन्सनी बाउंड्री लाईनवर फिल्डिंग करणाऱ्या क्रांती गौडला 'मुलगा मुलगा' बोलताना दिसतायत. व्हिडीओमध्ये रेकॉर्ड झालेल्या आवाजानुसार काही पाकिस्तानी फॅन्सी क्रांतीला उद्देशून म्हणताना दिसतायत, 'मुलगा खेळतोय... मुलगा, ओए मुला इथं ये'. क्रांती गौडला स्लेज करतानाच व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर भारतीय फॅन्स संताप व्यक्त करत आहेत.
स्मृती मानधना, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), भारती फुलमाळी, ऋचा घोष (विकेटकिपर), दीप्ती शर्मा, प्रेमा रावत, श्रीचरणी, क्रांती गौड, नंदनी शर्मा
मुनीबा अली (विकेटकिपर), शवाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कर्णधार), आयमान फातिमा, उम्म-ए-हानी, तुबा हसन, नशरा संधू, सादिया इक्बाल