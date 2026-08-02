/CWG 2026: भारताचा चुकीचा नकाशा पाहताच भारतीय बॉक्सर भडकली, रेस्टॉरंट कर्मचाऱ्यांना सुनावले खडेबोल

ग्लासगो येथे सुरु असलेल्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 चा शेवटचा दिवस आहे. भारतासाठी काल कॉमनवेल्थ गेम्सचा आणि भारतीय क्रिकेटचा ऐतिहासिक दिवस होता. आज कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ची क्लोझिंग सेरेमनी होणार आहे, भारताने 39 मेडल नावावर केले आहेत. भारताने आतापर्यत 13 सुवर्ण, 17 सिल्वर आणि 9 ब्रान्झ मेडल जिंकले आहेत, यासह आता भारत मेडल टॅलीसह गुणतालिकेमध्ये चौथ्या स्थानावर आहे. भारताच्या बॅाक्सिंग संघाची उत्कृष्ट कामगिरी पाहायला मिळाली, स्पर्धेच्या 10 व्या दिवशी 10 पदके जिंकली यामध्ये 7 पदके ही सुर्वण होती. मात्र, बॉक्सिंगचे खेळ संपल्यानंतर एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. रौप्य पदक जिंकणाऱ्या भारतीय खेळाडू लव्हलिना बोरगोहेनने नाराजी व्यक्त केली आहे. नक्की झाले काय यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला सांगणार आहोत.
लव्हलिना बोरगोहेन हिला कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये थेट सेमीफायनलच्या सामन्यात प्रवेश मिळाला होता, तिने सेमीफायनलचा सामना एकतर्फी जिंकून सामना जिंकला आणि फायनलच्या फेरीमध्ये तिला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. सुवर्ण पदक जिंकणाऱ्या तिने तिच्या इतर सहकारी खेळाडूंचे कौतुक केले. बॉक्सिंगमधील यशानंतर, सर्व खेळाडू 'मिस्टर सिंग्स इंडिया' या भारतीय रेस्टॉरंटमध्ये जेवायला गेले. त्या हॅाटेलमधील एका नॅपकीनवर त्यांची नजर गेली आणि ते पाहून ते हैरान झाले. त्या नॅपकिनवरील भारताच्या नकाशात ईशान्य भारताचा समावेश नव्हता. हे पाहून भारतीय बॅाक्सर लव्हलिना बोरगोहेनने संताप व्यक्त केला.
हे ही वाचा
आसामची रहिवासी असलेल्या लव्हलिनाने यावर आपला संताप व्यक्त केला. तिने सांगितले की भारताचा अचूक नकाशा सर्वत्र प्रदर्शित केला पाहिजे. भारतीय ॲथलेटिक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष अजय सिंग यांनीही याला गंभीर निष्काळजीपणा म्हटले आहे. त्यांनी तात्काळ तो नॅपकिन काढून टाकून अचूक नकाशा लावण्याची मागणी केली. हे प्रकरण खूप गंभीर असून त्याचे मोठ्या वादात रूपांतर होऊ शकते.
An Indian restaurant in Glasgow has found itself in the middle of a controversy after hosting members of the Indian contingent following their successful campaign at the Commonwealth Games— IANS (@ians_india) August 2, 2026
.Glasgow restaurant sparks fury after leaving out Northeast from India map on its napkins… pic.twitter.com/hoJQq3QGYQ
या नॅपकीनचा फोटो देखील सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे यामध्ये देशाच्या नकाशाचा एक भाग नाही हे दिसून येत आहे. आसामची रहिवासी असलेल्या लव्हलिना बोरगोहेनने ऑलिम्पिकमध्ये कांस्यपदक आणि जागतिक व आशियाई चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्णपदक जिंकले आहे. तिने भारतीय बॉक्सिंगमध्ये महिला बॉक्सिंगचा वारसा पुढे नेला आहे. मेरी कोमच्या पावलावर पाऊल ठेवत तिने स्वतःचे नाव कमावले आहे. टोकियो 2020 ऑलिम्पिकमध्ये ऐतिहासिक कांस्यपदक जिंकल्यानंतर लव्हलिना प्रसिद्ध झाली.