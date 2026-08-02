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CWG 2026: भारताचा चुकीचा नकाशा पाहताच भारतीय बॉक्सर भडकली, रेस्टॉरंट कर्मचाऱ्यांना सुनावले खडेबोल

भारताच्या बॅाक्सिंग संघाची उत्कृष्ट कामगिरी पाहायला मिळाली, स्पर्धेच्या 10 व्या दिवशी 10 पदके जिंकली यामध्ये 7 पदके ही सुर्वण होती. मात्र, बॉक्सिंगचे खेळ संपल्यानंतर एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. नक्की झाले काय यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला सांगणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 02, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:18 PM IST
CWG 2026: भारताचा चुकीचा नकाशा पाहताच भारतीय बॉक्सर भडकली, रेस्टॉरंट कर्मचाऱ्यांना सुनावले खडेबोल
Image Credit: भारताचा चुकीचा नकाशा पाहताच भारतीय बॉक्सर भडकली (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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