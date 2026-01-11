English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • ‘ज्या व्यक्तीवर मी विश्वास ठेवला, त्याच्याकडूनच…’, बॉक्सर मेरी कोमने मौन सोडलं, सांगितले खरे कारण

‘ज्या व्यक्तीवर मी विश्वास ठेवला, त्याच्याकडूनच…’, बॉक्सर मेरी कोमने मौन सोडलं, सांगितले खरे कारण

Mary Kom Divorce: भारताची बॉक्सरपटू मेरी कोमने 2023 मध्ये करूंग ओंखोलारला घटस्फोट दिला. त्यावेळी तिच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले अनेक चर्चाही झाल्या. आता अखेरीस मेरी कोमने त्यावर आपलं मौन तोडलं आहे.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 11, 2026, 02:08 PM IST
‘ज्या व्यक्तीवर मी विश्वास ठेवला, त्याच्याकडूनच…’, बॉक्सर मेरी कोमने मौन सोडलं, सांगितले खरे कारण

 Mary Kom on divorce with husband karung onkholer: भारताची दिग्गज बॉक्सर मेरी कोम हिने 2023 साली करुंग ओन्खोलर यांच्याशी घटस्फोट घेतला. मणिपूरमध्ये निवडणूक लढवण्यासाठी तिने करुंग यांच्यावर दबाव टाकल्याचे आरोप तिच्यावर झाले होते. आता मेरी कोमने या संपूर्ण प्रकरणावर उघडपणे भाष्य केले आहे. आपल्या आयुष्यातील हा काळ सर्वात अंधारमय असल्याचे सांगत मेरी कोम म्हणाली की, आपल्या जोडीदाराला समजून घेताना तिच्याकडून मोठी चूक झाली. सहा वेळा वर्ल्ड चॅम्पियन आणि ऑलिम्पिक पदक विजेती असलेल्या मेरी कोमने सांगितले की तिच्याशी कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाली असून, स्वतःच्या पैशातून खरेदी केलेल्या जमिनीचाही तिला हक्क गमवावा लागला.

Add Zee News as a Preferred Source

‘माझ्याशी फसवणूक झाली’

न्यूज एजन्सी PTI शी बोलताना मेरी कोम म्हणाली, “माझ्याशी कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. ते सातत्याने कर्ज घेत होते आणि माझी मालमत्ता तारण ठेवत होते. नंतर ती मालमत्ता स्वतःच्या नावावर करून घेतली. चुराचांदपूरमधील स्थानिक लोकांकडूनही त्यांनी पैसे उधार घेतले. त्या पैशांच्या वसुलीसाठी काही लोकांनी गुप्त टोळ्यांच्या माध्यमातून त्या जमिनीवर बळकाव केला आहे.”

या आरोपांबाबत विचारले असता करुंग ओन्खोलर यांनी आपण कोणतेही चुकीचे कृत्य केले नसल्याचे सांगितले.

‘मला लालची ठरवले गेले’

मेरी कोम पुढे म्हणाली, “काही बातम्यांमध्ये मला लालची ठरवण्यात आले. 2022 च्या मणिपूर निवडणुकीत पतीला उतरायला मीच भाग पाडले, असे चित्र रंगवले गेले. प्रत्यक्षात मी असे काहीही केलेले नाही. आमच्यातील खासगी चर्चा जशा छापल्या गेल्या, त्यामुळे मला खलनायक ठरवले गेले. माझ्या चारित्र्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. म्हणूनच मला अखेर मौन तोडावे लागले.”

ती पुढे म्हणाली, “माझ्या यशाचा तरी काय उपयोग? मी पूर्णपणे खचले आहे. मात्र शोक करण्यासाठीही माझ्याकडे वेळ नाही. माझी चार मुले आहेत, त्यांची जबाबदारी माझ्यावर आहे.”

ही कहाणी केवळ एका दिग्गज खेळाडूची नाही, तर विश्वास, फसवणूक आणि संघर्षाची वेदनादायी कथा आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Boxer Mary KomMary Kom divorcekarung onkholer

इतर बातम्या

टीम इंडियानं टॉस जिंकला! कॅप्टन शुभमनने प्लेईंग 11 मध्ये 6...

स्पोर्ट्स