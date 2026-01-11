‘ज्या व्यक्तीवर मी विश्वास ठेवला, त्याच्याकडूनच…’, बॉक्सर मेरी कोमने मौन सोडलं, सांगितले खरे कारण

Mary Kom on divorce with husband karung onkholer: भारताची दिग्गज बॉक्सर मेरी कोम हिने 2023 साली करुंग ओन्खोलर यांच्याशी घटस्फोट घेतला. मणिपूरमध्ये निवडणूक लढवण्यासाठी तिने करुंग यांच्यावर दबाव टाकल्याचे आरोप तिच्यावर झाले होते. आता मेरी कोमने या संपूर्ण प्रकरणावर उघडपणे भाष्य केले आहे. आपल्या आयुष्यातील हा काळ सर्वात अंधारमय असल्याचे सांगत मेरी कोम म्हणाली की, आपल्या जोडीदाराला समजून घेताना तिच्याकडून मोठी चूक झाली. सहा वेळा वर्ल्ड चॅम्पियन आणि ऑलिम्पिक पदक विजेती असलेल्या मेरी कोमने सांगितले की तिच्याशी कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाली असून, स्वतःच्या पैशातून खरेदी केलेल्या जमिनीचाही तिला हक्क गमवावा लागला.
न्यूज एजन्सी PTI शी बोलताना मेरी कोम म्हणाली, “माझ्याशी कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. ते सातत्याने कर्ज घेत होते आणि माझी मालमत्ता तारण ठेवत होते. नंतर ती मालमत्ता स्वतःच्या नावावर करून घेतली. चुराचांदपूरमधील स्थानिक लोकांकडूनही त्यांनी पैसे उधार घेतले. त्या पैशांच्या वसुलीसाठी काही लोकांनी गुप्त टोळ्यांच्या माध्यमातून त्या जमिनीवर बळकाव केला आहे.”
या आरोपांबाबत विचारले असता करुंग ओन्खोलर यांनी आपण कोणतेही चुकीचे कृत्य केले नसल्याचे सांगितले.
मेरी कोम पुढे म्हणाली, “काही बातम्यांमध्ये मला लालची ठरवण्यात आले. 2022 च्या मणिपूर निवडणुकीत पतीला उतरायला मीच भाग पाडले, असे चित्र रंगवले गेले. प्रत्यक्षात मी असे काहीही केलेले नाही. आमच्यातील खासगी चर्चा जशा छापल्या गेल्या, त्यामुळे मला खलनायक ठरवले गेले. माझ्या चारित्र्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. म्हणूनच मला अखेर मौन तोडावे लागले.”
ती पुढे म्हणाली, “माझ्या यशाचा तरी काय उपयोग? मी पूर्णपणे खचले आहे. मात्र शोक करण्यासाठीही माझ्याकडे वेळ नाही. माझी चार मुले आहेत, त्यांची जबाबदारी माझ्यावर आहे.”
ही कहाणी केवळ एका दिग्गज खेळाडूची नाही, तर विश्वास, फसवणूक आणि संघर्षाची वेदनादायी कथा आहे.