रोहित शर्मा निवृत्त होणार? तिसऱ्या कसोटीत OUT होताच दिले संकेत; मैदानातील 'त्या' एका कृत्यामुळे चर्चांना उधाण

भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार रोहित शर्माची ऑस्ट्रेलियाविरोधातील बॉर्डर-गावसकर मालिकेतील खराब कामगिरी अद्यापही कायम आहे. तिसऱ्या कसोटीच्या चौथ्या दिवशी रोहित शर्मा पॅट कमिन्सच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. रोहित शर्माने 27 चेंडूत फक्त 10 धावा केल्या. या सामन्यात पुन्हा एकदा भारतीय फलंदाजी ढेपाळली आहे. दरम्यान रोहित शर्मा बाद झाल्यानंतर त्याच्या निवृत्तीची चर्चा रंगली आहे. यामागे त्याने मैदानात एक कृती कारणीभूत ठरली आहे.

रोहित शर्माने सलग तिसऱ्या डावात सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजी केली आहे. दरम्यान रोहित शर्मा मैदानात उभा असताना फार संघर्ष करताना दिसला नाही. चेंडू बॅटवर येण्याची वाट पाहत तो सहजपणे खेळत होता. पण पॅट कमिन्सच्या एका चेंडूवर त्याचा शॉट हुकला आणि विकेटकिपर अॅलेक्सकडे झेल गेला.

बाद झाल्यानंतर नाराज रोहित शर्मा तंबूत परतला. मात्र परतत असताना त्याने आपले ग्लोव्ह्ज डग आऊटमध्ये, जाहिरत बोर्डाच्या मागे ठेवले. रोहितने ग्लोव्ह्ज मैदानात ठेवल्याने अनेक क्रिकेट चाहत्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अनेकांनी रोहित शर्मा कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करेल असे अंदाज व्यक्त केले आहेत.

Sign of retirement? Rohit Sharma left his gloves in front of dugout.

It will be a great decision if he decides to retire since batting in red ball has really became tough for him. pic.twitter.com/eYmImydgbs

— अनुज यादव (@Hello_anuj) December 17, 2024