/इंग्लंडविरोधातील मालिका सुरु असतानाच भारताला धक्का! प्रशिक्षकपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी, BCCI ला कळवला निर्णय

भारतीय क्रिकेट संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असताना महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. 'Cricbuzz'च्या वृत्तानुसार, रायन टेन डोशेट भारतीय क्रिकेट संघाच्या सहाय्यक प्रशिक्षकपदावरून पायउतार होण्याची शक्यता आहे. जर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी मंजुरी दिली, तर संघासोबतचा हा त्याचा शेवटचा आठवडा असू शकतो. तसंच, इंग्लंडविरुद्धचा अखेरचा एकदिवसीय सामना हा राष्ट्रीय संघासोबतच्या टेन डोशेट यांच्या कार्यकाळाचा शेवट ठरू शकतो, असंही यात नमूद केलं आहे. नेदरलँड्सच्या माजी क्रिकेटपटूने बीसीसीआयला आपल्याला राजीनामा द्यायचा असल्याबद्दल कळवलं आहे. या निर्णयामागे नाराजी वैगेर नाही असं समजत आहे.
टेन डोशेट दोन वर्षांपूर्वी भारतीय क्रिकेट संघाच्या कोचिंग स्टाफमध्ये सामील झाला होता. बीसीसीआयसोबतचा आपला सुरुवातीचा करार त्याने पूर्ण केला आहे. रिपोर्टनुसार, त्याचा कार्यकाळ 12 ते 14 जुलैच्या सुमारास संपल्याचे समजत आहे. जर सर्वांनी मंजुरी दिली तर इंग्लंडविरुद्धची सध्या सुरू असलेली एकदिवसीय मालिका संपल्यानंतर तो आपला कार्यकाळ पूर्ण करतील अशी अपेक्षा आहे.
Cricbuzz नुसार, टेन डोशेटने वैयक्तिक कारणामुळे हा निर्णय घेतला आहे. त्याला सध्या कुटुंबासोबत जास्तीत जास्त वेळ घालवायचा आहे. त्याचं कुटुंब लंडनमध्ये आहेत. जास्त प्रवास करावा लागणार नाही आणि व्यग्र वेळापत्रक असणार नाही अशा भूमिकेच्या तो शोधात आहे.
मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरनेच आपल्या नियुक्तीदरम्यान बीसीसीआयकडे त्याचं नाव सुचवले होतं. एका वृत्तानुसार, त्याच्या राजीनाम्याला रोखण्याचा (व्हेटो करण्याचा) अधिकार गंभीरकडे असेल. मात्र, गंभीर असा निर्णय घेण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.
दरम्यान, भारताचे माजी क्रिकेटपटू आणि निवड समितीचे माजी अध्यक्ष एमएसके प्रसाद यांनी इंग्लंड आणि आयर्लंडविरुद्धच्या टी-20 मालिकेत मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरकडे सर्वोत्तम खेळाडू उपलब्ध नव्हते असं म्हटलं आहे. अष्टपैलू हार्दिक पांड्या आणि वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह हे या संघाचा भाग नव्हते.
फिटनेसच्या समस्यांमुळे पांड्याला संघातून वगळण्यात आलं होतं, तर बुमराहला विश्रांती देण्यात आली होती. भारताला या दोन्ही मालिकांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. आयर्लंडविरुद्ध 0-2 आणि इंग्लंडविरुद्ध 0-4 अशा फरकाने भारताचा पराभव झाला.
"केवळ संघाने चांगली कामगिरी केली नाही म्हणून आपण त्याची सर्व जबाबदारी एकट्या मुख्य प्रशिक्षकावर टाकू शकत नाही. गंभीरने संघाला प्रेरणा दिली नाही असंही आपण म्हणू शकत नाही. याचवेळी आपण एखादी स्पर्धा किंवा विश्वचषक जिंकलो म्हणजे केवळ गंभीरमुळेच असंही म्हणू शकत नाही. हे अनेक गोष्टींचं एकत्रित फळ असतं. त्यामुळे गंभीरला आताच पूर्णपणे नाकारणं किंवा बाद ठरवणं घाईचं ठरेल," असं प्रसाद यांनी पीटीआयला सांगितलं.
"आपल्याला हे तपासावे लागेल की, जेव्हा बुमराह आणि पांड्या यांच्यासह संपूर्ण संघ एकत्र असेल आणि आपण पुढची टी-२० मालिका खेळू, तेव्हा या संघाची कामगिरी कशी होते. त्यानंतरच आपण चर्चा करू शकतो की कोण कोणाला प्रेरित करत आहे, किंवा कर्णधार अथवा प्रशिक्षक परिस्थिती हाताळण्यास सक्षम आहेत की नाही. त्यामुळे, पुढच्या टी-२० मालिकेचे खरोखरच मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे," असं ते म्हणाले आहेत.