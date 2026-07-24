/विद्यार्थी आंदोलनावर भारतीय कर्णधार शुभमन गिलची पोस्ट, पाहा नेमकं काय म्हणाला?

Cricketer Shubman Gill On Student Protest : देशभरात नीट युजी परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणी विद्यार्थ्यांच्या आक्रोश कमी होण्याचं नाव घेत नाहीये. देशातील विविध शहरांमध्ये याविषयी विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. यादरम्यान भारतीय टेस्ट आणि वनडे संघाचा कर्णधार शुभमन गिलने सोशल मीडियाद्वारे इंस्टाग्रामवर पोस्ट स्टोरी करून देशातील तरुणांशी एकता दर्शवली आणि शांततापूर्ण मार्गाने आपला आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे उघडपणे समर्थन केले.
देशात सध्या सुरु असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाबाबत बोलताना कर्णधार शुभमन गिलने युवकांना शिक्षण, स्वप्न पाहणे आणि देशाच भविष्य घडवण्याचा अधिकार असल्याचं मत व्यक्त केलं. त्याने इंस्टाग्रामवर लिहिले की, 'एक तरुण भारतीय म्हणून, माझा असा विश्वास आहे की आपल्या पिढीला शिकण्याची, स्वप्ने पाहण्याची आणि आपण सर्वजण ज्या भविष्याची आकांक्षा बाळगतो, ते घडवण्याची प्रत्येक संधी मिळायला हवी. शांततापूर्ण मार्गाने आपला आवाज उठवण्यात विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक तरुणाबद्दल मला नितांत आदर आहे'.
शुभमन गिल पुढे म्हणाला की, 'शिक्षणात आपल्या देशाचे भविष्य घडवण्याची ताकद आहे. मला आशा आहे की, आपण सहानुभूती, परस्पर आदर आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याचे हित केंद्रस्थानी ठेवून वाटचाल करू. हा सगळं भारताच्या भविष्यासाठी...'.
Indian captain Shubman Gill shares a new Instagram story. pic.twitter.com/K2bl0t6RjYKUMAR (MyCric101) July 23, 2026
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवात 20 जुलै पासून झाली. या दिवशी जंतरमंतरवर मागील काही दिवसांपासून शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी आंदोलकांनी संसदेवर आपला मोर्चा वळवला. पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक हे पेपर फुटी प्रकरणी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलन करत होते. कॉकरोच जनता पार्टी या सर्व आंदोलनाचे नेतृत्व करत होती.
क्रिकेटर शुभमन गिल सहित भारताचा दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंडुलकरने सुद्धा विदयार्थी आंदोलनाबाबत आपल्या भावना व्यक्त करत पोस्ट शेअर केली. यात त्याने लिहिले की, 'माझे वडील प्राध्यापक होते, ते अनेक तरुण विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शक आणि हितचिंतक होते. त्यांनी सुरुवातीच्या काळातच माझ्या मनावर एक महत्त्वाची गोष्ट बिंबवली होती: 'अपयश आले तरी चालते, पण फसवणूक किंवा गैरमार्ग स्वीकारणे योग्य नाही'. कधीही शॉर्टकट (सोपा पण चुकीचा मार्ग) घेऊ नका असे मला बाबांनी सांगितले होते. समाजामधील एक समजूतदार व्यक्ती म्हणून संस्कृतीला आकार देण्याची जबाबदारी आपली असते. प्रयत्नांपेक्षा निष्पत्तीला अधिक महत्त्व दिले जाते समाज गुणवत्तेऐवजी शॉर्टकट्सचा मार्ग निवडेल. जेव्हा विद्यार्थ्यांना कष्टाचे योग्य फळ मिळाले नाही त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जी निराशा वाटत आहे ती समजण्यासारखी आहे असे सचिनने त्याच्या पोस्टमध्ये लिहीले आहे'.
माजी क्रिकेटर संजय मांजरेकर यांनी म्हटले की, 'मी भारतातील तरुणांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. त्यांना दडपू नका, तर त्यांना भरारी घेण्यासाठी पंख द्या. तेच भारताला यशाच्या नव्या शिखरावर नेतील'. माजी क्रिकेटर मोहम्मद कैफ म्हणाला की, 'शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पोलिसांकडून मारहाण होताना पाहून एक वडील म्हणून मला वेदना होतात. दिल्लीच्या रस्त्यांवर मुलांना लाठ्यांचा मार बसणे थांबले पाहिजे. मला आशा आहे की यावर लवकरच काहीतरी तोडगा निघेल'.
I stand in solidarity with the youth of India. Do not suppress them, give them wings. They will take India to new heights.DelhiProtestSanjay Manjrekar (sanjaymanjrekar) July 23, 2026
As a father it pains me to see students being roughed up by police for protesting over flaws in education. Kids getting beaten with lathis on the streets of Delhi should stop. I hope a solution comes up very soonMohammad Kaif (MohammadKaif) July 23, 2026