IND vs AFG : रोहित-विराटचे संघात पुनरागमन, 'या' युवा खेळाडूंना मिळाली संधी! बुमराह-जडेजा OUT, बीसीसीआयने केली घोषणा

India vs Afghanistan : बीसीसीआयची गुवाहाटी येथे अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिकेसाठी बैठक पार पडली यामध्ये बीसीसीआयने भारतीय संघाची अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिकेसाठी घोषणा केली आहे. यामध्ये आता रोहित आणि विराट हे दोघे पुन्हा भारतासाठी खेळताना दिसणार आहेत.
India's team in the series against Afghanistan : भारताचा संघ आयपीएल 2026 फायनलचा सामना झाल्यानंतर आता अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिका आणि कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारताचा संघ ही मालिका खेळताना दिसणार आहे. बीसीसीआयने आगामी मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा केली आहे, यामध्ये विराट कोहली आणि रोहित शर्मा आणखी एकदा आंतरराष्ट्रीय सामने खेळताना दिसणार आहेत. श्रेयस अय्यर हा भारतीय संघाचे उपकर्णधारपद सांभाळणार आहे. काही नव्या खेळाडूंना भारतीय संघामध्ये खेळण्याची संधी देण्यात आली आहे.
बीसीसीआय़ची गुवाहाटी येथे बैठक पार पडली, यामध्ये मुख्य निवडकर्ते अजित आगरकर त्याचबरोबर आरपी सिंह आणि नमन ओझा हे देखील या बैठकीमध्ये उपस्थित होते. भारतीय एकदिवसीय संघाबद्दल सांगायचे झाले तर काही खेळाडूंना विश्रांती देण्यात आली आहे यामध्ये जसप्रीत बुमराहचे देखील नाव आहे, त्याचबरोबर दोन्ही संघामधून रविंद्र जडेजाचे नाव वगळण्यात आले आहे. त्याच्या जागेवर नव्या खेळाडूंना स्थान मिळाले आहे. तर प्रिंस यादव, गुरनुर ब्रार, हर्ष दुबे हे पहिल्यांदाच भारतीय वरिष्ठ संघामध्ये खेळताना दिसू शकतात. हर्ष दुबेला कसोटी संघामध्ये सामील करण्यात आले होते पण त्याला खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती.
तर अफगाणिस्तानविरुद्ध होणारा कसोटी सामन्यासाठी देखील संघाची घोषणा करण्यात आली आहे, यामध्ये मानव सुतार, गुरनुर ब्रार, हर्ष दुबे हे नवी नावे सामील करण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर संघामध्ये करुण नायरचे नाव संघामधून वगळण्यात आले आहे तर देवदत्त पडिक्कलचे भारतीय संघामध्ये पुनरागमन झाले आहे.
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकिपर), इशान किशन (विकेटकिपर), हार्दिक पांड्या, नितिश कुमार रेड्डी, वॅाशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनुर ब्रार, हर्ष दुबे
शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जयस्वाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकिपर), देवदत्त पडिक्कल, नितिश कुमार रेड्डी, वॅाशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनुर ब्रार, हर्ष दुबे, मानव सुतार, ध्रुव जुरेल (विकेटकिपर).