Virat Kohli : विराटपासून दुरावणार त्याच्या जवळची गोष्ट; मोठा निर्णय घेत 40 कोटींचा व्यवहार...

Virat Kohli : भारतीय क्रिकेट विश्वातील अष्टपैलू खेळाडू अशी ओळख असणाऱ्या विराट कोहली यानं त्याच्या अनोख्या क्रिकेट शैलीनं सर्वांचच मनं जिंकली. काळानुरुप विराटच्या क्रिकेट शैलीत झालेला बदल, हा त्याच्या आतापर्यंतच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा बदल ठरला. फक्त क्रिकेटच्या मैदानावरच नव्हे, तर विराटनं व्यवसाय क्षेत्रातसुद्धा आपलं नशीब आजमावलं. विविध ब्रँडमध्ये त्यानं गुंतवणूक केली, तर काही ठिकाणी त्यानं नव्यानं व्यवसायातही उडी घेतली.
स्पोर्ट्स ब्रँड, हॉटेलिंग अशा क्षेत्रांमध्ये विराट सक्रिय असल्याचं दिसून आलं. त्याच्या लोकप्रिय स्पोर्ट्स ब्रँडपैकी एक म्हणजे One8. विराट कोहलीची ओळख म्हणूनही या ब्रँडची आपली अशी वेगळी ओळख असून आता मात्र त्याच्या जवळची ही गोष्ट दुरावली जाणार आहे. कारण, विराटनं त्याचा हा ब्रँड विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या काळात हा ब्रँड Agilitas Sports चा भाग होणार असून, सध्याच्या घडीला हा क्रीडा क्षेत्रातील मॅन्युफॅक्चरिंग ते रिटेलमधील एक मोठा ब्रँड प्लॅटफॉर्म आहे.
अतिशय साचेबद्ध अशा या नव्या भूमिकेत विराट येत्या काळात झळकणार असून, इथून पुढं तो गुंतवणूकदार म्हणून या कंपनीशी जोडला जात आहे. या नव्या जबाबदारीसह विराटनं Agilitas Sports ब्रँडमध्ये 40 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची तयारी दाखवली आहे. अतिशय लोकप्रिय अशा One8 ब्रँडला इतकं यश मिळत असतानाही विराटनं असा निर्णय घेणं हे वास्तव पाहता व्यवसाय आणि क्रीडा अशा दोन्ही क्षेत्रांमध्ये विराटच्या या निर्णयानं सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे.
विराटचा हा निर्णय म्हणजे फक्त एक व्यवसाय करार नसून, दीर्घकालीन दृष्टीकोन यातून समोर येत आहे. भारतात एका हाय परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स ब्रँडला वैश्विक स्तरावर नेण्याच्या त्याच्या विचाराचाच हा भाग असल्याचं म्हटलं जात आहे. विराट आणि Agilitas चे संस्थापक अभिषेक गांगुली यांच्यामध्ये मागील काही वर्षांमध्ये वाढतं सहकार्य पाहता हा करार पुढे गेल्याचं म्हटलं गेलं. त्यामुळं आता विराट आणि हा ब्रँड मिळून स्पोर्ट्स वेअरमध्ये कोणती नवी क्रांती आणतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
अभिषेक गांगुलीनं Agilitas Sports ची सुरुवात केली होती. या माध्यमातून उत्पादन, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, डिझाईन, ब्रँड बिल्डींद आणि रिटेल अशा साखळीला 'वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिझनेस मॉडेल'च्या स्वरुपात चालवलं जातं. 2023 मध्ये या कंपनीनं भारतातील सर्वात मोठ्या स्पोर्ट्स फूटवेअर मॅन्यूफॅक्चरर Mochiko Shoes चा ताबा घेतला ज्यानंतर कंपनीच्या निर्यात क्षमतते कमाल वाढ पाहायला मिळाली आणि ही कंपनी यशस्वी स्पोर्ट्स उत्पादनांच्या यादीत आली.