/टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटर अडकणार लग्न बंधनात, 24 जून रोजी चढणार बोहल्यावर

Akash Deep Marriage : क्रिकेट हा भारतातील प्रसिद्ध खेळ असून तो खेळ खेळणाऱ्या क्रिकेटर्सची सुद्धा मोठी फॅन फॉलोईंग असते. आपल्या आवडत्या क्रिकेटरच्या वैयक्तिक आयुष्याशी निगडित गोष्टी जाणून घेण्यात फॅन्सना खूप रस असतो. अशातच भारताचा वेगवान गोलंदाज आकाशदीपच्या लग्नाबाबत एक मोठी माहिती समोर येतेय. टीम इंडियाचा गोलंदाज आकाशदीप (Akash Deep) लवकरच लग्न बंधनात अडकणार आहे. आकाशदीप 24 जून रोजी वाराणसी येथे त्याच्या जिल्ह्यातील मानिकपुर गावच्या अक्षिता सोबत सात फेरे घेणार आहे.
आकाशदीपचा लग्न सोहळा हा 24 जून रोजी होणार असला तरी लग्नापूर्वीचे सर्व कार्यक्रम हे 21 जून पासून सुरु होणार आहेत. 21 जून रोजी तिलक कार्यक्रम होणार असून 22 जून रोजी मेहेंदी आणि 23 जून रोजी हळदीचा कार्यक्रम होईल. विवाह समारोहाशी जोडलेले लग्नाचे सर्व विधी आकाशदीपच्या गावी बड्डी येथे संपन्न होतील. क्रिकेटर आकाशदीपचं लग्न असल्याने गावात उत्सवासारखं वातावरण आहे.
आकाशदीपची बहीण ज्योति सिंहने मागच्या यावर्षी खुलासा केला होता की आकाशचं लग्न हे एक ते दोन वर्षात होणार आहे. आकाशदीपचं लग्न वाराणसीमध्ये होणार आहे कारण तो भगवान शिवाचा भक्त आहे. आकाशदीपला जेव्हाही वेळ मिळतो तेव्हा तो काशी विश्वनाथाच्या दर्शनाला आवर्जून जातो. आकाशदीपने खेळ मंत्री श्रेयसी सिंह यांची भेट घेतली आणि त्यांना आपल्या लग्नाचे निमंत्रण दिले.
बिहारच्या छोट्याश्या गावातून आलेल्या आकाश दीपचा भारतीय संघात स्थान मिळेपर्यंतचा प्रवास काही सोपा नव्हता. 16 वर्षांचा असताना आकाशच्या वडिलांचं निधन झालं आणि त्याच्या सहा महिन्याचं भावाचं सुद्धा निधन झालं. वडील आणि भावाचे निधन झाल्यावर आकाशदीप आपल्या बहिणीकडे जाऊन राहिला आणि त्याने आपल्या क्रिकेट करिअरला सुरुवात केली. त्याने बंगाल क्रिकेट क्लबकडून देशांतर्गत सामन्यात भाग घेतला. क्रिकेटसाठी आकाशने केवळ आपलं कुटुंबच सोडलं नाही तर त्याने आपलं राज्य सुद्धा सोडलं. बिहार क्रिकेट असोसिएशनवर बॅन लागल्याने आकाशदीपला बंगालकडून खेळावे लागले. आकाशदीपने भारतीय संघाकडून टेस्ट क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं असून त्याने आतापर्यंत एकूण 10 सामने खेळले आहेत. यात त्याने एकूण 163 धावा केल्या असून 28 विकेट सुद्धा घेतलेत.