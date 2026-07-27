"ODI संघात वैभव सूर्यवंशीला आणा..." झिम्बाब्वेविरुद्ध मालिकेनंतर माजी भारतीय क्रिकेटपटूने बीसीसीआयकडे केली मागणी

भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये मालिका पार पडली, या सामन्यात टीम इंडियाचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी याने कमालीची खेळी खेळली आणि या मालिकेत तीन सामन्यामध्ये दोन अर्धशतके झळकावली. त्याच्या कामगिरीच्या जोरावर भारताच्या विजयात त्याने महत्वाचे योगदान दिले. भारतीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अजून पूर्णपणे स्थिरावलेला नाही, पण तरीही तो दररोज चर्चेचा विषय असतो. इंग्लंडमध्ये अपयशी ठरल्यानंतर, वैभवने झिम्बाब्वेमध्ये धुमाकूळ घातला. आता, भारताचे माजी यष्टीरक्षक फारुख इंजिनिअर यांनी त्याला एकदिवसीय संघात स्थान देण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी वैभव सूर्यवंशीबद्दल काय विधान केले यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
यष्टीरक्षक-फलंदाज फारुख इंजिनिअर यांनी सांगितले की, या परिस्थितीत कर्णधार शुभमन गिलने चौथ्या क्रमांकावर खेळणे अधिक योग्य ठरेल, कारण तिसऱ्या क्रमांकाचे स्थान अनेक वर्षांपासून विराट कोहलीसाठी राखीव आहे. फारुख इंजिनिअर हे पीटीआयशी बोलताना म्हणाले की, शुभमन गिल आणि वैभव सूर्यवंशी यांच्यासाठी आदर्श स्थान आहे. गिल एक उत्कृष्ट खेळाडू आहे. माझ्या मते, गिल सध्या संघातील सर्वोत्तम फलंदाज आहे. त्यामुळे, गिलने चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला यायला हवे असा त्यांनी संघाला सल्ला दिला आहे.
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त्याने भारताचा एकदिवसीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिलला सांगितले आहे की, "गिल चेंडू उंच मारत नाही, त्यामुळे भारतासाठी तो नंतर येऊन सांभाळून खेळू शकतो. शिवाय, एकदिवसीय सामन्यांमध्ये डावखुरा आणि उजव्या हाताच्या फलंदाजांची जोडी आदर्श ठरेल. माझ्या मते, रोहितने संघात कायम राहावे आणि सूर्यवंशीसोबत डावाची सुरुवात करावी." इंजिनिअर पुढे म्हणाले, "डावाची सुरुवात करण्यासाठी सूर्यवंशी एक आदर्श खेळाडू आहे. विराट कोहली तिसऱ्या क्रमांकावर आणि गिल चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला येऊ शकतो. यामुळे भारताची फलंदाजी मजबूत होईल असे त्यांनी टीमला सल्ला दिला आहे."
फारुख इंजिनियर म्हणाले की, वैभवसारखे फलंदाज सलामीवीर म्हणून सर्वोत्तम आहेत. ते म्हणाले, "वैभवसारखे फलंदाज सलामीला उत्कृष्ट असतात कारण ते क्षेत्ररक्षणात मोठ्या फटी शोधून काढतात. गिल चौथ्या क्रमांकावर येऊ शकतो आणि मग आमच्याकडे एक मजबूत फलंदाजी फळी आहे. सूर्यवंशीला एकदिवसीय संघात आणण्याची हीच योग्य वेळ आहे."
वैभव सूर्यवंशीने इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या टी20 मालिकेत टीम इंडियासाठी पदार्पण केले यामध्ये तो फार काही चांगली कामगिरी करु शकला नाही. त्यानंतर मग त्याला पुढील दोन सामन्यात बेंचवर बसवण्यात आले होते. झिम्बाब्वेविरुद्ध सामन्यात त्याने कमालीची फलंदाजी केली.