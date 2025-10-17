विवाहित मैत्रिणीवर जडलं प्रेम, घटस्फोटासाठीही केली मदत; आज तिच्यासोबत लग्न करून संसारात रमलाय हा भारतीय क्रिकेटर

भारतासाठी 619 कसोटी, 337 एकदिवसीय आणि 1136 प्रथम श्रेणी विकेट्स घेणारा अनिल कुंबळेची एक रंजक प्रेमकहाणी आहे. तो एका विवाहित महिलेच्या प्रेमात पडला. तो सध्या त्याच्या पत्नीसोबत आनंदी जीवन जगत आहे. पण त्याला सहाज सहजी त्याचं प्रेम मिळालं नाही.
...अशी सुरु झाली प्रेम कहाणी
चेतना रामतीर्थ एका ट्रॅव्हल एजन्सीमध्ये काम करत असताना, तिची भेट त्या काळातील सर्वात यशस्वी क्रिकेटपटूंपैकी एक असलेल्या अनिल कुंबळेशी झाली. दोघांमध्ये लगेचच एक खास नाते निर्माण झाले ज्यामुळे त्यांच्या मैत्रीची सुरुवात झाली, मैत्री हळुहळु प्रेमात बदलली. जेव्हा ती अनिल कुंबळेला भेटली तेव्हा तिचे वैवाहिक जीवन संघर्षमय होते. तिचा प्रेमावरील विश्वास उडाला होता, चेतना खूप एकटी पडली होती. पण कुंबळेने हळूहळू चेतनाचे मन जिंकले.
शेवटी लग्न झालं
एका गुंतागुंतीच्या कायदेशीर लढाईनंतर, चेतनाने औपचारिकपणे तिच्या पतीला घटस्फोट दिला आणि अनिलशी लग्न केले. चेतना रामतीर्थ यांची मुलगी अरुणी हिच्या ताब्यासाठी कायदेशीर लढाई सोपी नव्हती, मात्र अनिल कुंबळे याने त्यांना पूर्ण पाठिंबा दिला. आज ही मुलगी या जोडप्यासोबत आहे. अनिल कुंबळे आणि चेतना रामतीर्थ यांचे लग्न जुलै 1999 मध्ये झाले. त्यांच्या लग्नादरम्यान, क्रिकेटपटूने चेतनाची मुलगी अरुणीलाही दत्तक घेतले आणि तिला स्वतःचे आडनाव दिले. त्यानंतर हे जोडपे माया आणि स्वस्ति यांचे पालक बनले.
जबड्याला लागला मार अन्...
भारताच दिग्गज खेळाडू अनिल कुंबळे याला 2002 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध टेस्ट मॅच खेळताना मर्विन डिलनच्या बाउन्सरवर दुखापत झाली. त्याच्या जबड्याला खूप जोरात मार लागला पण हा लढवय्या चक्क पट्टी बांधून मैदानात उतरला आणि सलग 14 षटके गोलंदाजी केली. त्यानंतर वेस्ट इंडिजच्या एका धडाकेबाज बॅट्समेनची विकेटही घेतली.
