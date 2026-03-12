भारतीय क्रिकेटने लपवून ठेवलं सर्वात मोठं दुःख, टी20 वर्ल्ड कपपूर्वी वडिलांना गमावलं

Jitesh Sharma : भारताचा स्टार विकेटकिपर फलंदाज जितेश शर्माला (Jitesh Sharma) टी20 वर्ल्ड कप 2026 साठी (T20 World Cup 2026) भारतीय संघात जागा मिळाली नाही. पुढे जाऊन भारतीय संघाने (Team India) टी20 वर्ल्ड कप 2026 ची ट्रॉफी उंचावली, मात्र क्रिकेटर जितेश शर्माला वर्ल्ड कप न खेळल्याचं कोणतंही दुःख नाही. जितेश शर्मने सांगितलं की वर्ल्ड कप खेळण्यापेक्षा जास्त त्याचा वडिलांना त्याची जास्त गरज होती. टी20 वर्ल्ड कप सुरु होण्यापूर्वी जितेश शर्माच्या वडिलांचं निधन झालं.
मागच्यावर्षी आशिया कप 2025 पर्यंत जितेश शर्माला टीम इंडियामध्ये विकेटकिपर म्हणून दुसरी चॉईस म्हणून पाहिले जात होते. पण ईशान किशन हा फॉर्ममध्ये आला आणि त्याला टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या संघात संधी मिळाली ज्यामुळे जितेशने वर्ल्ड कप खेळण्याची संधी गमावली. ईशान किशन आणि संजू सॅमसन अशा फलंदाज विकेटकिपरने वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियासाठी महत्वाचं योगदान दिलं आणि ऐतिहासिक विजय मिळवला. पीटीआयच्यानुसार जितेश शर्माने सांगितलं की, टी20 वर्ल्ड कप संघात स्थान न मिळाल्याने त्याची निराशा नक्कीच झाली होती, मात्र त्यानंतर मला जाणवले वडील आजारी असल्याने त्यांना यावेळी माझी सर्वात जास्त गरज आहे.
हेही वाचा : IPL 2026 चं अर्धचं वेळापत्रक का जाहीर करण्यात आलंय? BCCI ची प्लॅनिंग नेमकी कोणामुळे फसली?
जितेश म्हणाला की,'जेव्हा टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या संघात मला संधी देण्यात आलेली नाही हे कळल्यावर मी निराश झाला होतो. मी माणूस आहे, त्यामुळेच माझी यामुळेच खूप निराशा झाली होती. पण माझ्या मित्रांनी आणि कुटुंबाने मला या कठीण निर्णयात मदत केली. माझे वडील आजारी पडले आणि 1 फेब्रुवारी रोजी त्यांचे निधन झाले'. जितेश पुढे म्हणाला की, 'मला नंतर यागोष्टीची जाणीव झाली की तेव्हा माझ्या वडिलांना माझी गरज होती. त्यामुळे मला आता कोणतीही निराशा नाही. मला अजिबात राग आला नाही उलट मी देवाचे दहनीव्वड करू इच्छितो की माझ्या वडिलांसोबत वेळ घालवण्याची संधी मला त्यांच्या शेवटच्या काही दिवसांमध्ये मिळाली'.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये टीम इंडियाच्या संघाचा भाग असलेल्या रिंकू सिंहच्या वडिलांचं स्पर्धा सुरु असताना दुःखद निधन झालं. रिंकूच्या वडिलांना लिव्हर कॅन्सर झाला होता. रिंकू सिंह वडिलांवर अंत्यसंस्कार करून पुन्हा दुसऱ्या दिवशी टीम इंडियाच्या कॅम्पमध्ये परतला होता. रिंकूला शेवटच्या काही सामन्यांमध्ये प्लेईंग 11 मध्ये खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती. त्याच्या ऐवजी संजू सॅमसन ला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान देण्यात आलं होतं.