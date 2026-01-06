टीम इंडियाच्या क्रिकेटरची नागरिकता धोक्यात? समन्स बजावलं पण सुनावणीला गैरहजर; काय नेमकं प्रकरण?स

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
Mohammed Shamis Citizenship: शमी सध्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करतोय. त्याच्या या कामगिरीमुळे तो आंतरराष्ट्रीय संघात परतण्याच्या तयारीत आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 6, 2026, 06:25 PM IST
मोहम्मद शमी

Mohammed Shamis Citizenship: भारतीय क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी हा मूळचा उत्तर प्रदेशातील अमरोहा जिल्ह्यातील आहे. पण क्रिकेटच्या कारकीर्दीसाठी तो लहानपणापासूनच कोलकात्यात राहतो. बंगालच्या रणजी संघासाठी खेळण्यासाठी त्याने कोलकात्यात स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला. आता तो कोलकाता महानगरपालिकेच्या वार्ड क्रमांक 93 मध्ये मतदार म्हणून नोंदणीकृत आहे. जो रासबिहारी विधानसभा मतदारसंघात येतो. अनेक वर्षांपासून तो बंगालचा रहिवासी मानला जातो. दरम्यान शमीच्या नागरिकतेवर प्रश्न उपस्थित होतोय. काय नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया. 

का पाठवली नोटीस?

पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादी सुधारण्यासाठी निवडणूक आयोगाने स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) म्हणजे विशेष गहन पुनरावलोकन मोहीम सुरू केलीय. या मोहिमेत मतदारांच्या नोंदणी फॉर्ममध्ये तांत्रिक चुका शोधल्या जातात. शमी आणि त्याच्या भावाच्या मोहम्मद कैफ यांच्या फॉर्ममध्ये 'प्रोजेनी मॅपिंग' आणि 'सेल्फ मॅपिंग'शी संबंधित काही त्रुटी आढळल्या. यामुळे आयोगाने दोघांना स्पष्टीकरण देण्यासाठी बोलावले.

काय घडलं सुनावणीत?

ही सुनावणी कोलकात्यातील जादवपुर भागातील एका शाळेत 5 किंवा 6 जानेवारी 2026 रोजी ठेवण्यात आली होती. पण शमी सध्या राजकोट येथे विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत बंगाल संघाचे प्रतिनिधित्व करतोय. क्रिकेट सामने सुरू असल्याने तो सुनावणीत हजर राहू शकला नाही. त्याने आयोगाला पत्र लिहून आपल्या व्यस्ततेचे कारण सांगितले आहे.

आयोगाने काय म्हटलं?

शमीच्या विनंतीनुसार निवडणूक आयोगाने दयाळूपणे नवीन तारीख दिली. आता शमी आणि त्याच्या भावाची सुनावणी 9 ते 11 जानेवारी 2026 दरम्यान घेतली जाईल, अशी माहिती आयोगाच्या अधिकाऱ्याने दिली. ही प्रक्रिया मतदार यादी स्वच्छ आणि अचूक ठेवण्यासाठी आहे. यात कोणतीही राजकीय हेतू नाही. फक्त कागदी चुका दुरुस्त करण्यासाठी बोलावल्याचेही ते पुढे म्हणाले.

SIR मोहीमेचा उद्देश काय?

पश्चिम बंगालमध्ये डिसेंबर 2025 पासून ही SIR मोहीम चालू आहे. यात लाखो लोकांच्या नावांची तपासणी होते. मतदार यादीतून चुकीची किंवा बनावट नोंदी काढून टाकल्या जातात. शमीसह अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींना नोटीस पाठवण्यात आल्या. यामध्ये अभिनेते, राजकारण्यांचादेखील समावेश आहे. ही सामान्य प्रक्रिया असून सर्व मतदारांना लागू होते.

शमीवर काय परिणाम?

शमी सध्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करतोय. त्याच्या या कामगिरीमुळे तो आंतरराष्ट्रीय संघात परतण्याच्या तयारीत आहे. या नोटीसमुळे त्याच्या क्रिकेटवर परिणाम होणार नाही. या प्रक्रियेत फक्त कागदपत्रांची औपचारिक तपासणी आहे. नव्या तारखेनंतर तो सहज हजर राहून हे प्रकरण सोडवू शकेल, असे म्हटले जात आहे.

