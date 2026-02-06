क्रिकेटर रिंकू सिंह साइबर फ्रॉडचा शिकार, झालं मोठं आर्थिक नुकसान, नेमकं काय घडलं?

Rinku Singh: भारतीय क्रिकेट संघाचा आक्रमक फलंदाज रिंकू सिंह सध्या मैदानाबाहेर एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. व्यस्त क्रिकेट वेळापत्रकामुळे सोशल मीडियाकडे फारसे लक्ष देता न आल्याने त्याला मोठा धक्का बसला आहे. रिंकू सिंहच्या फेसबुक अकाउंटसोबत सायबर गुन्हा घडल्याची माहिती समोर आली असून या प्रकरणाची दखल थेट पोलिसांनी घेतली आहे. सोशल मीडियावर लोकप्रिय असलेल्या खेळाडूंसाठी हा प्रकार धोक्याचा इशारा मानला जात आहे. चाहत्यांमध्येही या घटनेमुळे चिंता व्यक्त केली जात आहे.
रिंकू सिंहचे फेसबुक अकाउंट कसे हॅक झाले
उत्तर प्रदेशातील अलीगढ येथील रहिवासी असलेल्या रिंकू सिंहचे फेसबुक अकाउंट अज्ञात व्यक्तींनी हॅक केल्याची पुष्टी पोलिसांनी केली आहे. रिंकू सध्या आंतरराष्ट्रीय सामने, वर्ल्ड कपची तयारी आणि IPL यामध्ये व्यस्त असल्यामुळे त्याने आपले फेसबुक अकाउंट नियमितपणे हाताळले नव्हते. याचाच गैरफायदा घेत हॅकर्सनी अकाउंटचा ताबा मिळवला, अशी प्राथमिक माहिती आहे.
हॅकिंगनंतर आर्थिक व्यवहाराचा संशय
मिळालेल्या माहितीनुसार, हॅकर्सनी केवळ अकाउंटच ताब्यात घेतले नाही तर त्यामधून होणाऱ्या मोनेटायझेशनशी संबंधित रक्कमही दुसऱ्या खात्यात ट्रान्सफर केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणामुळे सायबर गुन्ह्यांचा धोका किती गंभीर आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. सध्या आर्थिक नुकसान किती झाले याची तपासणी सुरू आहे.
पोलीस तक्रार आणि सायबर सेलची कारवाई
रिंकू सिंहने आठवड्याच्या सुरुवातीला वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटबाबत माहिती दिली होती. त्यानंतर त्याचा मोठा भाऊ सोनू सिंह यांनी शहरातील सायबर पोलिस ठाण्यात अधिकृत तक्रार दाखल केली. अज्ञात हॅकर्सविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला असून सायबर टीमला अकाउंट रिकव्हर करण्याचे आणि हॅकिंगचा स्रोत शोधण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
भाऊ सोनू सिंह करतोय प्रकरणाचा पाठपुरावा
क्रिकेटमधील व्यस्ततेमुळे रिंकू स्वतः या प्रकरणात लक्ष देऊ शकत नसल्याने त्याचा भाऊ सोनू सिंह संपूर्ण प्रकरणाची पाठपुरावा करत आहे. पोलिसांकडून लवकरात लवकर योग्य कारवाई होईल, अशी अपेक्षा कुटुंबीयांनी व्यक्त केली आहे. सोशल मीडियाचा गैरवापर रोखण्यासाठी तपास अधिक सखोल केला जात आहे.
रिंकू सिंहची वैयक्तिक आयुष्यही चर्चेत
दरम्यान, रिंकू सिंहच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतही चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे. समाजवादी पक्षाच्या खासदार प्रिया सरोज यांच्याशी त्याची सगाई 8 June 2025 रोजी झाली होती. आधी 18 November 2025, नंतर February 2026 अशी लग्नाची तारीख ठरली होती. मात्र क्रिकेट सामने, वर्ल्ड कप आणि IPL मुळे लग्न पुढे ढकलले गेले.
जूनमध्ये होणार लग्न, कुटुंबीयांची माहिती
आता सर्व स्पर्धा संपल्यानंतर रिंकू सिंह आणि प्रिया सरोज यांचा विवाह June महिन्यात होणार असल्याची माहिती कुटुंबीयांनी दिली आहे. सायबर प्रकरणातून बाहेर येत रिंकू पुन्हा एकदा मैदानात आणि वैयक्तिक आयुष्यात आनंदाचे क्षण अनुभवेल, अशी अपेक्षा चाहत्यांना आहे.