अरे हा तर एकदम सेम दिसतो! विराट कोहलीला भेटला अगदी त्याच्या बालपणीसारखा दिसणारा चिमुरडा; नेटकरी आश्चर्यचकित

Virat Kohli met his childhood lookalike: 11 जानेवारीपासून न्यूझीलंडविरोधातील तीन सामन्यांची मालिका सुरु होत आहे. कसोटी आणि टी-20 आणि कसोटीमधून निवृत्ती घेतलेला विराट कोहली या मालिकेसाठी जोरदार तयारी करत असून, कोणतीही कसर सोडत नाही आहे. 37 वर्षीय अनुभवी फलंदाज नेटमध्ये कसून सराव करत आहे. एकदिवसीय वर्ल्डकप खेळायचा असल्यास विराट कोहलीला आपला फॉर्म कायम ठेवावा लागणार आहे. भारतासाठी खेळलेल्या शेवटच्या चार एकदिवसीय सामन्यांमध्ये कोहलीने दोन शतकं आणि दोन अर्धशतकं झळकावली आहे. न्यूझीलंडविरुद्धही हीच कामगिरी पुढे चालू ठेवण्याचा त्याचा प्रयत्न असेल.
तथापि, तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या सामन्याच्या तयारीसाठी विराट कोहली वडोदरा येथे पोहोचला होता. यावेळी त्याचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. याचं कारण व्हिडीओत एक चिमुरडा दिसत आहे, जो हुबेहुब विराट कोहलीप्रमाणे दिसत आहे. विराट कोहली लहानपणी दिसायचा अगदी तसाच हा चिमुरडा दिसत असल्याने नेटकरी आश्चर्यचकित झाले आहेत.
विराट कोहलीने प्रशिक्षण सत्रातून वेळ काढून आपल्या चाहत्यांशी संवाद साधला आणि त्यांना ऑटोग्राफ दिले. त्याच वेळी एका लहान चाहत्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले, कारण तो कोहलीच्या बालपणाप्रमाणे हुबेहूब दिसत होता.
Not Virat Kohli even chotu Virat Kohli have own AURA. pic.twitter.com/goi98SJwBM
— Sam (@Cricsam01) January 10, 2026
विराट कोहली फोटो आणि व्हिडिओंमध्ये मुलांशी संवाद साधताना दिसत होता. विराट कोहलीला आपल्यातील साम्या पाहून गंमत वाटत असल्याचं फोटोत दिसत आहे.
या फोटो आणि व्हिडीओंवर नेटकरी प्रतिक्रिया देत आहेत. अनेक चाहते त्या लहान मुलाला 'मिनी कोहली' म्हणत आहेत. अनेक युजर्सनी विराट कोहलीचे जुने फोटो शेअर करत दोघांची तुलना केली आहे.
Virat Kohli giving autograph to his younger version. pic.twitter.com/0mlfmd7F5T
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 9, 2026
एका युजरने कमेंट करताना '19-20 चाही फरक नाही' असं म्हटलं आहे. तसंच एकाने खरंच एकदम सेम टू सेम अशी कमेंट केली आहे.
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय सामन्यानंतर, कोहलीने विजय हजारे ट्रॉफीच्या पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये दिल्लीकडून खेळताना एक शतक आणि एक अर्धशतक झळकावले. 6 जानेवारी रोजी रेल्वेविरुद्धच्या सामन्यातही तो खेळेल अशी अपेक्षा होती, परंतु शेवटच्या क्षणी तो त्या सामन्यासाठी अनुपलब्ध असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यानंतर, कोहली 2027 च्या विश्वचषकासाठी दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबियाच्या दौऱ्यावर जाऊ शकेल की नाही, याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. तथापि, ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या दोन एकदिवसीय सामन्यांमधील अपयशानंतर, कोहलीने जोरदार पुनरागमन करत दोन शतके आणि दोन अर्धशतके झळकावली.
कोहलीने रोहित शर्मासोबत एक सिडनीमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आणि दुसरी रांचीमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध अशा दोन शतकी भागीदारीही केल्या. ही जोडी ब्लॅककॅप्सविरुद्धच्या आगामी तीन सामन्यांमध्ये आपला फॉर्म कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. न्यूझीलंडविरुद्धचे तीन एकदिवसीय सामने 11, 14 आणि 18 जानेवारी रोजी वडोदरा, राजकोट आणि इंदूर येथे खेळले जातील.