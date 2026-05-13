/विराट कोहलीचा अडल्ट फिल्म अभिनेत्रीसोबत फोटो व्हायरल, खळबळ उडवून देणाऱ्या पोस्ट मागील सत्य काय?

Virat Kohli Photo with Porn Star Goes Viral: सोशल मीडियावर सध्या भारतीय क्रिकेटपटू विराट कोहली (Virat Kohli) याच्याशी संबंधित एक फोटो मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे आणि त्यामुळे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. या व्हायरल फोटोमध्ये कोहली एका कॅफेध्ये बसलेला दिसतो आणि त्याच्यासोबत केंड्रा लस्ट (Kendra Lust) नावाची व्यक्ती असल्याचा दावा केला जात आहे. या फोटोला काही सोशल मीडिया अकाउंट्सवरून शेअर करण्यात आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आणि तो फोटो सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाला. केंड्रा लस्ट ही अडल्ट फिल्म अभिनेत्री असून ती पॉर्न स्टार म्हणून ओळखली जाते. यामुळे या फोटोची चर्चा सुरु झाली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा फोटो सर्वप्रथम केंड्रा लस्टच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर पोस्ट झाल्याचा दावा केला जात आहे. स्वतः तिने तिच्या ऑफिशियल अकाउंटवरून पोस्ट केला. त्यानंतर काही युजर्सनी तो री-शेअर केल्याने त्याला मोठ्या प्रमाणावर व्ह्यूज, कमेंट्स आणि रिऍक्शन्स मिळाल्या. फोटोमध्ये दोघेही कॅफेमध्ये बसलेले दिसत असल्यामुळे अनेकांनी त्याबाबत विविध अंदाज बांधायला सुरुवात केली.
मात्र, या संपूर्ण प्रकरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. अनेक सोशल मीडिया युजर्स, डिजिटल क्रिएटर्स आणि काही तज्ज्ञांनी हा फोटो प्रत्यक्षात खरा नसून तो AI-जनरेटेड किंवा डिजिटल एडिटिंगद्वारे तयार केलेला असण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे, फोटोच्या गुणवत्तेतील काही विसंगती, प्रकाशयोजना आणि चेहऱ्यावरील डिटेल्स यावरून तो मॉर्फ किंवा जनरेटेड असू शकतो, असा अंदाज लावला जात आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे, सध्या तरी कोणत्याही विश्वसनीय मीडिया संस्थेने किंवा अधिकृत स्रोताने या फोटोची पुष्टी केलेली नाही. तसेच विराट कोहली आणि केंड्रा लस्ट यांची प्रत्यक्ष भेट झाली असल्याबाबत कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे हा व्हायरल कंटेंट केवळ सोशल मीडियावरील चर्चेपुरता मर्यादित असल्याचं दिसत आहे.
दरम्यान, या व्हायरल फोटोमुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि संभ्रम दोन्ही निर्माण झाले आहेत. काही जण हा फोटो खरा मानत आहेत, तर अनेक जण तो पूर्णपणे बनावट असल्याचं सांगत आहेत. अशा प्रकारच्या AI-आधारित इमेजेस सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर तयार केल्या जात असल्यामुळे कोणतीही गोष्ट लगेच खरी मानणं धोकादायक ठरू शकतं, असा इशाराही तज्ज्ञ देत आहेत.
दुसरीकडे, मैदानावर मात्र विराट कोहली आपली उत्कृष्ट फॉर्म कायम ठेवताना दिसत आहे. IPL 2026 मध्ये तो रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाकडून खेळत असून त्याने आतापर्यंत 10 डावांमध्ये 379 धावा केल्या आहेत. त्याची सरासरी 47.38 असून स्ट्राइक रेट तब्बल 164.07 इतका आहे. या हंगामात त्याने 3 अर्धशतकं झळकावली असून त्याची सर्वोच्च धावसंख्या 81 आहे. आयपीएलमधील त्याच्या एकूण कारकिर्दीबद्दल बोलायचं झालं तर, कोहलीने आतापर्यंत 278 सामने खेळले आहेत आणि 9,040 धावा केल्या आहेत. यात 8 शतकं आणि 66 अर्धशतकांचा समावेश आहे. त्यामुळे तो लीग इतिहासातील सर्वात स्थिर आणि यशस्वी फलंदाजांपैकी एक मानला जातो.
एकूणच पाहता, मैदानाबाहेरील हा व्हायरल फोटो कितीही चर्चेत असला तरी त्याची सत्यता अजूनही सिद्ध झालेली नाही, तर मैदानावर विराट कोहली आपल्या खेळातूनच पुन्हा एकदा लक्ष वेधून घेत आहे.