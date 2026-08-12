चांगल्या फिटनेस आणि बॉडीसाठी भारतीय क्रिकेटर्स 'हे' ड्रग घेतात? धक्कादायक खुलासा समोर

Indian Cricketer Fitness Big Reveal : भारतीय क्रिकेटर्सची फिटनेस सध्या जगभरात टॉपवर मानली जात आहे. विराट कोहली सह अनेक क्रिकेटर्स हे सध्या फिटनेस आयकॉन बनलेले आहेत. मात्र आता या दरम्यान भारतीय खेळाडूंच्या फिटनेस आणि बॉडीबद्दल एक मोठा दावा करण्यात आलाय. एका रिपोर्टनुसार भारताचे अनेक क्रिकेटर स्वतःला स्लिम आणि वेगवान ठेवण्यासाठी एक खास प्रकारचं ड्रग वापरतात असा दावा करण्यात आहे. या ड्रगमुळे त्यांचं वजन हे खूप कमी होतंय आणि त्यांची ताकद मात्र चांगली राहतेय. या क्रिकेटरमध्ये टीम इंडिया आणि आयपीएल खेळणाऱ्या खेळाडूंचा समावेश आहे.
क्रिकब्लॉगरच्या रिपोर्टनुसार, काही क्रिकेटर्स हे जीएलपी-1 औषधांचा वापर करतात ज्यामुळे त्यांचं वजन कमी होतं. हा दावा डॉक्टर आजारी असताना देतात मात्र खेळाडू वजन कमी करण्यासाठी सुद्धा त्याचा वापर करतायत. औषधांचा वापर केल्याने खेळाडूंना कमी भूक लागते आणि त्यांच्या आतमध्ये कमजोरी सुद्धा येत नाही. परिणामी त्यांचा फॅट लॉस सुद्धा होतो.
रिपोर्टनुसार जीएलपी-1 हे एक प्राकृतिक हॉर्मोन असून हे छोट्या आतड्या आणि कोलॉनमध्ये निर्माण होतात. या ड्रगला घेतल्यावर पोटात पचनक्रिया हळू होते आणि ते मेंदूला सिग्नल पाठवतं की शरीर पूर्णपणे फिट आहे, तसेच त्याला खाण्याची गरज नाही. हे औषध घेणारे खेळाडू वैद्यकीय देखरेखीखाली ते घेतात आणि या प्रक्रियेसाठी हजारो रुपये खर्च येतात. नियमित व्यायामासोबत याचा वापर केला जातो आणि यामुळे वजन वेगाने कमी होते म्हणूनच काही क्रिकेटपटू याचा वापर करत आहेत. बॉलिवूडमधील कलाकारही या औषधाचा वापर करतात. मात्र याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात आणि खेळाडूंकडून होणारा याचा वापर ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. बीसीसीआय या प्रकरणाची दखल घेईल अशी आशा आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, अलीकडच्या काळात अनेक खेळाडूंचे वजन मोठ्या प्रमाणात घटले आहे.