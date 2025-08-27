English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारताच्या स्टार क्रिकेटर्सच्या घरी गणपती बाप्पाचं जल्लोषात आगमन, पाहा Photos

Cricketers Ganeshotsav 2025 : गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने भारतीय क्रिकेटर्सच्या घरी देखील गणरायाचं आगमन झालं. सूर्यकुमार यादव, झहीर खान आणि पृथ्वी शॉ यांनी सोशल मीडियावर फोटो शेअर केले. 

पूजा पवार | Updated: Aug 27, 2025, 08:39 PM IST
भारताच्या स्टार क्रिकेटर्सच्या घरी गणपती बाप्पाचं जल्लोषात आगमन, पाहा Photos
(Photo Credit : Social Media)

Cricketers Ganeshotsav 2025 : गणेश चतुर्थीनिमित्त 27 ऑगस्ट रोजी घरोघरी आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांमध्ये गणरायाचं आगमन झालेलं आहे. अशातच अनेक सेलिब्रिटींच्या घरी सुद्धा बाप्पाचं आगमन होतं. यंदा काही भारतीय क्रिकेटर्सच्या घरी गणपतीचं आगमन झालं आहे. सूर्यकुमार यादव, झहीर खान आणि पृथ्वी शॉ इत्यादी क्रिकेटर्सनी भक्तिभावाने गणरायाची पूजा केली. याचे फोटो त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केले. 

भारताचा टी 20 कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या मुंबईतील घरी गणरायाचं आगमन झालेलं आहे. सूर्यकुमार यादव आणि त्याची पत्नी दिविजा या दोघांनी सोशल मीडियावर आपल्या घरच्या गणपती बाप्पा सोबतचे फोटो शेअर केले. सूर्यकुमारच्या घरात बाप्पाचा मखर हा फुलांनी सजवण्यात आला होता.  सूर्यकुमार यादव हा आशिया कप 2025 मध्ये टीम इंडियाचा कर्णधार असणार आहे. रोहित शर्माच्या निवृत्तीनंतर सूर्यावर टी 20 फॉरमॅटमध्ये भारताच्या संघाचं नेतृत्व करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हेही वाचा : वर्ल्ड चॅम्पियन क्रिकेट कर्णधाराला झाला कॅन्सर, सहाव्या सर्जरीनंतर सोशल मीडियावर मांडलं दुःख

 

भारताचा फलंदाज पृथ्वी शॉच्या घरी सुद्धा गणरायाचं आगमन झालं. पृथ्वीने सोशल मीडियावर घरातील गणपती बाप्पा आणि डेकोरेशनचे काही फोटो शेअर केले.  पृथ्वीने सुद्धा बाप्पाच्या मखरात फुलांची आरास केली होती. पृथ्वी शॉच्या या फोटोंमध्ये आकृती अग्रवाल सुद्धा दिसतेय. आकृती अग्रवाल ही एक अभिनेत्री आहे. पृथ्वी शॉचा फॉर्म मागील काही काळापासून चांगला नाही. फिटनेस, फॉर्म सारख्या विविध कारणांमुळे त्याला बऱ्याच वर्षांपासून टीम इंडियात संधी मिळालेली नाही.  पृथ्वी शॉ हा देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सध्या चांगली कामगिरी करतोय. त्याने मुंबईच्या संघाची साथ सोडून देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये महाराष्ट्र क्रिकेट संघाशी जोडलेला आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भारताचा माजी क्रिकेटर झहीर खान आणि पत्नी अभिनेत्री सागरिका घाटगे यांनी गणेश चतुर्थीनिमित्ताने गणरायाची आराधना केली. त्यांची आपल्या घरातील काही फोटो शेअर केले. यावेळी त्यांनी आपला मुलगा फतेहसिंह याचा सुद्धा पहिल्यांदाच चेहरा दाखवला. झहीर खान आणि सागरिका घाटगे या दोघांनी त्यांच्या देवाऱ्यात  गणरायाची पूजा केली आणि सोबत उकडीचे मोदक सुद्धा ठेवले. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रोहित शर्माने सुद्धा गणेश चतुर्थीचा सण साजरा केला. रोहितने गणरायाचा आशीर्वाद घेतानाच फोटो शेअर करून सर्व फॅन्सना शुभेच्छा दिल्या.

rohit sharma ganpati 2025

FAQ : 

पृथ्वी शॉच्या क्रिकेट कारकिर्दीची सध्याची स्थिती काय आहे?

पृथ्वी शॉचा फॉर्म मागील काही काळापासून चांगला नाही, आणि फिटनेस व फॉर्ममुळे त्याला बऱ्याच वर्षांपासून भारतीय संघात संधी मिळालेली नाही. सध्या तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये महाराष्ट्र क्रिकेट संघाकडून खेळतोय आणि चांगली कामगिरी करतोय.

सूर्यकुमार यादवने गणेश चतुर्थी कशी साजरी केली?

सूर्यकुमार यादव आणि त्याची पत्नी दिविजा यांनी मुंबईतील आपल्या घरी गणरायाची भक्तिभावाने पूजा केली आणि फुलांनी सजवलेल्या मखरासह बाप्पाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले.

सूर्यकुमार यादवची क्रिकेटमधील सध्याची भूमिका काय आहे?

+सूर्यकुमार यादव हा आशिया कप 2025 मध्ये भारतीय टी-20 संघाचा कर्णधार आहे. रोहित शर्माच्या निवृत्तीनंतर त्याच्यावर टी-20 फॉरमॅटमध्ये संघाचं नेतृत्व करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

