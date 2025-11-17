English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Indian Domestic Cricket Historical Performance: भारतीय कसोटी क्रिकेटवरुन जोरदार चर्चा सुरु असतानाच आता देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धेतील हा स्टार खेळाडू चर्चेचा विषय ठरतोय. हा खेळाडू आहे कोण जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 17, 2025, 01:24 PM IST
शून्य रन पाच विकेट्स... 'या' भारतीय बॉलरने एकही धाव न देता अर्धा संघ तंबूत पाठवला! जगभर चर्चा; लवकरच टीम इंडियात?
त्याने सर्वांचेच लक्ष घेतलं वेधून (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - पीटीआय)

Indian Domestic Cricket Historical Performance: भारतात क्रिकेटचं मैदान गाजवायचं असेल तर रणजी ट्रॉफी हा पाया मानला जातो. अगदी सचिन तेंडुलकरपासून ते विराट कोहलीपर्यंत आणि गौतम गंभीरपासून ते रोहित शर्मापर्यंत सगळ्यांनीच याच स्पर्धेतून चमक दाखवत भारतासाठी ऐतिहासिक कामगिरी केली. रणजीच्या मैदानात तावून सुलाखून निघाल्यानंतरच क्रिकेटचे धडे गिरवता येतात असं म्हटलं जातं. सध्या रणजीचं 2025-26 चं पर्व सुरु असून एलिट ग्रुपचे सामने खेळवले जात आहेत. या सामन्यामध्ये एका गोलंदाजाने सर्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या लंदाजाने एकही धाव न देता अर्धा संघ बाद केलाय. शून्य धावा देऊन पाच विकेट्स घेणारा हा गोलंदाज आहे तरी कोण? त्याने नेमकी कोणाविरुद्ध आणि कधी केलीये ही कामगिरी जाणून घेऊयात...

हा सामना कोणता?

रणजीमधील एलिट ग्रुपअंतर्गत सी गटामधील हरियाणा आणि सर्व्हिसेस संघातील सामन्यात हा चमत्कार घडला. रोहतक येथील चौधरी बन्सीलाल क्रिकेट स्टेडियमवर 16 नोव्हेंबर रोजी खेळवण्यात आलेल्या सामन्याचा पहिलाच दिवस गोलंदाजांनी गाजवला. दोन्ही संघाच्या 15 विकेट्स पहिल्याच दिवशी पडल्या. या विकेट्सच्या पडझडीमध्ये मुख्य हातभार होता तो एका फिरकीपटूचा. या फिरकीपटूने एकही धाव न देता समोरच्या संघातील पाच फलंदाज तंबूत धाडले.

कोण आहे हा गोलंदाज? अन् सामन्यात घडलं काय?

ज्या खेळाडूने ही ऐतिहासिक कामगिरी केली त्याचं नाव आहे, अमित शुक्ला! यजमान हरियाणा संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. हरियाणाच्या वेगवान गोलदांजांनी टिच्चून गोलंदाजी केली. सर्व्हिसेस संघाचा डाव 75.5 ओव्हरमध्ये 205 धावांवर आटोपला. मात्र ही गोलंदाजीही फिकी वाटेल अशी कामगिरी सर्व्हिसेसच्या अमित शुक्लाने केली. दिवसाचा खेळ संपण्यापूर्वी सर्व्हिसेसकडून मोजक्याच ओव्हर टाकल्या जाणार होत्या. मात्र हरियाणाच्या फलंदाजांना मैदानात टिकून राहणं जमत नव्हतं. अमित शुक्लाने आपल्या फिरकीत मोजून सहा ओव्हरमध्ये हरिणायाचा अर्धा संघ गुंडाळला. अमितमुळे पहिल्या दिवसाच्या शेवटी हरियाणाचा स्कोअर 12 ओव्हर पाच बाद 20 धावा असा होता. हरियाणाचा संघ पहिल्या दिवसाच्या खेळानंतर 185 धावांनी पिछाडीवर होता.

ही कामगिरी अधिक विशेष कारण...

दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा अमित शुक्लाच्या नावावर सहा ओव्हरमध्ये एक रन अन् पाच विकेट्स असा विक्रम होता. विशेष म्हणजे अमितने एकही धाव न देता पाच विकेट्स घेतल्या. पाच विकेट घेतल्यानंतर त्याच्या गोलंदाजीवर एक धाव घेण्यात हरियाणाच्या फलंदाजांना यश आलं. खास गोष्ट म्हणजे स्थानिक क्रिकेट स्पर्धांमध्ये फिरकी गोलंदाजी फारशी प्रभावी मानली जात नाही कारण खेळपट्ट्या फिरकीला साथ देणाऱ्या नसतात. असं असतानाही अमितने केलेली कामगिरी लक्ष वेधून घेणारीच ठरली.

अयोध्येत जन्म, दीड वर्षात थेट निवड समितीपर्यंत पोहोचलं नाव

28 डिसेंबर 2002 रोजी जन्मलेला अमित हा उत्तर प्रदेशमधील फैजाबाद (अयोध्या जिल्हा) येथील रहिवासी आहे. डाव्या हाताने स्लो ऑर्थोडॉक्स गोलंदाजी करणाऱ्या अमितने सात प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये 32 विकेट्स घेतल्यात. यामध्ये त्याने 65 धावांमध्ये सात विकेट्स अशी सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. अमित 2024 पासून प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेळतोय. त्याने आपल्या या दीड वर्षाच्या करकिर्दीमध्ये निवड समितीमधील सदस्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.  त्यामुळे लवकरच अमित भारताच्या मुख्य संघात दिसणार का? याबद्दलची चर्चा सुरु झाली आहे.

