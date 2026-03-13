English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • काव्या मारनवर फॅन्स भडकले! भारताविरोधी पोस्ट करणाऱ्या पाकिस्तान क्रिकेटरवर कोट्यवधी उढळून घेतलं संघात

काव्या मारनवर फॅन्स भडकले! भारताविरोधी पोस्ट करणाऱ्या पाकिस्तान क्रिकेटरवर कोट्यवधी उढळून घेतलं संघात

Kavya Maran Buy Abrar Ahmad : लंडनमध्ये 'द हंड्रेड' लीगच्या ऑक्शनमध्ये सनराइजर्स ग्रुपची मालकीण काव्या मारनने ‘सनराइजर्स लीड्स’ साठी खेळाडूंवर बोली लावताना पाकिस्तानच्या खेळाडूवर बोली लावली. एवढंच नाही तर तिने गोलंदाज अबरार अहमदला विकत सुद्धा घेतलं.   

पूजा पवार | Updated: Mar 13, 2026, 02:08 AM IST
काव्या मारनवर फॅन्स भडकले! भारताविरोधी पोस्ट करणाऱ्या पाकिस्तान क्रिकेटरवर कोट्यवधी उढळून घेतलं संघात
(Photo Credit - Social Media)

Kavya Maran Buy Abrar Ahmad : गुरुवार 13 मार्च रोजी लंडनमध्ये 'द हंड्रेड' लीगचं ऑक्शन पार पडलं. या ऑक्शनमध्ये सनराइजर्स ग्रुपची मालकीण काव्या मारनने तिचा संघ ‘सनराइजर्स लीड्स’ मध्ये पाकिस्तानचा फिरकी गोलंदाज अबरार अहमदवर 2.34 कोटींची बोली लावली. अशा पद्धतीने अबरार हा कोणत्याही आयपीएल फ्रेंचायझीशी लिंक असणाऱ्या फ्रेंचायझीद्वारे खरेदी करण्यात आलेला पहिला पाकिस्तानी खेळाडू  होता. पण या निर्णयाने भारतीय फॅन्सला नाराज केलं. 

2.34 कोटी रुपयांना घेतलं विकत : 

सनराइजर्स लीड्सने द हंड्रेडच्या आधी एक ऐतिहासिक ऑक्शनमध्ये पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमदला £190,000 म्हणजेच जवळपास 2.34 कोटी रुपयांना खरेदी करून सर्वांनाच आश्चर्यचकित केलं. सन टीवी नेटवर्क (सनराइजर्स हैदराबादचे मालक) ने पाकिस्तानच्या गोलंदाजांना संघात घेऊन एक अघोषित भूमिकेला छेद दिला की जगभरातील लीगमध्ये भारतीय मालकांचे संघ हे त्यांच्या संघात पाकिस्तानी खेळाडूंना साइन करत नाहीत.  

भारतीय क्रिकेट फॅन्स भडकले : 

काव्या मारनने पाकिस्तानी क्रिकेटर अबरार अहमदला द हंड्रेड लीगच्या तिच्या संघात घेतल्यावर भारतीय फॅन्स भडकले आहेत. याच एक मुख्य कारण म्हणजे अबरार अहमदने भारताविरुद्ध केलेल्या जुन्या पोस्ट. भारतीय फॅन्स काव्या मारनला आठवण करून देतायत की अबरारने अनेकदा भारता विरोधात आक्षेपार्य पोस्ट केल्या आहेत. टी20 वर्ल्ड कपपूर्वी त्याने फखर जमान आणि सॅम अयुब यांच्यासोबतचा एक व्हिडिओ शेअर केला होता, ज्यामध्ये ते 'चहा' पिताना दिसत होते. अनेकांनी याला 2019 च्या भारत पाकिस्तान संघर्षाच्या आठवणी जागृत करण्याचा आणि भारताचा अपमान करण्याचा एक प्रयत्न म्हणून पाहिले.

अबरारच्या नावावर मोहोर लागल्यावर भारतीय फॅन्सी सोशल मीडियावर राग व्यक्त केला. लोकं सनरायजर्स हैदराबादच्या या निर्णयाला देशहित विरोधी मानत आहेत. याच्या समर्थकांचा म्हणणं आहे की ज्याने सार्वजनिकपणे भारताची खिल्ली उडाली त्याला भारताशी लिंक असणाऱ्या फ्रेंचायझीनी पाकिस्तानी क्रिकेटरला आणि त्याहूनही भारतावर टीका करणाऱ्या क्रिकेटरला कोट्यवधी रुपये दिले जाणे स्वीकार्य नाहीये. यावादावर अद्याप सनराइजर्स ग्रुपकडून अधिकृत वक्तव्य आलेलं नाही. 

काव्या मारनने लावली बोली : 

वर्षानुवर्षे आयपीएल फ्रँचायझी मालकांनी एक भिंत उभारली होती जिला तोडणं किंवा ओलांडणं हे कठीण वाटत होतं. नियम सोपा होता: संघ आमचा आहे, पैसा आमचा आहे, म्हणून खेळाडू देखील आमच्या पसंतीचे असतील असा अघोषित नियम होता. त्यामुळे संघाचे मालक भारतीय असतील तर त्या संघात पाकिस्तानी खेळाडूंना संधी मिळत नव्हती. मात्र काव्या मारनने गुरुवारी द हंड्रेड लीगच्या ऑक्शनमध्ये पाकिस्तानी खेळाडूवर फक्त बोलीच लावली नाही तर तब्बल 2.34 कोटी रक्कम खर्च करून त्याला संघात घेतलं. 

