'आझाद काश्मीर...' विश्वचषकादरम्यान माजी पाकिस्तानी कर्णधाराने केली वादग्रस्त टिपण्णी, भारतीय भडकले

Sana Mir azad Kashmir Reference: महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 मध्ये पाकिस्तान महिला संघाची माजी कर्णधार सना मीर हिच्या वक्तव्यामुळे नवा वाद उफाळला आहे. समालोचनादरम्यान तिने ‘आजाद कश्मीर’ असा उल्लेख केला आणि त्यामुळे भारतातील चाहत्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. श्रीलंकेतील कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश हा सामना खेळला गेला. पाकिस्तानी संघ फलंदाजी करत असताना नतालिया परवेज मैदानात आली. त्या वेळी सना मीरने म्हटले, “नतालिया आजाद कश्मीरमधून येते आणि क्रिकेट खेळण्यासाठी तिला लाहोरला यावे लागते.” तिच्या या विधानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाला असून, भारतीय फॅन्सनी आयसीसीला तिच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
आयसीसीच्या नियमानुसार कोणत्याही खेळाडूला, प्रशिक्षकाला किंवा सामन्याशी संबंधित अधिकाऱ्याला राजकीय वक्तव्य करण्यास सक्त मनाई आहे. काश्मीरला ‘आजाद कश्मीर’ म्हणून संबोधल्यामुळे सना मीरने या नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे तिला कॉमेंट्री पॅनेलमधून वगळले जाऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा पाकिस्तानच्या खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांवर राजकारणाचा आरोप होत आहे. याआधी एशिया कप 2025 दरम्यानही भारत-पाकिस्तान सामन्यांमध्ये अनेक वाद निर्माण झाले होते. वर्ल्ड कपसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत अशा प्रकारचे वक्तव्य होणे हे आयसीसीसाठी गंभीर बाब मानली जात आहे.
दरम्यान, सामन्याच्या निकालाकडे पाहिले तर पाकिस्तान महिला संघाला बांगलादेशने एकतर्फी 7 गडी राखून पराभूत केले. पण या पराभवापेक्षा सना मीरच्या विधानानेच सर्वांचे लक्ष वेधले. भारतीय चाहत्यांनी सोशल मीडियावर तिच्यावर टीका करत, “खेळ आणि राजकारण वेगळे ठेवले पाहिजे” असे स्पष्टपणे म्हटले आहे.
Player ‘from Azad Kashmir’ is this kind of commentary allowed?
And then they say keep politics away from sports. pic.twitter.com/1HSHjRWMZG
— Lala (@FabulasGuy) October 2, 2025
आता सगळ्यांचे लक्ष आयसीसीच्या भूमिकेकडे लागले आहे. नियमांनुसार सना मीरवर कारवाई होणे निश्चित मानले जात आहे.