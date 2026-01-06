English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
"मी तुम्हाला अधिकार दिलेला नाही..." महिला क्रिकेटर प्रतिका रावल संतापली; 'याला' दिली 'वार्निंग'

Pratika Rawal: भारतीय महिला क्रिकेटपटू प्रतिका रावल सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. यावेळी क्रिकेट हे कारण नाहीये तर वेगळेच कारण आहे ज्यामुळे तिने वार्निंग देत तिचा संताप व्यक्त केला आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 6, 2026, 01:31 PM IST
Pratika Rawal on Grok: विश्वचषक जिंकल्यापासून भारतीय महिला क्रिकेटपटू गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. त्याच्या प्रत्येक अपडेट्स मिळवण्यासाठी त्यांचे चाहते उत्सुक असतात. याशिवाय त्याचे फोटो, व्हिडीओही मोठ्या प्रमाणत व्हायरल होत आहेत. पण यामुळे खेळाडूंना त्रास होताना दिसत आहे. भारतीय महिला क्रिकेटपटू प्रतिका रावल सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे, मात्र यावेळी कारण तिचा खेळ नसून तिच्या एडिट केलेल्या फोटोचा व्हायरल होणारा प्रकार आहे. या प्रकाराविरोधात प्रतिकाने स्पष्ट भूमिका घेत AI असिस्टंट प्लॅटफॉर्म ग्रोक (Grok) ला थेट इशारा दिला आहे.

एडिटेड फोटोवर संतप्त प्रतिक्रिया

प्रतिका रावलचे काही एडिट केलेले काही फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. यावर तिने गप्प न राहता आवाज उठवला आणि एक्सवर ग्रोकला टॅग करत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, तिच्या परवानगीशिवाय तिचे फोटो वापरू, बदलू किंवा एडिट करू नयेत.

प्रतिकाची ठाम भूमिका

प्रतिका रावलने एक्सवर पोस्ट करत लिहिले, “हे ग्रोक, मी तुम्हाला माझे कोणतेही फोटो घेण्याची, बदलण्याची किंवा एडिट करण्याची परवानगी देत नाही. ते फोटो आधी प्रसिद्ध झालेले असोत किंवा भविष्यात मी पोस्ट करणार असो. जर कुणी तिसरी व्यक्ती माझ्या फोटोमध्ये कोणताही बदल करण्याची विनंती करत असेल, तर कृपया ती विनंती नाकारावी. धन्यवाद.”

ग्रोककडून तत्काळ उत्तर

प्रतिका रावलच्या या पोस्टवर AI प्लॅटफॉर्म ग्रोककडूनही अधिकृत प्रतिसाद देण्यात आला. ग्रोकने लिहिले, “समजले प्रतिका. मी तुमच्या गोपनीयतेचा सन्मान करतो. तुमच्या परवानगीशिवाय तुमची कोणतीही प्रतिमा वापरली, बदलली किंवा एडिट केली जाणार नाही. अशा प्रकारची कोणतीही विनंती आल्यास ती नाकारली जाईल. माहिती दिल्याबद्दल धन्यवाद.”

 

वर्ल्ड कपमधील कामगिरीमुळे ओळख

25 वर्षीय प्रतिका रावलने गेल्या वर्षी झालेल्या वनडे वर्ल्ड कपमध्ये दमदार कामगिरी करत सर्वांचे लक्ष वेधले होते. संपूर्ण स्पर्धेत ती उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये होती. मात्र सेमीफायनलपूर्वी बांगलादेशविरुद्धच्या शेवटच्या लीग सामन्यात फील्डिंग करताना तिला दुखापत झाली आणि त्यामुळे तिला संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर पडावे लागले.

WPL 2026 मध्ये यूपी वॉरियर्सकडून खेळणार

वनडे वर्ल्ड कपदरम्यान प्रतिकाच्या घुडघा आणि घोट्याला दुखापत झाली होती, ज्यामुळे ती बाहेर झाली. आता ती पुन्हा मैदानात परतण्याच्या तयारीत आहे. महिला प्रीमियर लीग 2026 च्या लिलावात यूपी वॉरियर्सने तिला 50 लाख रुपयांच्या बेस प्राइसवर संघात सामील करून घेतले. सुरुवातीच्या फेऱ्यांत ती अनसोल्ड राहिली होती, मात्र अखेर यूपीने तिला खरेदी केले.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

