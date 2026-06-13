/भारताच्या फुटबॉल इतिहासातील सर्वात मोठं रहस्य; संधी मिळाल्यानंतर World Cup मध्ये का खेळला नाही संघ?

FIFA World Cup 2026 : 2 दिवस झाले फीफा विश्वचषकाला सुरुवात झाली आहे आणि ही स्पर्धा फुटबॅाल चाहते हे त्याचा आनंद घेत आहेत. फीफा विश्वचषक 2026 मध्ये 48 संघ सहभागी झाले आहेत. यंदा फीफा विश्वचषकाचे अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या देशांनी स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. या स्पर्धेत 104 सामने खेळवले जाणार आहेत, याआधी फक्त 32 संघांना फीफा विश्वचषक खेळण्याची संधी मिळत असे. भारताच्या संघ या स्पर्धेमध्ये क्वालिफाय होण्यास अपयशी ठरली, भारतीय फुटबॅाल संघ हा या स्पर्धेचा भाग नाही, भारतीय फुटबॅाल संघाला फिफा विश्वचषकासाठी पात्र व्हायचे आहे.
पण तुम्हाला माहिती आहे का? भारताचा संघ हा 1950 मध्ये क्वालिफाय झाली होती. फार कमी लोकांना याची माहिती आहे. या काळामध्ये भारताच्या संघाला फीफा विश्वचषक खेळण्याची संधी होती पण संघ मैदानात उतरू शकला नाही. पण असे का? या मागचे कारण काय यासंदर्भात सविस्तर माहिती या लेखामध्ये जाणून घ्या.
1950 मध्ये ब्राझीलमध्ये फीफा विश्वचषकाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी भारताचा फुटबॅाल संघ या विश्वचषकासाठी पात्र ठरला होता, पण संघाला सहभागी होता आले नाही याचे कारण म्हणजेच भारताला फीफा विश्वचषकामध्ये पात्रता मिळाल्यानंतर एक गटामध्ये सामील करण्यात आले होते. यामध्ये बर्मा (आताचा म्यानमार) आणि फिलीपिन्स हे देखील संघ होते, पण या स्पर्धेमधून दोन्ही संघांनी माघार घेतली आणि त्यामुळे या स्पर्धेत भारताच्या संघाला एकही सामना खेळता आला नाही. त्यानंतर फायनल राउंडच्या ड्रॅामध्ये भारताला स्वीडन, इटली आणि पॅराग्वे यांचा एक गट तयार करण्यात आला होता यामध्ये भारताच्या संघाला पहिल्यांदा खेळण्याची संधी मिळाली होती पण यामध्ये टीम इंडिया अपयषी ठरला.
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फीफा विश्वचषक सहभागी न होण्याचे कारणांवर अनेक तर्क वितर्क लावले जातात, पण यामधील प्रमुख कारण म्हणजेच भारताच्या फुटबॅाल संघाच्या विश्वचषकामध्ये सहभागी न होण्याचे कारण म्हणजेत आर्थिक अडचणी असे सांगितले जाते. अनेक अहवालांमध्ये असेही सांगितले जाते की, ब्राझील आणि भारतीय फुटबॉल संघटनांमध्ये तोडगा काढण्यात आला होता, प्रवास खर्चासंदर्भात ब्राझीलची आयोजन समिती भारतीय संघाच्या खर्चाचा मोठा भाग उचलण्यासही तयार होती असे म्हटले जाते. भारतीय संघ 15 जून रोजी ब्राझीलसाठी रवाना होणार होता आणि त्यांचा पहिला सामना 25 जून रोजी पॅराग्वेविरुद्ध होणार होता.
सर्वात प्रचलित दावा असा आहे की, भारतीय खेळाडूंना विश्वचषकात अनवाणी खेळायचे होते आणि फिफाने त्याला परवानगी नाकारली. तथापि, अनेक फुटबॉल इतिहासकार हा दावा नाकारतात.