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भारताच्या फुटबॉल इतिहासातील सर्वात मोठं रहस्य; संधी मिळाल्यानंतर World Cup मध्ये का खेळला नाही संघ?

फीफा विश्वचषक 2026 मध्ये 48 संघ सहभागी झाले आहेत. यंदा फीफा विश्वचषकाचे अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या देशांनी स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का? भारताचा संघ हा 1950 मध्ये क्वालिफाय झाली होती, फार कमी लोकांना याची माहिती आहे यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 13, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:57 PM IST
भारताच्या फुटबॉल इतिहासातील सर्वात मोठं रहस्य; संधी मिळाल्यानंतर World Cup मध्ये का खेळला नाही संघ?

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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