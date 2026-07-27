'देशातील सर्वात गंभीर व्यक्ती' हसली! भारतीय हेड कोचची व्हायरल पोस्ट चर्चेत, Memes Viral

भारताचा माजी खेळाडू आणि टीम इंडियाचा प्रशिक्षक गौतम गंभीर आता नेहमीच कोणत्या न कोणत्या कारणामुळे सातत्याने चर्चेत असतो. टीम इंडियाचा कोच गौतम गंभीर खऱ्या आयुष्यातही एक 'गंभीर' व्यक्तिमत्व आहे. भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यांनी या पोस्टमध्ये काही मीम्सचाही समावेश केला आहे. गंभीर यांनी फोटो शेअर केला आहे, ज्यामध्ये ते हसताना दिसत आहेत. गंभीरने सोशल मिडियावर हसतानाचे फोटो शेअर केल्यानंतर सोशल मिडियावर नेटकऱ्यांनी त्याचे अनेक मीम्स तयार केले आहेत, या मीम्सवर त्याने आता प्रतिक्रिया दिली आहे.
सोशल मिडियावर गौतम गंभीरने काही मीम्स शेअर केले आहेत. फोटोसोबतच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, "भारतीय क्रिकेटमध्ये हे एक दुर्मिळ दृश्य आहे." त्यांनी या पोस्टने चाहत्यांना आश्चर्यचकित केले आहे, कारण यापूर्वी ते अशा प्रकारची कोणतीही पोस्ट करताना दिसले नव्हते. 27 जुलै रोजी दुपारी 4 वाजण्याच्या सुमारास गौतम गंभीरच्या इंस्टाग्राम प्रोफाइलवरून सहा फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करण्यात आले, त्यापैकी काही ऑनलाइन ट्रोलर्स आणि मीम बनवणाऱ्यांकडून अनेकदा शेअर केले जातात. गौतम गंभीर स्वतःच्याच अकाऊंटवरून स्वतःचीच खिल्ली उडवणारे विनोद आणि मीम्स का शेअर करेल, याबद्दल चाहते संभ्रमात आहेत.
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गंभीरच्या पोस्टमुळे चाहत्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे, कारण तो सहसा अशा विनोदी पोस्ट शेअर करत नाही. सामन्यांदरम्यान किंवा सामन्यांनंतर तो हसताना दिसत नाही, तरीही त्याने हा हसरा फोटो शेअर केला आहे. या पोस्टमुळे त्याचे अकाउंट हॅक झाले असल्याचा दावाही सोशल मीडियावरील चाहते करत आहेत. मात्र, गंभीरने स्वतः अद्याप या प्रकरणी कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही.
प्रशिक्षक म्हणून गौतम गंभीरसाठी मागील काही महिने कठीण गेले आहेत. इंग्लंडनंतर भारतीय संघाने झिम्बाब्वेचा दौरा केला, जिथे त्यांनी टी20 मालिका 3-0 ने जिंकली. या दौऱ्यासाठी गंभीरला विश्रांती देण्यात आली होती आणि व्हीव्हीएस लक्ष्मणने प्रशिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली होती. कसोटी क्रिकेटमधील त्यांच्या धोरणात्मक ज्ञानावर आधीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. गंभीरचा कार्यकाळ 2027 पर्यंत आहे. त्यानंतर इंग्लंडकडूनही त्यांना पराभव पत्करावा लागला. इंग्लंडविरुद्धच्या टी20 मालिकेत भारतीय संघ 0-4 ने आणि त्यानंतर एकदिवसीय मालिकेत 1-2 ने पराभूत झाला.