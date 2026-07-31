/भगव्या जर्सीचा वाद आणखीन पेटला, हॉकी इंडियाच्या अध्यक्षांनी मागितलं बोर्डाकडून उत्तर

Hockey India Jersey : वर्ल्ड कपच्या ठीक आधी भारतीय हॉकी संघाच्या जर्सीचा रंग बदलण्यावरून सध्या नवा वाद सुरु झालेला आहे. पुढच्या महिन्यात हॉकी वर्ल्ड कप खेळवला जाणार असून त्याच्या करता भारतीय पुरुष आणि महिला हॉकी संघाच्या जर्सीचा रंग हा निळ्यावरून भगवा करण्यात आलेला आहे. मात्र यावर आता वादंग उभं राहिलंय. माजी दिग्गज क्रिकेटर आणि हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष दिलीप तिर्की यांनी जर्सीचा रंग बदलण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. त्यांनी एग्जीक्यूटिव बोर्डाला मेल पाठवला असून भारताच्या किटचा रंग बदलण्याचा संवेदनशील निर्णय कोणत्याही माहितीशिवाय आणि संमती शिवाय कसा घेण्यात आला. यासह त्यांनी हॉकी महासंघाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
दिलीप तिर्की यांनी एग्जीक्यूटिव बोर्डाच्या सदस्य आणि कार्यकारी कार्यकारी संचालक कमांडर आरके श्रीवास्तव यांना इमेल लिहिला असून त्यांनी जर्सीचा रंग बदलण्याच्या घटनाक्रमावर लिखित उत्तर मागितलं आहे. त्यांनी यात विचारलं की पारंपरिक निळ्या जर्सीला हटवून मुख्य रूपाने भगवा रंग किटमध्ये आणण्यास कोणी मंजुरी दिली, या निर्णयात कोण कोण सामील होतं याची उत्तर मागितली आहेत. तुर्की संघाच्या ओळखीशी संबंधित इतका मोठा निर्णय अध्यक्ष किंवा निवडून आलेल्या मंडळाला माहिती न देता कसा अंमलात आणला गेला, अशी विचारणा तिर्की यांनी कठोर स्वरात केली.
एग्जीक्यूटिव बोर्डाला लिहिलेल्या पत्रात दिलीप तिर्कीने स्पष्ट केलं की, 'भारतीय संघाच्या जर्सीचा रंग अलीकडेच बदलण्यात आला आहे. असे दिसते की, हा निर्णय कार्यकारी मंडळासमोर चर्चेसाठी न ठेवता आणि माझ्या पूर्वकल्पनेशिवायच घेण्यात व अंमलात आणण्यात आला. संघाच्या ओळखीशी संबंधित इतका महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यापूर्वी निवडून आलेले नेतृत्व आणि मंडळ यांच्याशी चर्चा होणे आवश्यक होते'.
अध्यक्ष दिलीप तिर्कीने पुढे हे सुद्धा स्पष्ट केलं की त्यांचा विरोध हा जर्सीच्या रंगला घेऊन नाही तर चुकीच्या प्रक्रियेतून या निर्णय घेतला गेला याविषयी आहे, त्यांनी सांगितले की, या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ओडिशा सरकारनेही त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे. मात्र संघाच्या विश्वचषकाच्या तयारीवर कोणताही परिणाम होऊ नये म्हणून हा निर्णय पूर्णपणे खेळ आणि डिझाइनशी संबंधित होता, अशी भूमिका त्यांनी जाहीरपणे मांडली.