Hockey Asia cup 2025 : चक दे इंडिया! भारतीय हॉकी टीमने एशिया कपवर कोरलं नाव; 2026 च्या वर्ल्डकपसाठी झाला क्वालीफाइ

Hockey Asia cup 2025: भारतीय हॉकी टीमने आशिया कपवर नाव कोरलं आहे. राजगीर इथल्या स्पोर्ट्स क्लबमध्ये खेळल्या गेलेल्या पुरुष हॉकी आशिया कप 2025 च्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने गतविजेत्या दक्षिण कोरियाचा पराभव करून चौथ्यांदा विजेतेपद पटकावलंय.

नेहा चौधरी | Updated: Sep 7, 2025, 10:51 PM IST
Hockey Asia cup 2025 : चक दे इंडिया! भारतीय हॉकी टीमने एशिया कपवर कोरलं नाव; 2026 च्या वर्ल्डकपसाठी झाला क्वालीफाइ
Indian hockey team wins Asia Cup qualifies for 2026 World Cup

IND vs KOR, Men's Hockey Asia Cup 2025 :  भारतीय हॉकी टीमने 5 वेळा आशियाई विजेता दक्षिण कोरियाचा पराभव करत एशिया कपवर आपलं नाव कोरलं आहे. भारतीय टीम दक्षिण कोरियाचा 4-1 असा पराभव केला. या विजयासोबत टीम इंडियाने वर्ल्डकप 2026 साठी क्वालीफाइ केलं आहे. टीम इंडियाने चौथ्यांदा आशिया कपचे विजेतेपद जिंकलं आहे. 

पहिल्याच मिनिटाला सुखजीत सिंगचा जबरदस्त गोल

पहिल्याच मिनिटाला हरमनप्रीत सिंगने कोरियाच्या डी मध्ये सुखजीतला पास दिला. दक्षिण कोरियाने आपल्या बचावफळीला शिक्षा देण्याआधीच भारताने गोल केला. त्यानंतर, 7 व्या मिनिटाला, दक्षिण कोरियाच्या एका खेळाडूने मनदीप सिंगसमोर धोकादायकपणे हॉकी स्टिक फिरवली ज्यामुळे भारताला पेनल्टी स्ट्रोक मिळाला आणि जुगराज सिंग गोल करण्यात अपयशी ठरला आणि भारताची आघाडी 1-0 अशी राहिली.

यानंतर, भारतीय संघ पहिल्या क्वार्टरपर्यंत आक्रमक खेळत राहिला, तर दुसरीकडे, दक्षिण कोरियाचा संघ बचावावर उतरला. पहिल्या क्वार्टरनंतर, भारतीय संघ 1-0 ने पुढे होता. दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये, टीम इंडियाने पुन्हा एकदा जोरदार सुरुवात केली. या क्वार्टरमध्ये देखील कोरिया बचाव करताना दिसला, तर हरमनप्रीत सिंगचा संघ सतत आक्रमण करत होता. दुसऱ्या क्वार्टरच्या समाप्तीपूर्वी, दिलप्रीत सिंगने आणखी एक गोल केला आणि भारताला 2-0 ने आघाडी मिळवून दिली. हाफटाइममध्ये, टीम इंडियाने 2-0 च्या आघाडीसह ब्रेक घेतला.

तिसऱ्या क्वार्टरमध्येही भारतीय खेळाडू सुरुवातीला कोरियाच्या गोलपोस्टवर हल्ला करताना दिसले. 32 व्या मिनिटाला टीम इंडियाने पेनल्टीसाठी अपील केले पण व्हिडीओ रेफरलमध्ये ते नाकारण्यात आले. 38 व्या मिनिटाला आणखी एक संधी निर्माण झाली पण यावेळी कोरियाचा बचाव सतर्क होता आणि त्यांनी रिबाउंडच्या प्रयत्नातही गोलची शक्यता टाळली. टीम इंडियाविरुद्धच्या सामन्यातील पहिला पेनल्टी कॉर्नर दक्षिण कोरियाला मिळाला, जेव्हा एका भारतीय खेळाडूने 39 व्या मिनिटाला डी चूक केली पण कोरियाला त्याचा फायदा मिळाला नाही.

42 व्या मिनिटाला भारताला पेनल्टी कॉर्नर मिळाला. यावेळी हरमनप्रीत सिंगलाही गोल करण्यात अपयश आले. पण 30 सेकंदांच्या आत भारताच्या दिलप्रीतने गोल करून संघाला 3 - 0 अशी आघाडी मिळवून दिली. चौथ्या क्वार्टरमध्येही भारतीय संघाने गोल केला आणि 50 व्या मिनिटाला अमित रोहिदासने स्कोअरबोर्डवर आपले नाव नोंदवले. दक्षिण कोरियासाठी पहिला गोल 51 व्या मिनिटाला कॉर्नरवरून झाला, जेव्हा सन डायनने चेंडू परावर्तित करून टीम इंडियाचा बचाव मोडला. त्यानंतर, दोन्ही संघांना एकही गोल करता आला नाही आणि सामना 4 - 1 असा भारताच्या बाजूने संपला.

या संघाने जिंकला आतापर्यत एशिया कप

पहिल्या 4 आशिया कपच्या अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या भारतीय संघाने 2003 मध्ये पहिले विजेतेपद पटकावले. त्याआधी, पहिल्या 3 आशिया कपच्या अंतिम फेरीत टीम इंडियाला पाकिस्तानकडून आणि 1994 मध्ये दक्षिण कोरियाकडून पराभव पत्करावा लागला होता. 1999 मध्ये कोरियानेही विजेतेपद जिंकले आणि यावेळी पाकिस्तानला हरवले. भारताने 2003 आणि 2007 मध्ये सलग दोन विजेतेपदे जिंकली. 2009 आणि 2013 मध्ये कोरिया देखील विजेता बनला, तर टीम इंडियाने 2017 मध्ये विजय मिळवला आणि 2022 मध्ये दक्षिण कोरियाने विजेतेपद जिंकले. 2025 मध्ये टीम इंडिया चौथ्यांदा ही ट्रॉफी जिंकेल.

