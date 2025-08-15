Independence Day 2025: लाल किल्ल्यावरून क्रीडाक्षेत्राबद्दल पंतप्रधान मोदींनी सांगितली 'ही' मोठी गोष्ट

PM Modi Red Fort Speech: स्वातंत्र्य दिनाच्या 79व्या पर्वावर देशभरात जल्लोषाचे वातावरण होते. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्याहून 12व्यांदा तिरंगा फडकावला आणि राष्ट्राला संबोधित करताना क्रीडाक्षेत्र, युवाशक्ती आणि देशाच्या प्रगतीसंबंधी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.
मोदींनी स्पष्ट केले की, आज क्रीडाक्षेत्राबाबत समाजाची व पालकांची मानसिकता मोठ्या प्रमाणात बदलत आहे. एकेकाळी पालक मुलांना खेळाकडे वळवण्याऐवजी त्यापासून दूर ठेवत, मात्र आता मुलांनी खेळात रस घेतला आणि यश मिळवले तर त्यांना अभिमान वाटतो. ही सकारात्मक बदलाची नांदी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
त्यांनी सांगितले की, दुर्गम भागांमध्ये खेळांची संस्कृती रुजवण्यावर सरकार भर देत आहे. यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा धोरण महत्त्वाची भूमिका बजावेल. तरुणाईला पुढे जाण्यासाठी आणि आपली उद्दिष्टे गाठण्यासाठी आवश्यक ते बदल करण्यास सरकार तयार आहे, असेही त्यांनी आश्वासन दिले.
विकास के लिए खेल का भी महत्व होता है और मुझे खुशी है कि आज अगर बच्चे खेलकूद में रुचि लेते हैं, तो मां-बाप गर्व से भर जाते हैं।
मैं इसे देश के भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत मानता हूं।
खेल को बढ़ावा देने के लिए हम कई दशकों के बाद देश में खेलो भारत नीति को लेकर आए हैं।
ताकि खेल… pic.twitter.com/wTzaRWTZCG
भारत 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र होईल, यासाठी आपल्या तरुण पिढीची क्षमता अपार असल्याचा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. भाषांची विविधता ही भारताची ताकद असून, सर्व भाषांचा सन्मान आणि गौरव राखणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी म्हटले.
यावेळी मोदींनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा विशेष उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, आपल्या वीर जवानांनी शत्रूंचा अपेक्षेपलीकडे जाऊन पराभव केला. पहलगाममध्ये धार्मिक ओळख पाहून जे निर्दयी हल्ले झाले, त्याचा बदला आपल्या जवानांनी दिला आणि दहशतवाद्यांना कठोर शिक्षा झाली.