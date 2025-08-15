English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Independence Day 2025: लाल किल्ल्यावरून क्रीडाक्षेत्राबद्दल पंतप्रधान मोदींनी सांगितली 'ही' मोठी गोष्ट

PM Modi on Sports: 79 व्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान मोदींनी मिशन सुदर्शन चक्राची घोषणा केली आहे. याशिवाय त्यांनी खेळ आणि ऑपरेशन सिंदूरबद्दलही बोलले आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 15, 2025, 11:44 AM IST
Independence Day 2025: लाल किल्ल्यावरून क्रीडाक्षेत्राबद्दल पंतप्रधान मोदींनी सांगितली 'ही' मोठी गोष्ट

PM Modi Red Fort Speech: स्वातंत्र्य दिनाच्या 79व्या पर्वावर देशभरात जल्लोषाचे वातावरण होते. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्याहून 12व्यांदा तिरंगा फडकावला आणि राष्ट्राला संबोधित करताना क्रीडाक्षेत्र, युवाशक्ती आणि देशाच्या प्रगतीसंबंधी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.

काय म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी?

मोदींनी स्पष्ट केले की, आज क्रीडाक्षेत्राबाबत समाजाची व पालकांची मानसिकता मोठ्या प्रमाणात बदलत आहे. एकेकाळी पालक मुलांना खेळाकडे वळवण्याऐवजी त्यापासून दूर ठेवत, मात्र आता मुलांनी खेळात रस घेतला आणि यश मिळवले तर त्यांना अभिमान वाटतो. ही सकारात्मक बदलाची नांदी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

हे ही वाचा: क्रिकेटविश्वातून वाईट बातमी, 57 सामन्यांमध्ये 138 विकेट्स घेणाऱ्या 'या' भारतीय क्रिकेटपटूने अचानक निधन

खेळांची संस्कृती रुजवण्यावर सरकार

त्यांनी सांगितले की, दुर्गम भागांमध्ये खेळांची संस्कृती रुजवण्यावर सरकार भर देत आहे. यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा धोरण महत्त्वाची भूमिका बजावेल. तरुणाईला पुढे जाण्यासाठी आणि आपली उद्दिष्टे गाठण्यासाठी आवश्यक ते बदल करण्यास सरकार तयार आहे, असेही त्यांनी आश्वासन दिले.

हे ही वाचा: साराच्या 'खास दिवशी' पोहचली वाहिनी सानिया! सचिन तेंडुलकरच्या मुलीने पोस्ट करून दिली आनंदाची बातमी

 

2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र

भारत 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र होईल, यासाठी आपल्या तरुण पिढीची क्षमता अपार असल्याचा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. भाषांची विविधता ही भारताची ताकद असून, सर्व भाषांचा सन्मान आणि गौरव राखणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी म्हटले.

हे ही वाचा: सचिन तेंडुलकरची सून किती कमावते? जाणून घ्या सानिया चांडोकची Net Worth

ऑपरेशन सिंदूर वर काय म्हणाले पंतप्रधान?

यावेळी मोदींनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा विशेष उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, आपल्या वीर जवानांनी शत्रूंचा अपेक्षेपलीकडे जाऊन पराभव केला. पहलगाममध्ये धार्मिक ओळख पाहून जे निर्दयी हल्ले झाले, त्याचा बदला आपल्या जवानांनी दिला आणि दहशतवाद्यांना कठोर शिक्षा झाली.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
स्वातंत्र्य दिनindependence dayIndependence Day 2025

इतर बातम्या

अभिनेत्याच्या कटआउटला रक्ताचा टिळा... कोणत्या चित्रपटासाठी...

मनोरंजन