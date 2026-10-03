/भारताचे 21 वे गोल्ड मेडल, पुरुष हॅाकी संघाची सुवर्ण कामगिरी! ऑलिम्पिकमध्ये टीम इंडियाची एंट्री

आशियाई खेळांमध्ये भारताची शेवटच्या दिवशी कमालीची कामगिरी राहिली आहे, आज भारताने तीन गोल्ड मेडल जिंकले आहेत. भारताच्या महिला हॅाकी संघाने सुवर्ण पदक जिंकल्यानंतर आता पुरुष संघाने देखील सुवर्ण कामगिरी केली आहे. भारताच्या संघाने फायनलच्या सामन्यामध्ये मलेशियाला पराभूत करुन सुवर्ण पदक नावावर केले आहे. मलेशियाला फायनलच्या सामन्यामध्ये 5-1 ने पराभूत केले आणि ऑलिम्पिकमध्ये टीम इंडियाची एंन्ट्री झाली आहे. सलग दोन आशियाई खेळांमधील सुवर्णपदके जिंकणारा पहिला संघ ठरून भारतीय संघाने इतिहास रचला आहे. या विजयामुळे भारतीय संघ 2028 च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकसाठी थेट पात्र ठरला आहे. यापूर्वी, भारतीय महिला हॉकी संघानेही सुवर्णपदक जिंकून आपल्या आशियाई खेळांमधील प्रवासाचा यशस्वी शेवट केला होता.
भारतीय महिला हॉकी संघानेही सुवर्णपदक जिंकून आपल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील मोहिमेचा यशस्वी समारोप केला. आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात पुरुष आणि महिला दोन्ही हॉकी संघांनी सुवर्णपदके जिंकण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मलेशियाविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ करत ११व्या मिनिटाला पहिला गोल करून १-० अशी आघाडी घेतली. टीम इंडियाचा कर्णधार हरमनप्रीत सिंगने पेनल्टी कॉर्नरवरून पहिला गोल केला. तथापि, पहिला क्वार्टर संपण्याच्या काही वेळ आधी, मलेशियाने १४व्या मिनिटाला बरोबरी साधली. संपूर्ण पहिल्या क्वार्टरमध्ये स्कोअर १-१ असाच राहिला. त्यानंतर दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये भारताने पुन्हा आघाडी मिळवली.
— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 3, 2026
India defeat Malaysia 5-1 in the Asian Games 2026 final to successfully defend their crown and create history by winning consecutive Asian Games gold medals… pic.twitter.com/ZaBzKMGyJw
शिलानंद लाक्राने भारतासाठी पेनल्टी कॉर्नर मिळवला. यावेळी जुगराज सिंगने सूत्रे हाती घेतली. २३ व्या मिनिटाला जुगराजने एक अप्रतिम ड्रॅग-फ्लिक मारून चेंडू थेट गोलमध्ये पाठवला. या गोलमुळे भारताने २-१ अशी आघाडी घेतली. दुसरा क्वार्टर गोलरहित राहिला आणि मध्यंतरापर्यंत भारतीय संघ २-१ ने आघाडीवर होता.
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आठ वेळा ऑलिम्पिक चॅम्पियन असलेल्या भारतानेही आपले पाचवे आशियाई क्रीडा सुवर्णपदक जिंकून देशाच्या हॉकी इतिहासात एक नवीन अध्याय लिहिला आहे. संघाने सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णपदक जिंकण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय हॉकी संघासाठी हा दुहेरी आनंदाचा क्षण होता, कारण त्यांनी विद्यमान ऑलिम्पिक रौप्यपदक विजेते आणि गतविजेते चीनला १-० ने पराभूत करून ४४ वर्षांनंतर सुवर्णपदक जिंकले .