/ऑस्ट्रेलिया संघात खेळणार भारतीय वंशाचा खेळाडू! कोण आहे नील पटेल? वाचा Ind vs Aus मालिकेचं संपूर्ण वेळापत्रक

IND U19 vs AUS U19 : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये कसोटी मालिका होणार आहे, पण यासाठी भारताचा संघ श्रीलंकेला जाणार आहे. तोपर्यत भारतामध्ये कोणतेही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट होणार नाही. आता भारताचा अंडर 19 संघ हा पुढील महिन्यांमध्ये मायदेशात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मालिका खेळणार आहे. भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका होणार आहे तर एक कसोटी सामन्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियाचा अंडर 19 संघ हा भारतामध्ये येणार आहे. आता या मालिकेसाठी क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने या दौऱ्यासाठी संघाची घोषणा केली असून, त्यात भारतीय वंशाच्या एका खेळाडूचा समावेश आहे.
भारत अंडर 19 विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 यांच्यामध्ये होणाऱ्या मालिकेसाठी आणि कसोटी सामन्यासाठी ऑस्ट्रेलियाच्या संघ जाहीर करण्यात आला आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने या मालिकेसाठी 16 खेळाडूंची घोषणा केली आहे, यामध्ये नील पटेलचा समावेश करण्यात आला आहे. या मालिकेला सुरुवात ही पुढील महिन्यात होणार आहे, एकदिवसीय मालिकेचा पहिला सामना हा 18 सप्टेंबरपासून सुरु होणार आहे. या सामन्यांचे आयोजन हे राजकोट आणि अहमदाबाद येथे आयोजन केले जाणार आहे. आता ऑस्ट्रेलियाच्या संघामधील नील पटेल कोण आहे त्यांची पार्श्वभूमी तुम्हाला सांगणार आहोत.
नील पटेलबद्दल सांगायचे झाले तर हा खेळाडू ऑस्ट्रेलियन देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये न्यू साउथ वेल्स संघाकडून खेळतो. त्याने ज्युनियर क्रिकेटमध्ये सातत्याने प्रगती केली आहे आणि आपले फलंदाजीतील कौशल्य दाखवून दिले आहे. तो एक सलामीचा फलंदाज आहे. सिडनी प्रीमियर क्रिकेट फर्स्ट ग्रेडमध्ये एका कॅलेंडर वर्षात 1000 धावा करणारा तो सर्वात तरुण खेळाडू आहे. तो मोठ्या खेळी खेळण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखला जातो. त्याने त्यांच्या चांगल्या फलंदाजीमुळे आणि ऑफ-स्पिन गोलंदाजीने त्याने स्वत:ला सिद्ध केले आहे.
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कॅसी बार्टन, हेडन बार्बुलोविक, एली ब्रेन, विल बायरोम, ब्लेक कॅटल, जॅक कोझनिक, स्पेन्सर ग्रीन, कॉनर ग्रेकोरी, चार्ली हेंडरसन, जेड हॉलिक, मॅथ्यू लॉफ, नील पटेल, जेकब पीट्झ, पॅट्रिक सुलिव्हन, थिओ सिनागोस, थॉमस व्हॅसिओ.