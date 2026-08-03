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ऑस्ट्रेलिया संघात खेळणार भारतीय वंशाचा खेळाडू! कोण आहे नील पटेल? वाचा Ind vs Aus मालिकेचं संपूर्ण वेळापत्रक

भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका होणार आहे तर एक कसोटी सामन्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. आता या मालिकेसाठी क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने या दौऱ्यासाठी संघाची घोषणा केली असून, त्यात भारतीय वंशाच्या एका खेळाडूचा समावेश आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 03, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:16 PM IST
ऑस्ट्रेलिया संघात खेळणार भारतीय वंशाचा खेळाडू! कोण आहे नील पटेल? वाचा Ind vs Aus मालिकेचं संपूर्ण वेळापत्रक
Image Credit: भारतीय वंशाचा खेळाडू खेळणार राजकोटमध्ये, कोण आहे नील पटेल? (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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