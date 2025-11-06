English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
World Cup 2025: सोन्याच्या बॅट आणि बॉल ने होणार 'या' महिला खेळाडूचा भव्य सन्मान, माजी कर्णधाराच्या हस्ते मिळेल मान

महिला विश्वचषक जिंकून टीम इंडियाने इतिहास रचला आहे. याची दखल घेत, बंगाल क्रिकेट असोसिएशनने खेळाडूला सोन्याचा प्लेटेड बॅट आणि बॉल देण्याची घोषणा केली आहे. पण तुम्हला माहित आहे का या मानाची मानकरी कोण आहे?  

Updated: Nov 6, 2025, 06:06 PM IST
Indian Player Receive Gold-Plated Bat And Ball:भारतीय महिला क्रिकेट संघाने 2025 चा वन डे वर्ल्डकप जिंकून इतिहासाच्या पानांवर आपले नाव सुवर्ण अक्षरांनी कोरले. महिला विश्वचषक अंतिम सामन्यात टीम इंडियाने दक्षिण आफ्रिकेचा 52 धावांनी पराभव केला आणि पहिल्यांदा आयसीसी जेतेपद पटकावले. विश्वचषक जिंकण्यासोबतच, टीम इंडियाच्या खेळाडूंना अनेक मोठे पुरस्कार आणि सन्मान मिळत आहेत. बंगाल क्रिकेट असोसिएशनने (CAB) भारतीय संघाच्या अव्वल फलंदाज आणि विकेटकीपर महिला खेळाडूला गोल्ड प्लेटेड बॅट आणि बॉल देण्याची घोषणा केली आहे. जाणून घ्या, या मानाची मानकरी कोण ठरली?

'ही' धाडाकेबाज खेळाडू आहे मानाची मानकरी
भारतीय क्रिकेट संघाची स्टार विकेटकीपर-फलंदाज रिचा घोषने विश्वचषकादरम्यान जोरदार फलंदाजी केली. भारतीय संघाच्या शेवटच्या ओव्हरमध्ये येऊन रिचाने एकामुन एक धावा केल्या, चौकार आणि षटकार मारले. तिच्या या दर्जेदार खेळीमुळे संघाला महिला विश्वचषकाच्या अनेक सामन्यांमध्ये भरपूर फायदा झाला. म्हणूनंच आता, या बंगालच्या कन्येला बंगाल क्रिकेट असोसिएशन तिच्या दमदार फलंदाजीसाठी सन्मानित करणार आहे.

भारतीय क्रिकेटमध्ये तिच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाबद्दल रिचा घोषला माजी भारतीय पुरुष संघाचे कर्णधार सौरव गांगुली आणि महिला संघाची दिग्गज खेळाडू झुलन गोस्वामी यांच्या स्वाक्षरी असलेला बॉल आणि बॅट देण्यात येईल. बंगाल क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष सौरव गांगुली म्हणाले, "रिचा घोषचा सन्मान करताना असोसिएशनला खूप अभिमान वाटतो. या खेळाडूने तिच्या उत्कृष्ट कामगिरीने बंगाल आणि संपूर्ण देशाला अभिमान वाटला आहे."

कॅबचे अध्यक्ष सौरव गांगुली यांनी रिचा घोषच्या प्रभावी कामगिरीबद्दल सांगितले की, "रिचाने जागतिक स्तरावर अविश्वसनीय प्रतिभा, संयम आणि लढाऊ वृत्ती दाखवली आहे. भारतीय क्रिकेटमधील तिच्या प्रचंड योगदानाला एक छोटीशी भेट म्हणून आम्ही तिला सोन्याचा गोल्ड प्लेटेड बॅट आणि बॉल देऊन सन्मनीत करत आहोत. रिचा ही केवळ बंगालमधीलच नाही तर भारतातील सर्व तरुण खेळाडूंसाठी प्रेरणा आहे."

रिचा घोषची दमदार खेळी
भारतीय क्रिकेटपटू रिचा घोषने महिला विश्वचषकात आठ डावांमध्ये 235 धावा केल्या. रिचाने 133.52 च्या स्ट्राईक रेटने हे धावा केल्या, जो स्पर्धेतील सर्वोत्तम स्ट्राईक रेट होता. रिचा भारतीय संघासाठी सर्वाधिक धावा करणाऱ्या टॉप पाच खेळाडूंमध्ये समिल झाली.

