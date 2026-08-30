/BCCI ऍक्शन मोडवर, श्रीलंका दौऱ्यावर परतल्यावर टीम इंडियातील काही खेळाडूंना बोलावलं, नेमकं काय घडलं?

BCCI In Action About Players Fitness : भारतीय संघ मागील अनेक आठवड्यांपासून श्रीलंका दौऱ्यावर होता. इथे त्यांनी श्रीलंकेविरुद्ध दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळली आणि ज्यात पहिला सामना भारताने तर दुसरा सामना हा ड्रॉ झाला. परिणामी 1-0 ने आघाडी घेऊन टीम इंडियाने ही सीरिज जिंकली. आता श्रीलंका विरुद्ध टेस्ट सीरिज संपून टीम इंडिया भारतात परतली आहे. त्याच्या 48 तासातच भारतीय संघातील काही महत्वाच्या खेळाडूंना पुन्हा शनिवारी बंगळुरू येथील 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' मध्ये फिटनेस निरीक्षणासाठी बोलवण्यात आलं आहे. मैदानावर सलग तीन दिवस कठोर सराव केल्यानंतरही, भारतीय क्रिकेटमधील अनेक बड्या नावांसह टेस्ट संघातील अनेक नियमित खेळाडूंनी आगामी आठ महिन्यांच्या व्यस्त हंगामाचा विचार करून आपली फिटनेस तपासणी करून घेतली. हा हंगाम 2027 च्या इंडियन प्रीमियर लीगपर्यंत चालणार आहे.
दिग्गज अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, विकेटकिपर फलंदाज ऋषभ पंत, सलामी फलंदाज यशस्वी जयस्वाल शिवाय टी20 कर्णधार श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, संजू सॅमसन आणि ऋतुराज गायकवाड यांसहित अनेक खेळाडू आपल्या फिटनेस टेस्टसाठी घाम गाळताना दिसले.
खेळाडूंसाठी आवश्यक असणाऱ्या फिटनेस टेस्टमध्ये ब्रोंको टेस्ट, 2 किलोमीटर धाव, यो यो टेस्ट आणि क्रिकेटशी निगडित ड्रिल्स इत्यादींचा समावेश आहे. ब्रोंको टेस्टमध्ये सुरुवातीला 0 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर आणि 60 मीटरवर कोन लावले जातात. यात खेळाडूंना धावण्याचे पाच सलग सेट्स पूर्ण करावे लागतात ज्यात 0 ते 20 मीटर आणि परत, त्यानंतर 40 मीटर आणि 60 मीटर यांचा समावेश आहे. यात पाच मिनिटे 30 सेकंदांत एकूण 1200 मीटर अंतर पार करावे लागते. यो यो चाचणीसाठी 16.5 हा निकष बऱ्याच काळापासून निश्चित आहे. तर दोन किलोमीटरची धाव 10 मिनिटांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
The pre season testing for the contracted players was conducted at the BCCI Centre of ExcellenceBCCI (BCCI) August 29, 2026
The players who had to undergo the mandated fitness arrived in batches and completed their respective tests ahead of a busy season pic.twitter.com/64LsSByytP
जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या आणि नितीश कुमार रेड्डी हे पूर्णपणे फिट झाल्यावरच या फिटनेस टेस्टला सामोरे जातील. सध्या हे खेळाडू रिहॅब प्रक्रियेतून जात आहेत. वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांना सध्या फिटनेस चाचणीतून सूट देण्यात आली आहे. याचे कारण असे की, त्याने श्रीलंकेविरुद्धच्या सलग दोन कसोटी सामन्यांमध्ये भरपूर गोलंदाजी केली होती. दरम्यान इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान स्नायूंच्या ताणामुळे त्रस्त असलेला प्रिन्स यादव आता पूर्णपणे तंदुरुस्त झाला असून निवडीसाठी उपलब्ध आहे.
बीसीसीआयचं देशांतर्गत स्पर्धांचं सत्र हे प्रत्येकवेळी सप्टेंबर महिन्यात सुरु होतं. आता सप्टेंबर महिन्यात भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात तीन सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली जाणार आहे. अरुण जेटली स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाईल. यानंतर टी20 संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी जपानला रवाना होईल. त्यानंतर भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात टी20, वनडे आणि टेस्ट सीरिज सुद्धा खेळवली जाईल.