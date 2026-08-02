/इंडिया रॅायल्सने पाकिस्तानला केलं पराभूत, 2 विकेट्सने मिळवला विजय! वाचा सामन्याचा अहवाल

Asian Legends League - IND vs PAK : आशियन लेजेंड्स लीग 2026 इंडिया रॅायल्सचा महत्वाचा सामना पार पडला, या सामन्यात भारताच्या संघाने आणखी एकदा पाकिस्तानला पराभूत केले आहे. इंडिया लेजेंड्स विरुद्ध पाकिस्तान लेजेंड्स यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात इंडिया लेजेंड्सने पाकिस्तान लेजेंड्सला 2 विकेट्सने पराभूत केले. हा सामना रोमांचक राहिला पण भारताच्या अनेक दिग्गज खेळाडूंनी हा सामना खेळला नाही. हरभजन सिंग, शिखर धवन, युसूफ पठाण यासांरख्या मोठ्या खेळाडूंनी या सामन्यात सहभाग घेतला नाही. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने कशी कामगिरी केली यासंदर्भात सविस्तर सामन्याचा अहवाल या लेखामध्ये वाचा.
इंडिया लेजेंड्स विरुद्ध पाकिस्तान लेजेंड्स यांच्यामध्ये सामन्याला सुरुवात झाली, या सामन्यात इंडिया लेजेंड्सच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय़ घेतला होता. या सामन्यात पाकिस्तान लेजेंड्सच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 6 विकेट्स गमावून 167 धावा केल्या. यामध्ये भारताच्या संघाने या सामन्यात हे लक्ष्य 17.3 ओव्हरमध्ये पूर्ण केले. या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर ऋषी धवन आणि मनप्रीत गोनी यांनी संघासाठी प्रत्येकी 1-1 विकेट प्रत्येकी घेतला. तर शादाब जकाती आणि सुबोध भाटी यांनी संघाला प्रत्येकी 2 विकेट्स मिळवून दिले.
The Indian Royals held their nerve in a nail-biting contest to defeat the Pakistan Panthers by 2 wickets in one of the most thrilling matches of the tournament!— Asian Legends League (@allt20official) August 2, 2026
Congratulations to the Indian Royals on a sensational victory! #AsianLegendsLeague #ALLT20 pic.twitter.com/fFKv0slddJ
भारतीय संघाच्या फलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर अभिषेक जलोटा याने संघासाठी 30 धावांची खेळी खेळली, पण दुसऱ्या डावाची सुरुवात भारताच्या संघासाठी फार काही चांगली झाली नाही. भारताच्या संघाने पहिला विकेट लवकर गमावला आणि नमन ओझा 4 धावा करुन बाद झाला होता. असाद पठाण याने देखील संघासाठी मोठी खेळी खेळू शकला नाही त्याने 9 धावा करुन विकेट गमावली. भारताच्या संघासाठी ऋषी धवन हा ट्रम्पकार्ड ठरला आणि त्याने संघासाठी अर्धशतक झळकावले. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 32 चेंडूमध्ये 50 धावा केल्या आणि यामध्ये त्याने 2 षटकार आणि 5 चौकार मारले.
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शादाब जकाती देखील फार काही करु शकला नाही त्याने दुसऱ्या चेंडूवर विकेट गमावली. ऋषी धवन आणि सुबोध भाटी या दोघांनी संघासाठी महत्वाची भागिदारी केली, सुबोध भाटीने संघासाठी 29 चेंडूमध्ये 46 धावा केल्या. यामध्ये त्याने 4 षटकार आणि 3 चौकार मारले. तर अरुनीत सिंग हा संघासाठी 12 धावा करुन नाबाद राहिला.