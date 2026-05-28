/भारतासाठी अभिमानाचा क्षण! ISSF विश्वचषकात ईशा सिंगचा गोल्डन पराक्रम, विश्वविक्रमही मोडला

Esha Singh shooting world cup : आयएसएसएफ विश्वचषक 2026 पार पडला यामध्ये भारताच्या लेकीने गोल्ड मेडल नावावर केले आहे. तिने फक्त विश्वचषकच नाही जिंकला तर वर्ल्ड रेकॅार्ड देखील मोडला आहे. भारतीय शुटर ईशा सिंग हिने आयएसएसएफ विश्वचषक 2026 च्या स्पर्धेत महिलांच्या 25 मीटर पिस्तूल प्रकारात सुवर्णपदक जिंकून विश्वविक्रम प्रस्थापित करण्यात आला आहे. ईशाने 25 मीटर पिस्तूल प्रकारामध्ये 50 पैकी 43 गुणांसह विश्वविक्रम मोडला, या उल्लेखनीय कामगिरीसह ईशा सिंगने आशियाई नेमबाजी स्पर्धेत 10 मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात वैयक्तिक सुवर्णपदक नावावर केले आहे.
आता ईशा सिंग म्युनिकमध्ये मनू भाकरसोबत महिलांच्या 10 मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात स्पर्धा करणार आहे. ईशा सिंग हिची प्रतिस्पर्धी विद्यमान ऑलिम्पिक चॅम्पियन यांग जी-इन देखील आठ प्रतिस्पर्धी पैकी एक होती. ईशाने अंतिम फेरीमध्ये फोकस राहुन 50 पैकी 43 गुण मिळवले, हो स्कोर फक्त वरिष्ठ स्पर्धेमध्येच नाही तर कनिष्ठ स्पर्धेमध्ये दोन्ही गटांमध्ये एक जागतिक विक्रम आहे. या सिझनमधील भारताचे हे पहिले वैयक्तिक मेडल आहे, याआधी रायफल, पिस्तूल आणि शॉटगन या तिन्ही प्रकारांमध्ये भारताने कोणतेही वैयक्तिक मेडल मिळवलेले नाही.
21 वर्षाच्या ईशा सिंग हिला वैयक्तिक स्पर्धेमध्ये मिळालेल्या पदकानंतर आता तिला इटलीमध्ये होणाऱ्या डिसेंबर महिन्यातील हंगामाच्या अखेरीसच्या आयएसएसएफ विश्वचषक अंतिम स्पर्धेमध्ये प्रवेश मिळाला आहे. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाबद्दल सांगायचे झाले तर जर्मनीमधील माजी विश्वविजेती आणि युरोपियन गेम्स सुवर्णपदक विजेती डोरीन वेनेकॅम्प हिने सिल्वर मेडल नावावर केले, तिने 50 पैकी 38 गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली. बल्गेरियाच्या मिरोस्लावा मिंचेव्हा ही तिसऱ्या क्रमांकावर राहिली तिने 45 पैकी 31 गुणांसह कांस्यपदक पटकावले.
2024 मध्ये पॅरिस ऑलिम्पिक चॅम्पियन यांग जी-इन ही पाचव्या क्रमांकावर राहिली, तिने फायनलच्या फेरीमध्ये 35 पैकी 13 शॉट्स चुकवल्यामुळे पाचव्या स्थानावर राहिली. तिने पॅरिस ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये 592-28x गुणांसह अव्वल स्थान पटकावले होते. ऑलिम्पिक कांस्यपदक विजेती मनु भाकर ही अंतिम फेरीमध्ये पोहोचण्यात अपयशी ठरली, ती पात्रता फेरीमध्ये 12 व्या स्थानावर राहिली. मनूने प्रिसिजनमध्ये 288 आणि रॅपिड फायरमध्ये 294 गुण मिळवले होते. भारताच्या अर्शदीप कौर आणि तेजस्विनी यांनी रँकिंग पॉइंट्सच्या (RPO) आधारावर स्पर्धा केली आणि त्या अनुक्रमे 44व्या आणि 51व्या स्थानी राहिल्या.