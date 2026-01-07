भारतीय अँकरला बांगलादेशने BPL मधून काढलं? रिद्धिमा पाठकने स्वतः सांगितलं सत्य, नेमकं काय घडलं?

Ridhima Pathak out from BPL : भारतीय क्रिकेट बोर्ड आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड यांच्यात मागील काही दिवसांपासून तणाव वाढला आहे. बांगलादेशचा खेळाडू मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएल 2026 मधून बाहेर करण्यात आलं. त्यानंतर अशा बातम्या येत होत्या की भारतीय अँकर रिद्धिमा पाठक (Ridhima Pathak) हिला सुद्धा बांगलादेश प्रीमियर लीगच्या अँकरिंग पॅनलमधून बाहेर काढण्यात आलं आहे. सोशल मीडियावर ही बातमी पसरताच रिद्धिमा पाठकने स्वतः समोर येऊन या सर्व अफवांचं खंडन केलं. रिद्धिमाच्या सांगण्यानुसार तिला कोणीही काढलं नाही तर सध्या भारत बांगलादेशात यांच्यात असलेल्या राजनैतिक माहोलमुळे ते स्वतः टी-20 लीगमधून बाहेर पडले आहेत.
सोशल मीडियावर रिद्धिमा पाठकने स्वतः आपलं म्हणणं मांडलं. यात तिने बांगलादेशने तिला अँकरिंग पॅनलमधून काढल्याचा दावा फेटाळला आणि म्हटले की, 'गेल्या काही तासांपासून, मला बीपीएलमधून 'बाहेर' करण्यात आल्याच्या अफवा पसरत आहेत. मात्र हे खरे नाही. मी वैयक्तिकरित्या बीपीएलमधून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. माझा देश माझ्यासाठी सर्वोपरि आहे आणि मी कोणत्याही वैयक्तिक ध्येयापेक्षा क्रिकेटला जास्त महत्त्व देते. मला वर्षानुवर्षे या खेळाची प्रामाणिकपणा, आदर आणि उत्कटतेने सेवा करण्याचे भाग्य लाभले आहे आणि ते बदलणार नाही. मी यापुढेही प्रामाणिकपणा, स्पष्टता आणि खेळाच्या भावनेसाठी उभी राहीन. मदतीसाठी हात पुढे करणाऱ्या सर्वांचे आभार. तुमचे संदेश माझ्यासाठी खूप अर्थपूर्ण आहेत. क्रिकेटला सत्य हवे आहे. बस आता यावर मी आणखीन काही टिपण्णी करणार नाही'.
रिद्धिमा पाठक हे भारतीय स्पोर्ट्स अँकरिंगमधील एक प्रसिद्ध नाव आहे. तिने यापूर्वी स्टार स्पोर्ट्स, सोनी स्पोर्ट्स सारख्या ब्रॉडकास्टर्ससाठी अनेक क्रिकेट शो आणि इव्हेंट्ससाठी अँकरिंग केली आहे. ती आयपीएलमध्ये सुद्धा दिसून आली असून तिने जगभरातील इतर लीगमध्ये सुद्धा फ्रीलांसिंग केलं आहे. इंस्टाग्रामवर तर रिद्धिमाचे जवळपास दोन लाख फॉलोअर्स आहेत.
बांगलादेशात मागील काही महिन्यांपासून हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये वाढ झाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच एका हिंदू युवकाला भर रस्त्यात फाशी दिल्यावर त्याला जमावाने जाळून मारून टाकले होते. त्यानंतर बांगलादेश विषयी भारतीयांचा असंतोष अधिकच वाढला. आयपीएल 2026 साठी झालेल्या मिनी ऑक्शनमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सने बांगलादेशचा गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानवर 9 कोटींची बोली लावून आपल्या संघात घेतले होते. मात्र बांगलादेशी खेळाडूला आयपीएलमध्ये खेळून न देण्याची मागणी होऊ लागली आणि त्यानंतर बीसीसीआयच्या आदेशानंतर केकेआरने रहमानला रिलीज केले. त्यानंतर बांगलादेशचा तिळपापड झाला. त्यानंतर बांगलादेशने पुढील महिन्यात भारतात होणाऱ्या टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चे सामने भारतात जाऊन खेळण्यास सुद्धा नकार दिला. तसेच बांगलादेश सरकारने अनिश्चित काळासाठी बांगलादेशमध्ये होणाऱ्या आयपीएलच्या प्रसारणावर बंदी घातली आहे.