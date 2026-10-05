/हाँगकाँग सिक्सेससाठी भारताच्या संघाची घोषणा, भुवनेश्वर कुमार सांभाळणार संघाची कमान

हाँगकाँग सिक्सेस स्पर्धेसाठी भारताच्या संघाची घोषणा करण्यात आली यामध्ये अनेक दिग्गज खेळाडू ज्यांना भारतीय संघामधून मागील काही काळापासून वगळले जात आहे त्यांना या संघामध्ये जागा मिळाली आहे. या भारतीय संघामध्ये हार्दिक पांड्याचा भाऊ कृणाल पांड्या, नितीश राणा, शशांक सिंग त्याचबरोबर भुवनेश्वर कुमार यांसारख्या खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे. हाँगकाँग सिक्सेस 2026 च्या या स्पर्धेला सुरुवात 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी सुरु होणार आहे ही स्पर्धा तीन दिवस खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेमध्ये एकूण 12 आंतरराष्ट्रीय संघ सहभागी होणार आहे, या स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे.
भारतीय क्रिकेट संघातील अनुभवी गोलंदाज आणि आयपीएलमध्ये स्टार खेळाडू भुवनेश्वर कुमार या संघाचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे. भारतीय संघातील इतर सदस्यांमध्ये कृणाल पांड्या, शशांक सिंग, राहुल तेवतिया, नितीश राणा, राहुल त्रिपाठी आणि टी. नटराजन यांचा समावेश आहे. शशांक वगळता इतर सर्व खेळाडू भारतासाठी खेळले आहेत. या संघात आंतरराष्ट्रीय अनुभव, जबरदस्त फलंदाजी, अष्टपैलू क्षमता आणि विशेषज्ञ गोलंदाजी यांचा संगम आहे, ज्यामुळे हा क्रिकेटचा सर्वात वेगवान आणि मनोरंजक प्रकारांपैकी एक बनतो. मैदानावर केवळ सहा खेळाडू असल्यामुळे, हाँगकाँग सिक्सर्स या प्रकारात स्थिरावण्यासाठी फारच कमी वेळ मिळतो.
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हाँगकाँग सिक्सेस स्पर्धेत प्रत्येक संघात फक्त 6 खेळाडू असतात. प्रत्येक डावात फक्त 6 षटके असतात. यष्टीरक्षक वगळता, इतर 5 खेळाडू गोलंदाजी करतात. यामध्ये, एक खेळाडू 2 षटके टाकू शकतो. पण सलग दोन षटके टाकू शकत नाही. उरलेले चार खेळाडू प्रत्येकी 1 षटक टाकतात. जर एखाद्या फलंदाजाने अर्धशतक केले, तर त्याला दुखापतग्रस्त होऊन निवृत्त व्हावे लागते. खालच्या फळीतील फलंदाज बाद झाल्यास तो नंतर परत येऊ शकतो किंवा निवृत्त होऊ शकतो. जर 5 गडी बाद झाले, तर शेवटचा फलंदाज एकटाच खेळत राहतो.
STACKE Maximum format. Maximum firepower. Team India is locked, loaded, and ready to take over the Hong Kong Sixes! #TurnItUpToSix #HongKongSixes https://t.co/aNSKqkDfd1— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) October 5, 2026
या स्पर्धेत, वाईड किंवा नो-बॉलसाठी एक अतिरिक्त धाव दिली जाते आणि नो-बॉलसाठी फ्री हिट मिळत नाही. सामना 45 मिनिटांत संपतो. 2024 पासून, या स्पर्धेत 12 संघांचा समावेश असून, त्यांना प्रत्येकी तीन संघांच्या चार गटांमध्ये विभागले आहे. संघ आपापल्या गटात एकमेकांविरुद्ध एक सामना खेळतात आणि त्यातील अव्वल दोन संघ नॉकआऊट फेरीसाठी पात्र ठरतात.
टीम इंडियाचा संघ पुढीलप्रमाणे आहे - भुवनेश्वर कुमार (कर्णधार), क्रुणाल पंड्या, नितीश राणा, शशांक सिंग, टी नटराजन, राहुल त्रिपाठी आणि राहुल तेवातिया.