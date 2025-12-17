English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

क्रिकेट विश्वातून मोठी बातमी! स्टार इंडियन ओपनरची प्रकृती बिघडली, रुग्णालयात दाखल

Team India Opening Batter in hospital: भारताचा स्टार फलंदाज जो संघात ओपनरला असतो त्याची प्रकृती अचानक बिघडली आहे. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 17, 2025, 01:42 PM IST
क्रिकेट विश्वातून मोठी बातमी! स्टार इंडियन ओपनरची प्रकृती बिघडली, रुग्णालयात दाखल

Star Plyer Hospitalised After Playing For Mumbai In Syed Mushtaq Ali Trophy Match: एकीकडे IPL लिलाव सुरु होता तर दुसरीकडे क्रिकेट विश्वातून एक वाईट बातमी समोर आली आहे. ही बातमीला क्रिकेट चाहत्यांना टेन्शन आणणारी आहे. भारताचा ओपनर यशस्वी जैस्वाल याची तब्येत अचानक बिघडली असून त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. पुण्यात सुरु असलेल्या मुश्ताक अली ट्रॉफी सुपर लीगच्या सामन्यानंतर त्याची तब्येत खराब झाली आहे. यानंतर त्याला रुग्णालयात भरती केले. 

Add Zee News as a Preferred Source

नक्की काय झालं? 

रिपोर्ट्सनुसार  मुश्ताक अली ट्रॉफी सुपर लीगमधील मुंबई आणि राजस्थान यांच्यातील सामान्याच्यामध्ये यशस्वीच्या पोटात दुखू लागलं, यामुळे तो अस्वस्थ होता.  मात्र, सामना पूर्ण झल्यावर त्याला जास्तच वेदना जाणवू लागल्यामुळे त्याला तातडीने पिंपरी-चिंचवड येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्याला अक्यूट गॅस्ट्रोएन्टेरायटिस झाल्याचे निदान केले. 

 उपचार सुरू

23 वर्षीय फलंदाजावर रुग्णालयात ड्रिपद्वारे औषधोपचार करण्यात आले. त्याचबरोबर अल्ट्रासाऊंड आणि सीटी स्कॅनसारख्या तपासण्या देखील करण्यात आल्या. सध्या त्याची प्रकृती स्थिर असून डॉक्टरांनी त्याला औषधोपचार सुरू ठेवण्यासोबतच पूर्ण विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला आहे.

BCCI कडून अधिकृत अपडेट मिळाले?

सामन्यादरम्यान यशस्वी बराच वेळ अस्वस्थ दिसत होता, असे अनेक व्हिडिओच्या माध्यमातून दिसून येत आहे. सामना संपताच त्याला तातडीने वैद्यकीय मदत घ्यावी लागली. सध्या BCCI कडून त्याच्या प्रकृतीबाबत कोणतेही अधिकृत निवेदन जाहीर करण्यात आलेले नाही, मात्र लवकरच आरोग्यविषयक अपडेट येण्याची शक्यता आहे.

 

फॉर्म दमदार

यशस्वी जैस्वालचा सध्याचा फॉर्म मात्र उत्कृष्ट आहे. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये त्याने तीन सामन्यांत 48 पेक्षा अधिक सरासरी आणि 168 च्या स्ट्राइक रेटने 145 धावा केल्या आहेत. याशिवाय, नुकत्याच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत त्याने तीन सामन्यांत 78 च्या सरासरीने 156 धावा करत आपले पहिले वनडे शतकही झळकावले होते.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Yashasvi jaiswalSyed Mushtaq Ali TrophySMAT 2025

इतर बातम्या

'भारताच्या राजकारणात उलथापालथ', पृथ्वीराज चव्हाणा...

महाराष्ट्र बातम्या