Vedaant Madhavan - Asian Games : अनेक बॅालिवूड कलाकारांची मुले ही अभिनय क्षेत्रामध्ये काम करत आहेत, बॉलिवूड अभिनेता आर. माधवन यांचा मुलगा वेदांत माधवन हा नॅशनल स्तरावर सध्या खेळांमध्ये चांगली कामगिरी करत आहे. अभिनेत्याचा मुलगा वेदांत माधवन हा एक जलतरणपटू आहे, मागील काही वर्षांपासून वेदांतचे नाव चर्चेत आहे. 21 वर्षीय खेळाडूने जलतरणात आधीच अनेक यश संपादन केले आहेत. आशियाई खेळांना 19 सप्टेंबरपासून सुरुवात होणार आहे, या स्पर्धामध्ये अनेक दिग्गज खेळाडू स्पर्धा करणार आहेत. भारतीय पथक इतिहास रचण्यासाठी सज्ज होत आहे. भारताने आशियाई खेळांसाठी 12 सदस्यीय जलतरण संघाची घोषणा केली आहे.
12 सदस्यीय जलतरण संघाची घोषणा करण्यात आलेल्या टीममध्ये अभिनेता आर. माधवन यांचा मुलगा वेदांत माधवन याचाही जलतरण स्पर्धेत समावेश करण्यात आला आहे. जपानमध्ये होणाऱ्या आशिया गेम्स 2026 साठी भारताचे खेळाडू तयारी करत आहेत. तो जपानमध्ये आपल्या जलतरण कौशल्याचे प्रदर्शन करेल. त्याने भारतासाठी यापूर्वीच अनेक पदके जिंकली आहेत. आता त्याचे लक्ष आशियाई क्रीडा स्पर्धेवर आहे. दोन वेळचे ऑलिम्पियन श्रीहरी नटराज आणि साजन प्रकाश यांच्यासोबत त्याचा 12 सदस्यीय संघात समावेश करण्यात आला आहे.
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आशिया गेम्स हे 19 सप्टेंबरपासून सुरु होणार आहेत, पण स्पर्धेतील जलतरण स्पर्धा या 20 ते 25 सप्टेंबरपासून सुरु होणार आहेत. वेदांत माधवन हा या स्पर्धेमध्ये तीन वेगवेगळ्या स्पर्धेमध्ये सहभागी होणार आहेत. वेदांत पुरुषांच्या 200 मीटर बॅकस्ट्रोक, पुरुषांच्या 200 मीटर फ्रीस्टाइल आणि पुरुषांच्या 4X200 मीटर फ्रीस्टाइल रिलेमध्ये सहभागी होणार आहे. त्याच्या कामगिरीवर सर्वांचे लक्ष असणार आहे. जर त्याने भारतासाठी पदक मिळवले, तर तो इतिहास घडवेल. वेदांत माधवन याने भारतासाठी ज्युनियर कॅटेगिरीमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे. 2018 मध्ये त्याने थायलंड एज ग्रुप चॅम्पियनशिपमध्ये त्याने 1500 मीटर फ्रीस्टाइलमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत कांस्य पदक जिंकले.
त्यानंतर त्याने एक वर्षानंतर आणखी एक पदक जिंकले होते, वेदांतने आशियाई एज ग्रुप चॅम्पियनशिपमध्ये भाग घेतला आणि 4x100 मीटर फ्रीस्टाइलमध्ये रौप्य पदक जिंकले. 2021 हे वर्ष वेदांतसाठी अत्यंत यशस्वी ठरले. त्याने ज्युनियर नॅशनल्समध्ये सात पदके जिंकली आणि लॅटव्हिया ओपनमध्ये 1500 मीटर फ्रीस्टाइलमध्ये कांस्य पदकही पटकावले.