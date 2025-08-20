English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Women World Cup 2025 साठी भारतीय संघाची घोषणा! 'या' खेळाडूंना मिळाली जागा, हरमनप्रीतकडे कर्णधारपद

Women World Cup 2025: 2025 च्या महिला विश्वचषकासाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. काही खेळाडूंना स्थान मिळाले आहे तर काहींना  बाहेरचा रास्ता दाखवला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 20, 2025, 08:33 AM IST
Indian team announced for Women World Cup 2025

Women World Cup 2025: भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली होणाऱ्या महिला विश्वचषक 2025 स्पर्धेसाठी भारतीय महिला संघाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. अनुभवी खेळाडू हरमनप्रीत कौर हिच्याकडे पुन्हा एकदा कर्णधारपद सोपवण्यात आले असून, सलामीवीर स्मृती मंधाना ही उपकर्णधार म्हणून काम पाहणार आहे.

शेफाली वर्माला संघाबाहेरचा रस्ता

गेल्या काही मालिकांमध्ये सातत्याने अपयशी ठरलेली आक्रमक सलामीवीर शेफाली वर्मा हिला या वेळी संघात स्थान मिळालेले नाही. इंग्लंड दौऱ्यावर आणि ऑस्ट्रेलिया-ए विरुद्ध झालेल्या सामन्यांमध्ये तिचा फॉर्म समाधानकारक नव्हता. निवड समितीने फॉर्म आणि सातत्याच्या आधारे निर्णय घेतल्याचं सूत्रांकडून समोर येत आहे. 

प्रतिका रावल-मंधाना जोडीवर विश्वास

स्मृती मंधाना आणि नवोदित प्रतिका रावल हिने अलीकडेच झालेल्या सामन्यांमध्ये दमदार कामगिरी करत संघासाठी महत्त्वाच्या भूमिका बजावल्या होत्या. त्यामुळे या सलामी जोडीवरच मुख्यत: भिस्त ठेवण्यात आली आहे.

संघात नव्या चेहऱ्यांना संधी

या वेळी संघात अनेक अशा खेळाडूंना संधी मिळाली आहे, ज्यांनी अलीकडच्या घरेलू क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. क्रांती गौड, श्री चरणी यांसारख्या नव्या चेहऱ्यांचा समावेश विशेष लक्षवेधी ठरत आहे.

भारताचा विश्वचषक विजेतेपदाचा शोध कायम

भारताने आतापर्यंत दोन वेळा (2005 व 2017) महिला विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे, मात्र विजेतेपद अजूनही हुलकावणी देत आहे. यंदा मात्र घरच्या मैदानावरील संधी गमावायची नाही, असा निर्धार संघाने केला आहे.

कोणत्या संघांचा सहभाग?

या स्पर्धेत भारतासह एकूण 8 संघ सहभागी होत आहेत.  पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका. भारताचा पहिला सामना 30 सप्टेंबर रोजी श्रीलंकेविरुद्ध होणार आहे.

 

ICC महिला विश्वचषक 2025साठी भारताचा संघ

हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मंधाना (उपकर्णधार), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ती शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्ज, रेणुका सिंह ठाकूर, अरुंधती रेड्डी, ऋचा घोष (यष्टीरक्षक), क्रांती गौड, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (यष्टीरक्षक) आणि स्नेह राणा.

तेजश्री गायकवाड

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. 

