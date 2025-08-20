Women World Cup 2025 साठी भारतीय संघाची घोषणा! 'या' खेळाडूंना मिळाली जागा, हरमनप्रीतकडे कर्णधारपद

Women World Cup 2025: भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली होणाऱ्या महिला विश्वचषक 2025 स्पर्धेसाठी भारतीय महिला संघाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. अनुभवी खेळाडू हरमनप्रीत कौर हिच्याकडे पुन्हा एकदा कर्णधारपद सोपवण्यात आले असून, सलामीवीर स्मृती मंधाना ही उपकर्णधार म्हणून काम पाहणार आहे.
गेल्या काही मालिकांमध्ये सातत्याने अपयशी ठरलेली आक्रमक सलामीवीर शेफाली वर्मा हिला या वेळी संघात स्थान मिळालेले नाही. इंग्लंड दौऱ्यावर आणि ऑस्ट्रेलिया-ए विरुद्ध झालेल्या सामन्यांमध्ये तिचा फॉर्म समाधानकारक नव्हता. निवड समितीने फॉर्म आणि सातत्याच्या आधारे निर्णय घेतल्याचं सूत्रांकडून समोर येत आहे.
स्मृती मंधाना आणि नवोदित प्रतिका रावल हिने अलीकडेच झालेल्या सामन्यांमध्ये दमदार कामगिरी करत संघासाठी महत्त्वाच्या भूमिका बजावल्या होत्या. त्यामुळे या सलामी जोडीवरच मुख्यत: भिस्त ठेवण्यात आली आहे.
या वेळी संघात अनेक अशा खेळाडूंना संधी मिळाली आहे, ज्यांनी अलीकडच्या घरेलू क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. क्रांती गौड, श्री चरणी यांसारख्या नव्या चेहऱ्यांचा समावेश विशेष लक्षवेधी ठरत आहे.
भारताने आतापर्यंत दोन वेळा (2005 व 2017) महिला विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे, मात्र विजेतेपद अजूनही हुलकावणी देत आहे. यंदा मात्र घरच्या मैदानावरील संधी गमावायची नाही, असा निर्धार संघाने केला आहे.
या स्पर्धेत भारतासह एकूण 8 संघ सहभागी होत आहेत. पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका. भारताचा पहिला सामना 30 सप्टेंबर रोजी श्रीलंकेविरुद्ध होणार आहे.
#TeamIndia squad for ICC Women's Cricket World Cup 2025
Harmanpreet Kaur (Capt), Smriti Mandhana (VC), Pratika Rawal, Harleen Deol, Deepti Sharma, Jemimah Rodrigues, Renuka Singh Thakur, Arundhati Reddy, Richa Ghosh (WK), Kranti Gaud, Amanjot Kaur, Radha Yadav, Sree Charani,…
— BCCI Women (@BCCIWomen) August 19, 2025
हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मंधाना (उपकर्णधार), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ती शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्ज, रेणुका सिंह ठाकूर, अरुंधती रेड्डी, ऋचा घोष (यष्टीरक्षक), क्रांती गौड, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (यष्टीरक्षक) आणि स्नेह राणा.