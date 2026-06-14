/IND vs PAK : W, W, W, W, W... भारताच्या संघाने टी20 विश्वचषकात उघडले खाते, 64 धावांनी पाकिस्तानला चारली धूळ

India vs Pakistan Match : भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सामना पार पडला, या सामन्यात भारताच्या संघाने टी20 विश्वचषकाचा पहिला विजय नावावर केला आहे. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने 64 धावांनी विजय नावावर केला आहे. पाकिस्तानच्या संघाने या सामन्यात दुसऱ्या डावामध्ये सुरुवात चांगली केली पण त्यानंतर पहिला विकेट गेला आणि विकेटची रांग लागली. या सामन्यात दिप्ती शर्माची कमालीची गोलंदाजी पाहायला मिळाली. आजच्या सामन्यामध्ये भारतीय महिला संघाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यात टीम इंडियाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सामन्यात भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 170 धावा केल्या. यामध्ये भारतीय संघाच्या फलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर टीम इंडियाची सलामीवीर फलंदाज स्मृती मानधना हिने मॅचविनिंग खेळी खेळली, तिने पाकिस्तानविरुद्ध सामन्यात 44 चेंडूमध्ये 68 धावा केल्या यामध्ये तिने 2 षटकार मारले तर 9 चौकार मारले.
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दिप्ती शर्माने या सामन्यात अविश्वसनीय कामगिरी केली, तिने तिच्या पहिल्या ओव्हरपासून विकेट घ्यायला सुरुवात केली आणि संघासाठी आजच्या सामन्यात महत्वाचे योगदान दिले. आजच्या सामन्यात तिने पाच विकेट्स घेतले, त्याचबरोबर तिला आजच्या सामन्यात सामनाविराचा पुरस्कार देखील देण्यात आला.
शेफाली वर्मा 5 चेंडूंत 6 धावा करून बाद झाली. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेली जेमिमा रॉड्रिग्स 7 चेंडूंत 1 धाव करून बाद झाली. चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या हरमनप्रीत कौरने सावकाश फलंदाजी करत 35 चेंडूंत 36 धावा केल्या. रिचा घोषनेही 17 चेंडूंत 34 धावा केल्या. पाकिस्तानकडून सादिया इक्बालने 4 षटकांत 41 धावा देऊन 2 विकेट्स घेतले, तर फातिमा सनाने 2 विकेट्स घेतले.
What. A. Finish— BCCI Women (@BCCIWomen) June 14, 2026
wickets in an over and Deepti Sharma has a superb #TeamIndia wrap a dominant run victory to kickoff our #T20WorldCup campaign
Scorecard https://t.co/1tfRc3jcrX#WomenInBlue | #T20WorldCup pic.twitter.com/vhvCoE9tXu
भारताचा पुढील सामना हा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणार आहे, हा सामना भारताचा 21 जून रोजी खेळवला जाणार आहे.