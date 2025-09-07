English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Asia Cup 2025 साठी भारतीय संघाची नवी जर्सी आली समोर , नवा स्पॉन्सर कोण? शिवम दुबेने दाखवली झलक

Asia Cup 2025 Jersey: 2025 च्या टी-20 आशिया कपसाठी भारतीय क्रिकेट संघाची नवीन जर्सी सर्वांसमोर आली आहे. स्टार अष्टपैलू शिवम दुबेने पोस्ट करून याची झलक दाखवली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 7, 2025, 09:43 AM IST
Indian team jersey for Asia Cup 2025 Revealed: आशिया कप 2025 साठी भारतीय क्रिकेट संघाची नवी जर्सी अखेर चाहत्यांसमोर आली आहे. संघातील स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबेने सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत या जर्सीची पहिली झलक दाखवली. भारतीय क्रिकेट संघ २०२५ च्या आशिया कपमध्ये जर्सीवर कोण स्पॉन्सर कोण असेल याकडे सगळ्यांचे लक्ष होते. ड्रीम११ चा बीसीसीआयसोबतचा करार संपल्यानंतर ही परिस्थिती उद्भवली आहे.  

नवी जर्सी चर्चेत

शिवम दुबेने इन्स्टाग्रामवर टाकलेल्या फोटोंमध्ये तो भारतीय संघाची नवी जर्सी परिधान केलेला दिसतो. जर्सीवर बीसीसीआयचा लोगो आणि आशिया कप 2025ची छाप असली तरी स्पॉन्सरच्या जागा रिक्त आहे. आतापर्यंत ड्रीम 11 हा मुख्य स्पॉन्सर होता, मात्र केंद्र सरकारच्या 'ऑनलाईन गेमिंग संवर्धन आणि विनियमन अधिनियम 2025'नंतर या कंपनीला स्पॉन्सरशिपमधून हटवण्यात आलं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by shivam dube (@dubeshivam)

स्पॉन्सरसाठी निघाले टेंडर 

आता बीसीसीआयने नव्या स्पॉन्सरसाठी टेंडर काढलं असून, बोली लावण्याची अंतिम तारीख 16 सप्टेंबर ठरवली आहे. यावेळी स्पष्ट अट घालण्यात आली आहे की, कोणतीही कंपनी किंवा तिचा गट ऑनलाईन मनी गेमिंग, सट्टेबाजी किंवा जुगाराशी संबंधित नसावा.

संघाची धुरा सूर्यकुमारकडे

टीम इंडियाची कर्णधारपदाची जबाबदारी सूर्यकुमार यादवकडे देण्यात आली आहे, तर शुभमन गिल उपकर्णधार असेल. संघात आयपीएल व घरगुती क्रिकेटमधून चांगली कामगिरी करणाऱ्या अनेक तरुणांना संधी मिळाली आहे.

स्पर्धा कुठे येणार? 

भारताला आशिया कप 2025 ची यजमानी मिळाली असली तरी भारत-पाकिस्तान तणावामुळे स्पर्धा न्यूट्रल व्हेन्यू यूएईत होणार आहे. ग्रुप-ए मध्ये भारतासोबत पाकिस्तान, यूएई आणि ओमान या संघांचा समावेश आहे. भारताचा पहिला सामना 10 सप्टेंबर रोजी यूएईविरुद्ध खेळला जाणार आहे.

कोण कोण आहे भारतीय संघात? 

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

 

FAQ

प्र.१ – एशिया कप 2025 साठी भारतीय संघाची नवी जर्सी कधी जाहीर झाली?

उ. – एशिया कपच्या काही दिवस आधी, खेळाडू शिवम दुबेने सोशल मीडियावर फोटो शेअर करून जर्सीची झलक दाखवली.

प्र.२ – या जर्सीत काय खास आहे?

उ. – जर्सीवर बीसीसीआयचा लोगो आणि ‘Asia Cup 2025’ छापलेलं आहे. मात्र मुख्य स्पॉन्सरचं नाव गायब आहे.

प्र.३ – जर्सीवर स्पॉन्सरचे नाव का नाही?

उ. – आतापर्यंत Dream11 हा मुख्य स्पॉन्सर होता. पण केंद्र सरकारच्या “ऑनलाईन गेमिंग संवर्धन व विनियमन अधिनियम 2025”नंतर त्याला स्पॉन्सरशिपमधून काढण्यात आलं.

प्र.४ – मग आता नवा स्पॉन्सर कोण होणार?

उ. – बीसीसीआयने नवा स्पॉन्सर शोधण्यासाठी टेंडर काढलं आहे. अंतिम तारीख 16 सप्टेंबर 2025 आहे.

प्र.५ – बीसीसीआयने स्पॉन्सर निवडताना कोणत्या अटी घातल्या आहेत?

उ. – कोणतीही कंपनी किंवा तिचं नेटवर्क ऑनलाइन मनी गेमिंग, सट्टेबाजी किंवा जुगाराशी जोडलेलं नसावं.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

