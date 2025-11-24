भारतीय महिला कबड्डी संघाने दुसऱ्यांदा वर्ल्ड कपवर कोरलं नाव

Women Kabaddi World Cup 2025 : महिला कबड्डी वर्ल्ड कप स्पर्धा बांग्लादेशच्या ढाका येथे खेळवण्यात आली. सोमवारी भारत विरुद्ध चायनीज तैपेइ यांच्यात झालेल्या अंतिम सामन्यात टीम इंडियाने बाजी मारली आणि सलग दुसऱ्यांदा वर्ल्ड कपवर नाव कोरलं.
महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 बांग्लादेशच्या ढाका येथे खेळवला गेला. 17 नोव्हेंबर 2025 ते 24 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत ही स्पर्धा होती. या स्पर्धेत 11 देशांच्या संघांचा सहभाग होता. ज्यामध्ये भारत, बांग्लादेश, ईरान, पोलंड, केन्या, नेपाल, चीनी ताइपे, जर्मनी, थाईलैंड, युगांडा आणि झांझीबार यांचा समावेश होता. भारतीय महिला संघाने आतापर्यंत दोन वेळा कबड्डी वर्ल्ड कप जिंकला आहे. यापूर्वी 2012 मध्ये बिहारमध्ये आयोजित कबड्डी वर्ल्ड कपमध्ये भारताने बाजी मारली होती.
वर्ल्ड कपच्या अंतिम लढतीत तैपेइविरुद्ध भारतीय खेळाडूंनी अपेक्षित आक्रमक सुरुवात केली. तेव्हा तैपेइची मिन मिनी बोनस गुणांवर भारतीय खेळाडूंना आव्हान देत होती. सुरुवातीला हेच चित्र पाहायला मिळालं. तैपेइवर पहिला लोण झटपट चढवण्याची भारतीय महिलांना सुवर्णसंधी होती. मात्र, तैपेइच्या एकमेव राहिलेल्या चढाईपटूस पकडण्यात भारतीय कोपरारक्षक साक्षी चुकली आणि तैपेइने तो लोण नुसताच वाचवला नाही, तर त्यानंतर आघाडी घेत एका क्षणी 12-9 असे नियंत्रण मिळवलं. संजूने अव्वल चढाई करत भारताला बरोबरी साधून दिली.
भारताने मध्यंतरात 20-16 ने आघडी मिळवली. संजू देवीने सातत्याने पॉईंट्सची कमाई केली, तर कधी सोनाली शिंगटे, पुष्पा, रितू यांनी पॉईंट्स मिळवत भारताची आघाडी कायम राखली. उत्तरार्धात 21-19 अशा स्थितीत पुष्पाने एका चढाईत गुणांची कमाई करताना भारताची आघाडी भक्कम केली. त्यावेळी तैपेइने एक अव्वल पकड पिछाडी 25-21 अशी भरून काढली.
भारत सातत्याने त्यांची आघाडी 26-22, 27-22, 29-22 अशी वाढवत होता. अखेरच्या मिनिटाला भारताने लोण देत 32-27 अशी आघाडी घेतली आणि नंतर विजेतेपदावर शिक्कामोर्तब केला. काही दिवसांपूर्वी महिला क्रिकेट संघाने आयसीसी वनडे वर्ल्ड कपवर नाव कोरलं होतं.