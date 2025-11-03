English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'सचिन-कांबळीच्या रेकॉर्डने त्याला पव्हेलियनमध्येच बसवलं; आयुष्यानेही घेतली कसोटी;वर्ल्ड कप जिंकवून देणाऱ्या अमोल मुजूमदारची कहाणी!

Amol Muzumdar story: अमोल नेहमीच संधीच्या दारात उभा राहिला, पण त्याला आत प्रवेश नाकारला गेला.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 3, 2025, 10:18 AM IST
Amol Muzumdar story: ज्या मुलाला वयाच्या 13 व्या वर्षी फलंदाजीची संधी मिळाली नव्हती तो आता टीम इंडियाचा प्रशिक्षक आहे. जो त्याच्या संपूर्ण संघाला चॅम्पियन बनण्याची संधी देतो. एकेकाळी त्याची सर्वात मोठी वेदना असलेली वाट आता त्याची ओळख बनलीय. अमोल मुझुमदारची कहाणी फक्त एका प्रशिक्षकाची नाही; ती अशा खेळाडूची कहाणी आहे ज्याने कधीही भारतीय टीमची जर्सी घातली नाही, तरीही त्याने असे काही साध्य केले जे भारतासाठी खेळणाऱ्यांनाही शक्य झाले नाही. अमोल मुझुमदारची प्रेरणादायी कहाणी जाणून घेऊया. 

अमोलची बॅटींग न होता दिवस संपला

अमोल मजुमदारचे जीवन वाट पाहण्याच्या कथेने सुरू झाले. 1988 मध्ये, केवळ 13 वर्षांच्या अमोलला हॅरिस शील्ड स्पर्धेत नेटमध्ये फलंदाजीची संधी मिळण्याची आस होती. पण त्याच दिवशी त्यांच्या संघातील सचिन तेंडुलकर व विनोद कांबळी यांनी 664 धावांची अविस्मरणीय भागीदारी रचली, ज्यामुळे अमोलची बॅटींग न होता दिवस संपला. ही घटना त्यांच्या कारकिर्दीचे प्रतिबिंब ठरली. अमोल नेहमीच संधीच्या दारात उभा राहिला, पण त्याला आत प्रवेश नाकारला गेला. रामकांत आचरेकर सरांच्या मार्गदर्शनाखाली त्याची वाटचाल सुरु होती. शारदाश्रम विद्यामंदिरात शिकत असताना अमोलने क्रिकेटबद्दलची ज्वाला कधीही मंदावू दिली नाही. प्रतिक्षेनेच त्यांना मजबूत बनवलं. ज्याने नंतरच्या वर्षांत त्याला धैर्याची शिकवण दिली.

घरगुती मैदानावर छाप

1993 मध्ये मुंबईकडून प्रथम श्रेणी पदार्पण करताना अमोलने हरियाणाविरुद्ध 260 धावांची दणकट खेळी साकारली. जी त्या काळात जगातील सर्वोच्च पदार्पण धावसंख्या होती. लोक त्याला 'नवा सचिन' म्हणून ओळखू लागले. दोन दशकांच्या कारकिर्दीत त्याने 171 सामन्यांत 11167 धावा आणि 30 शतके केली. मुंबईला 2002-03 च्या रणजी ट्रॉफीमध्ये विजेतेपद मिळवून दिले. तरीही, तेंडुलकर, द्रविड, गांगुली व लक्ष्मणसारख्या दिग्गजांच्या सावलीत हरवलेल्या अमोलला राष्ट्रीय संघाची जर्सी कधीच मिळाली नाही. ही वास्तविकता त्याला हताश करत होती पण त्याने कधीही हार न मानण्याचा ध्यास सोडला नाही. 2006 मध्ये मुंबईसाठी आणखी एक रणजी विजेतेपद मिळवून जेच त्याने तरुण रोहित शर्माला पहिली संधी दिली. ज्याने नंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळवले.

वडिलांच्या शब्दांनी दिलं बळ

2002 पर्यंत अमोल जवळजवळ क्रिकेटमधून माघार घेण्याच्या मनस्थितीत होता. निवडकर्त्यांच्या दुर्लक्षामुळे त्याचा आत्मविश्वास पुरता खचला होता. 
पण वडील अनिल मजुमदार यांच्या एका साध्या वाक्याने – "खेळ सोडू नकोस, तुझ्यात अजूनही क्रिकेट शिल्लक आहे" – त्याचे जीवन उलटले. या प्रेरणेने अमोलने पुनरुज्जीवन केले, ज्याने त्याला मुंबईचा कर्णधार बनवले. निवृत्तीपर्यंत त्याने घरगुती क्रिकेटला नवे वळण दिले. 2014 मध्ये निवृत्त होताना सचिन तेंडुलकर म्हणाला, "अमोल हा खेळाचा सच्चा सेवक आहे." पण अमोलच्या हृदयात भारतासाठी खेळण्याची इच्छा अपूर्ण राहिली होती. हीच इच्छा त्याने प्रशिक्षक म्हणून टीमला नव्या उंचीवर नेत पूर्ण केली..

 'कधी भारतासाठी खेळला नाही, तो कसा कोच?'

निवृत्तीनंतर अमोलने कोचिंगचा अवलंब केला. नेदरलँड्स, दक्षिण आफ्रिका व राजस्थान रॉयल्ससारख्या संघांसोबत काम करताना त्याने शांत व गहन नेतृत्वाची शैली विकसित केली. जी 'टेड लॅसो' सारखी प्रेरणादायी ठरली. ऑक्टोबर 2023 मध्ये बीसीसीआयने त्याची महिला टीम कोच मुख्य प्रशिक्षक नेमले. जेव्हा अनेकांनी त्याच्याविषयी शंका उपस्थित केली – "जो कधी भारतासाठी खेळला नाही, तो कसा कोच?" असा प्रश्न उपस्थित केला. पण अमोलने शांतपणे विश्वास निर्माण केला. त्याने टीमच्या फिटनेस, फिल्डिंग आणि मानसिक मजबुतीवर भर दिला, तरुण खेळाडूंना संधी दिल्या. सेमीफायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध "फक्त एक धाव जास्त करा" असा संदेश देऊन त्याने टीमला अंतिम फेरीत नेले.

विश्वचषक विजेतेपद

2025 च्या आयसीसी महिला एकदिवसीय विश्वचषकात अमोलच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने दक्षिण आफ्रिकेला 53 धावांनी नमवून प्रथमच ट्रॉफी पटकावली. 2005 व 2017 च्या अपयशांनंतरची ही तिसरी अंतिम फेरी विजयी ठरली."मी थक्क झालोय. हे 'चक दे' क्षण आहे. मुलींनी माझे अपूर्ण स्वप्न पूर्ण केले.", अशी प्रतिक्रिया अमोलने दिली. शांत नेतृत्वामुळे त्याला 'कबीर खान' हे नाव दिले. 

FAQ
अमोल मजुमदार यांना भारतीय संघासाठी खेळण्याची संधी का मिळाली नाही?
उत्तर: अमोल मजुमदार यांनी १७१ प्रथम श्रेणी सामन्यांत ११,१६७ धावा व ३० शतके केली, तरी सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड, सौरव गांगुली व व्हीव्हीएस लक्ष्मणसारख्या दिग्गजांच्या सुवर्णकाळात ते सावलीत हरवले. निवडकर्त्यांनी त्यांना वारंवार दुर्लक्ष केले, ज्यामुळे त्यांना राष्ट्रीय जर्सी कधीच मिळाली नाही.

अमोल मजुमदार यांच्या पुनरागमनात वडिलांची भूमिका काय होती?
उत्तर: २००२ मध्ये हार मानण्याच्या मनस्थितीत असताना वडील अनिल मजुमदार यांनी “खेळ सोडू नकोस, तुझ्यात अजूनही क्रिकेट शिल्लक आहे” असे सांगितले. या शब्दांनी प्रेरित होऊन अमोलने पुनरागमन केले, मुंबईला २००६ मध्ये रणजी ट्रॉफी जिंकवली व रोहित शर्माला पहिली संधी दिली.

प्रशिक्षक म्हणून अमोल मजुमदार यांनी भारतीय महिला संघाला कसे विश्वविजेते बनवले?
उत्तर: ऑक्टोबर २०२३ मध्ये मुख्य प्रशिक्षक नेमले गेलेले अमोल यांनी फिटनेस, फिल्डिंग व मानसिक मजबुतीवर भर दिला. २०२५ च्या विश्वचषकात संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ५३ धावांनी विजय मिळवून प्रथमच ट्रॉफी पटकावली. त्यांच्या शांत नेतृत्वाने २००५ व २०१७ च्या अपयशांचा बदला घेतला.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

