/भारताच्या गोल्डन गर्ल्स! 44 वर्षांनी एशियन गेम्समध्ये हॅाकी संघाने जिंकलं सुवर्णपदक! चीनला पराभूत करुन थेट ऑलिम्पिकमध्ये एंट्री

आशियाई खेळ सुरु आहेत, यामध्ये भारताच्या महिला हॅाकी संघाने चीनला गोल्ड मेडल सामन्यामध्ये पराभूत करुन फायनलमध्ये विजय मिळवला आहे. भारतीय संघाने 44 वर्षांनंतर सुवर्णपदक पटकावले आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये सुवर्णपदक जिंकल्यामुळे, भारतीय महिला हॉकी संघाने लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिक 2028 साठी पात्रता मिळवली आहे. विजेतेपदाच्या सामन्यात भारताने चीनला 1-0 ने पराभूत केले. पहिल्या क्वार्टरमध्ये गोल करून भारताने आघाडी घेतली. सुवर्णपदकाचा सामना दुपारी 3.30 वाजता सुरू होणार होता, परंतु काही कारणास्तव सामना आता दुपारी 4:15 वाजता सुरू झाला. भारतीय संघ ४४ वर्षांनंतर सुवर्णपदक जिंकण्याचे ध्येय बाळगून आहे.
1982 मध्ये दिल्लीत झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताने सुवर्णपदक जिंकले होते, जेव्हा या खेळांमध्ये महिला हॉकीचा प्रथमच समावेश करण्यात आला होता. तेव्हापासून, भारत 1998 आणि 2018 मध्ये अंतिम फेरीत पोहोचला होता, परंतु अनुक्रमे दक्षिण कोरिया आणि जपानकडून पराभूत झाल्यामुळे त्यांना रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. भारतीय महिला हॉकी संघाची कर्णधार सलीमा टेटे शुक्रवारी चीनविरुद्धच्या सामन्याच्या तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये जखमी झाली. तिच्या हाताला दुखापत झाल्याने तिला मैदान सोडावे लागले होते पण शेवटच्या मिनिटामध्ये सलीमा पुन्हा मैदानावर परतली नाही भारताची बाजू मजबूत केली.
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भारतावर चीनचे वर्चस्व होते. भारतीय संघाने 1982 पासून सुवर्णपदक जिंकले नव्हते. भारतीय बचावफळीने सुरुवातीपासूनच भक्कम खेळ केला. चिनी खेळाडूंनी हा अभेद्य किल्ला भेदण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला, पण त्यात त्यांना यश आले नाही. भारताचा एकमेव गोल लालरेम्सियामी हमारजोते हिने केला. तिने पहिल्या क्वार्टरच्या 10 व्या मिनिटाला एक शानदार गोल करून भारताला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. लालरेम्सियामीने 2017 मध्ये भारतासाठी पदार्पण केले होते. हा तिचा 200वा आंतरराष्ट्रीय सामना होता. तिने आपला हा ऐतिहासिक सामना अविस्मरणीय बनवला. 23 व्या मिनिटाला चीनला पेनल्टी स्ट्रोक मिळाला आणि असे वाटत होते की चीन पुनरागमन करेल, पण गोलरक्षक सविता पुनियाने तो शॉट अडवला.
— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 2, 2026
A 1-0 victory over World No. 4 China in the final seals a historic gold medal for the Indian Women’s Team, securing… pic.twitter.com/ZiQP1PSYaD
भारताने १० व्या मिनिटाला पहिला गोल केला. यानंतर, चिनी खेळाडूंनी आपला आक्रमकपणा दाखवला. संपूर्ण संघाने गोल करण्यासाठी खूप प्रयत्न केले, पण त्यांना विजय मिळवता आला नाही. शेवटच्या चार मिनिटांत, चीनने आणखी एक टोकाचा निर्णय घेतला. गोलकीपरला बाहेर काढण्यात आले आणि स्ट्रायकरला मैदानात बोलावण्यात आले. यानंतर, ११ चिनी खेळाडूंनी भारतावर हल्ला चढवला. तथापि, भारतीय संघाने आपला संयम राखला. भारतीय संघाच्या बचावफळीनेही आक्रमकपणे चीनला गोल करण्याची एकही संधी दिली नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, चीनला सामन्यात पाच पेनल्टी कॉर्नर मिळाले. यावेळी चीनला एकही गोल करता आला नाही. तर दुसरीकडे, भारताला संपूर्ण सामन्यात फक्त एकच पेनल्टी कॉर्नर मिळाला.