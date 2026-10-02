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भारताच्या गोल्डन गर्ल्स! 44 वर्षांनी एशियन गेम्समध्ये हॅाकी संघाने जिंकलं सुवर्णपदक! चीनला पराभूत करुन थेट ऑलिम्पिकमध्ये एंट्री

भारत विरुद्ध चीन यांच्यामध्ये झालेल्या महिला हॅाकी संघाचा आशिया गेम्स 2026 च्या गोल्ड मेडल सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने चीनला पराभूत करुन सुवर्ण पदक नावावर केले आहे, यासह महिला हॅाकी संघाने ऑलिम्पिकमध्ये देखील स्थान पक्के केले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Oct 02, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 06:32 PM IST
भारताच्या गोल्डन गर्ल्स! 44 वर्षांनी एशियन गेम्समध्ये हॅाकी संघाने जिंकलं सुवर्णपदक! चीनला पराभूत करुन थेट ऑलिम्पिकमध्ये एंट्री
Image Credit: भारताच्या संघाने चीनला पराभूत करुन सुवर्ण पदक केले नावावर (Photo - social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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