/आशिया कप 2026 साठी भारताचा संघ जाहीर, लॅार्ड्समध्ये शतक झळकावणारा खेळाडू टीममधून बाहेर

Indian squad for the 2026 Women's Asia Cup : भारताचे महिला आणि पुरुष क्रिकेट संघ हे आगामी आशिया कपसाठी सज्ज झाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी बीसीसीआयने भारताच्या संघाची घोषणा केली होती आता टीम इंडियाच्या महिला संघाची बीसीसीआयने घोषणा केली आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या महिला आशिया कप 2026 साठी भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील या 15 सदस्यीय संघात अनेक तरुण आणि अनुभवी खेळाडूंचा समावेश आहे. क्रिकइन्फोच्या वृत्तानुसार, निवड समितीने पुढील महिन्यात होणाऱ्या आशियाई खेळांसाठी निवडलेला संघ जवळपास कायम ठेवला आहे.
यष्टीरक्षक-फलंदाज यास्तिका भाटियाला यावेळीही संघातून वगळण्यात आले आहे. तिच्या व्यतिरिक्त श्रेयंका पाटीललाही संघातून वगळण्यात आले आहे. दुखापतग्रस्त श्रेयंका पाटीलला संघात स्थान देण्यात आलेले नाही आणि तिच्या जागी लेग-स्पिनिंग अष्टपैलू खेळाडू प्रेमा रावतला कायम ठेवण्यात आले आहे. श्रेयंका अद्याप तिच्या घोट्याच्या लिगामेंटच्या दुखापतीतून पूर्णपणे बरी झालेली नाही, त्यामुळे ती आशिया कपमधून बाहेर असेल. दरम्यान, महिला टी20 विश्वचषकासाठी निवड झालेल्या प्रेमा रावतने संघात आपले स्थान कायम ठेवले आहे. हरमनप्रीत कौर संघाचे नेतृत्व करेल.
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बीसीसीआयने आता या स्पर्धेच्या संघात एक धक्कादायक निर्णय घेतला आहे तो म्हणजेच लॉर्ड्स कसोटीत शानदार शतक झळकावूनही, यास्तिका भाटियाचा 2026 च्या महिला आशिया कपसाठीच्या भारतीय संघात समावेश करण्यात आलेला नाही. यास्तिकाच्या जागी, 18 वर्षीय यष्टीरक्षक जी. कमलिनीला संघात स्थान देण्यात आले आहे. आशिया कपसाठी जाहीर झालेल्या संघात केवळ एक बदल करण्यात आला आहे, तर उर्वरित संघ पुढील महिन्यात होणाऱ्या आशियाई खेळांसाठी निवडलेल्या संघासारखाच आहे.
महिला आशिया कप ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस ते सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत होण्याची शक्यता आहे. यानंतर लगेचच, 17 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान जपानमध्ये आशियाई खेळ आयोजित केले जातील, जिथे भारतीय संघ सुवर्णपदक जिंकेल अशी अपेक्षा आहे.
हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शेफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, भारती फुलमाली, रिचा घोष (विकेटकिपर), जी. कमलिनी (विकेटकिपर), दीप्ती शर्मा, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह, श्री चरणी और नंदनी शर्मा.
राखीव खेळाडू: प्रतिका रावल, उमा छेत्री (विकेटकिपर), वैष्णवी शर्मा, सायली सातघरे आणि मिन्नू मणी.