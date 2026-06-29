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2028 ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय महिला संघाची जागा निश्चित; पुरुष संघाचं काय? वाचा सविस्तर

भारताच्या संघाला ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करुन सेमीफायनलमध्ये जाण्याची संधी होती पण टीम इंडिया कांगारुचा संघाविरुद्ध पूर्णपणे अपयशी ठरला. आता भारताच्या संघासाठी मोठी बातमी आहे, भारतीय महिला संघाने आयसीसी टी20 विश्वचषक 2026 मधून आता पात्रता मिळवली आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 29, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:02 PM IST
2028 ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय महिला संघाची जागा निश्चित; पुरुष संघाचं काय? वाचा सविस्तर
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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2028 ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय महिला संघाची जागा निश्चित; पुरुष संघाचं काय? वाचा सविस्तर
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