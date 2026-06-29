/2028 ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय महिला संघाची जागा निश्चित; पुरुष संघाचं काय? वाचा सविस्तर

LA Olympic 2028 : भारताचा महिला संघ शेवटच्या लीग सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पराभूत झाला आणि त्यानंतर स्पर्धेमधून बाहेर पडला आहे. टीम इंडियाची या स्पर्धेमध्ये अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी राहिली नाही, दक्षिण आफ्रिका आणि भारत यांच्यामध्ये सेमीफायनलच्या संघामध्ये जाण्याची संधी होती. भारताच्या संघाला ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करुन सेमीफायनलमध्ये जाण्याची संधी होती पण टीम इंडिया कांगारुचा संघाविरुद्ध पूर्णपणे अपयशी ठरला. आता भारताच्या संघासाठी मोठी बातमी आहे, 2028 च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेची मागील काही दिवसांपासून जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. क्रिकेट ऑलिम्पिकमध्ये पुन्हा पाहायला मिळणार आहे त्यामुळे आता आयसीसीने मोठी घोषणा केली आहे.
लॉस एंजेलिस येथे 2028 मध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धेचे आयोजन केले जाणार आहे, आता आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने 2028 मधील ऑलिम्पिक क्रिकेट स्पर्धांसाठी पात्रता प्रणालीला मंजुरी दिली आहे. 128 वर्षानंतर आता क्रिकेट ऑलिम्पिकमध्ये पुनरागमन करणार आहे, या स्पर्धेमध्ये आता पुरुष आणि महिला या दोन्ही गटांमध्ये टी20 प्रकारात सुवर्णपदकासाठी प्रत्येकी सहा संघ स्पर्धा करतील. आतापर्यत या स्पर्धेसाठी चार खंडांचे प्रतिनिधित्व निश्चित झाले आहे. सध्या मंजूर आणि प्रकाशित असलेल्या EFFIT रचनेवर आधारित, विद्यमान आयसीसी स्पर्धा आणि टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रमवारी यांच्या एकत्रित आधारे पाच पात्रता स्थाने निश्चित केली जातील.
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तर या स्पर्धेमधील सहावे आणि अंतिम स्थान हे पुरुष आणि महिला नवीन आयसीसी ऑलिम्पिक पात्रता स्पर्धेद्वारे निश्चित केले जाईल. आता भारतीय महिला संघासाठी आनंदाची बातमी आहे, टीम इंडियाने आयसीसी टी20 विश्वचषक 2026 मधून आता पात्रता मिळवली आहे. भारतीय महिला संघासोबत ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटन आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला संघांनीही आपले स्थान निश्चित केले आहे. तथापि, सध्या सुरू असलेल्या महिला विश्वचषकात भारत उपांत्य फेरीपर्यंत पोहोचू शकला नाही. पण भारताच्या पुरुष संघासाठी क्रमवारी महत्वाची असणार आहे, टीम इंडियाने टी20 क्रमवारीमध्ये अव्वल स्थानांवर असणे गरजेचे आहे. यासाठी टीम इंडियाला वाट पाहावी लागणार आहे.
पुरुष संघाला पात्रता फेरीमध्ये पास होण्यासाठी 31 डिसेंबर 2026 ही शेवटची तारिख असणार आहे. थेट पात्र होण्यासाठी भारताला या वर्षाच्या अखेरीस आशियातील आयसीसी टी20 क्रमवारीत अव्वल स्थान मिळवावे लागेल. भारतीय पुरुष संघाला अलीकडेच आयर्लंडकडून दोन सामन्यांच्या टी20 मालिकेत ऐतिहासिक पराभवाला सामोरे जावे लागले. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) म्हटले आहे की, "ग्रेट ब्रिटन ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी होते, त्यामुळे कोटा केवळ एकाच ब्रिटिश देशाला, म्हणजेच इंग्लंडला, दिला जाईल."