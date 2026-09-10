/पाकिस्तानने भारतासमोर आणखी एकदा टेकले गुडघे! टीम इंडियाने पाकला 19-0 ने केलं पराभूत

IND vs PAK : भारत पाकिस्तान यांच्यामध्ये होणारी सुरुवातीच्या स्पर्धांआधी आता स्पर्धा राहिली नाही हे काही दिवसांपूर्वीच भारतीय महिला क्रिकेट विरुद्ध पाकिस्तान महिला क्रिकेट स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळालं. आता भारतीय महिला हॅाकी संघाने आणखी एकदा पाकिस्तान संघाची मैदानात लाज काढली आहे. चीनमध्ये सुरु असलेल्या महिला ज्युनियर आशिया कप सुरु आहे, या स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीमध्ये भारताने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला आहे. ज्युनियर आशिया कप 2026 च्या उपांत्य फेरीमध्ये भारतीय महिला संघाने पाकिस्तानला 19-0 अशा मोठ्या फरकाने पराभव केला आहे. या सामन्यात भारतीय महिला संघाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारताच्या संघाच्या दमदार कामगिरीमुळे भारतीय महिला हॅाकी संघाने उपांत्य फेरीमध्ये सहज स्थान मिळवले आहे. भारतीय संघ हा स्पर्धेमध्ये आतापर्यत अपराजित राहिला आहे एकही सामना न गमावता उपांत्य फेरीमध्ये पोहोचला आहे. भारताच्या संघाने या सामन्यातही एकतर्फी विजय मिळवला आहे आणि पुन्हा एकदा वर्चस्व गाजवले आहे. भारतीय महिला हॅाकी संघाने या सामन्यामध्ये एकूण 19 गोल केले आणि पाकिस्तानला एकही गोल करता आला नाही. भारताच्या संघाची प्रभावी कामगिरी पाहायला मिळाली आहे.
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भारतीय महिला हॅाकी संघातील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर सर्वांधिक गोल हे संघासाठी पूजा मलिकने केले, पूजा मलिकने संघासाठी तीन गोल केले. तर रोशनी ऐंद, सानिका चंद्रकांत माने, मधू सिदार आणि सुप्रिया या खेळाडूंनी संघासाठी दोन गोल केले. भारत पाकिस्तान सामन्यात सुरुवातीला दोन्ही संघांमध्ये स्पर्धा पाहायला मिळाली त्यानंतर भारताच्या संघासाठी पूजा मलिकने 7 व्या मिनिटाला पहिला गोल केला आणि त्यानंतर गोल करणे सुरुच राहिले. पाकिस्तानच्या संघाला पहिल्या हाफमध्ये भारतीय महिला संघाने बॅकफुटला टाकले आणि संघासाठी कमालीची कामगिरी केली. भारताच्या संघाने दुसऱ्या हाफमध्ये एकूण 10 गोल केले होते.
ROOF FOR THE PEOPLE OF PAKISTAN! Thankfully match was broadcasted live, or our neighbours would have claimed victory here! INDIA 19-0 PAKISTAN https://t.co/9NllolXsmD— The Khel India (@TheKhelIndia) September 10, 2026
पूजा मलिकने आणखी दोन गोल करून आपली हॅट-ट्रिक पूर्ण केली. रोशनी, सानिका, मधू आणि सुप्रिया यांनी प्रत्येकी दोन गोल केले. संपूर्ण सामन्यात पाकिस्तानी संघ हतबल दिसत होता आणि त्यांना एकही गोल करता आला नाही. भारताच्या स्पर्धेमधील आतापर्यतच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर संघाने आतापर्यत जपान, मलेशिया आणि दक्षिण कोरियाचा पराभव केला आहे. आता टीम इंडियाचा आगामी सामना हा 12 सप्टेंबर रोजी होणार आहे, हा सामना दक्षिण कोरिया किंवा मलेशियाशी होईल.