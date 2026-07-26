/Commonwealth Games 2026 मध्ये भारताचे दुसरे मेडल! ऋषिकांत सिंगच्या नावावर पदक

कॅामनवेल्थ गेम्स सुरु आहेत, आता भारताने दुसरे मेडल नावावर केले आहे. आज भारतासाठी कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 खुप महत्वाचा आहे. स्नॅचमध्ये विक्रम प्रस्थापित केल्यानंतर, भारतीय वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंग 143 किलो वजनाने क्लीन अँड जर्कला सुरुवात केली, पहिल्याच वेळात त्याने हे वजन उचलले आणि भारताचे पदक पक्के केले. भारताच्या ऋषिकांत सिंगने पुरुषांच्या 60 किलो वजनी गटातील वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत अंतिम क्लीन अँड जर्क प्रयत्नात १५१ किलो वजन पार करण्यात अपयश आल्याने रौप्य पदक जिंकले. मणिपूरच्या या वेटलिफ्टरने एकूण 264 किलो वजन उचलून राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील भारताला पहिले रौप्य पदक मिळवून दिले, तर मलेशियाच्या अनिक कासदानने सुवर्णपदक पटकावले.
2026 च्या ग्लासगो राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत स्नॅचचा विक्रम मोडल्यानंतर, भारतीय वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंगने क्लीन अँड जर्कमध्ये 151 किलोग्रॅम वजन उचलून आणखी एका विक्रमाचा प्रयत्न केला. जरी तो हे वजन उचलण्यात यशस्वी झाला नाही, तरी त्याच्या प्रभावी कामगिरीमुळे त्याला रौप्य पदक मिळाले. भारतीय वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंगचा 148 किलोग्रॅम वजनी गटातील दुसरा प्रयत्न अपात्र ठरवण्यात आला आहे. असे असूनही, तो स्पर्धेत कायम राहिला आणि भारताच्या नावावर रौप्य पदक केले.
Chasing glory, creating history!— Team India (@WeAreTeamIndia) July 26, 2026
The medal; and a few moments before and after Rishikanta Singh broke the CWG record in Snatch in the Men’s 60kgs Weightlifting event!
Let’s Cheer4BharatWeAreTeamIndia | TogetherWeDream pic.twitter.com/UM74txbL3k
आता सर्वांच्या नजरा आजच्या दिवसाचे मुख्य आकर्षण असलेल्या, ऑलिम्पिक पदक विजेत्या स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानूवर खिळल्या आहेत. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सलग तिसरे ऐतिहासिक सुवर्णपदक जिंकण्याचे मीराबाईचे ध्येय असेल. याशिवाय, वेटलिफ्टिंगच्या इतर प्रकारांमध्ये आणखी दोन पदके जिंकण्याच्या प्रबळ स्थितीत भारत आहे, ज्यामुळे या क्रीडा स्पर्धेतील भारताच्या पदकतालिकेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. दिवसाच्या इतर सामन्यांमध्ये, लॉन बाऊल्स स्पर्धेत भारताला निराशाजनक निकालाला सामोरे जावे लागले.
हे ही वाचा
महिलांच्या दुहेरी प्रकारात भारतीय संघ नामिबियाकडून पराभूत झाला. या पराभवानंतरही भारतीय संघाच्या आशा संपलेल्या नाहीत आणि उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरण्याच्या शर्यतीत ते कायम आहेत.